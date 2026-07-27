La chica milagro, la adolescente que sobrevivió al desastre del Andrea Doria y su vida después: “Sentí la culpa del sobreviviente”

El 25 de julio de 1956, uno de los transatlánticos más lujosos de su tiempo chocó frente a Nantucket; entre sus pasajeros viajaba Linda Morgan que se acostó en su camarote y despertó en un lugar imposible Constanza Bengochea 27 de julio de 2026 03:00 9 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

En el verano de 1956, Linda Morgan tenía 14 años. La noche del 25 de julio se había acostado temprano. Faltaban pocas horas para que el transatlántico Andrea Doria llegara a Nueva York y, afuera, una niebla espesa había cubierto el mar frente a Nantucket. Linda viajaba con su madre, su padrastro y su hermana menor. Después de cenar, volvió al camarote y se fue a dormir. De lo que ocurrió después, durante mucho tiempo solo pudo recordar el ruido ensordecedor y un golpe brutal. Luego, nada. Cuando volvió en sí estaba en pijama, tendida sobre su colchón. Pero había algo extraño. Ya no veía el techo del camarote sino las estrellas. Intentó incorporarse y no pudo. Le dolía todo el cuerpo. Desorientada, empezó a llamar a su madre en español, la lengua de su infancia. “Mamá, ¿dónde estás? ¡Mamá! ¡Mamá!“. Nadie respondía. Ella todavía no lo sabía, pero algo imposible había ocurrido mientras dormía.

Andrea Doria, el orgullo italiano de posguerra

El Andrea Doria era uno de los grandes orgullos de la Italia de posguerra. Había sido bautizado en honor al célebre almirante y estadista genovés del siglo XVI. Aunque no era ni el barco más grande ni el más rápido de su época (distinciones que correspondían al RMS Queen Elizabeth y al SS United States), se destacaba por el lujo con el que fue construido.

Sus salones estaban decorados con obras de arte, tenía tres piscinas al aire libre (una para cada clase) y hasta los mosaicos de algunas de sus áreas de baño, diseñados por artistas italianos como Salvatore Fiume y otros creadores contemporáneos, habían sido especialmente encargados para el barco. Se había invertido más de un millón de dólares de la época en arte y decoración. Entre las piezas más llamativas había una estatua de tamaño natural del propio Andrea Doria. Para muchos, era uno de los transatlánticos más hermosos jamás construidos.

El Andrea Doria en construcción en 1951

Pero no solo impresionaba por su elegancia. También se lo consideraba uno de los barcos más seguros de su tiempo. Tenía doble casco, once compartimentos estancos y un moderno sistema de radar. Sus constructores, además, habían previsto que dos de esos compartimentos podían inundarse sin poner en peligro la nave.

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Desde su viaje inaugural, en 1953, el Andrea Doria había estado bajo el mando del capitán Piero Calamai, un marino experimentado, con décadas de navegación a sus espaldas y una carrera sin incidentes graves. Estaba orgulloso de comandar uno de los barcos más emblemáticos de la flota italiana.

Este era su viaje número 101. El 17 de julio había partido de Génova rumbo a Nueva York y llevaba a bordo a más de 1700 personas. Entre ellas estaba Linda Morgan.

El Andrea Doria entre 1953 y 1956

El Andrea Doria era considerado uno de los barcos más lujosos y seguros de su tiempo

La niña que apareció en otro barco

La adolescente viajaba con su madre, Jane; su padrastro, Camille Cianfarra, un reconocido corresponsal extranjero de The New York Times; y Joan, su hermana menor, de ocho años. La familia ocupaba dos camarotes contiguos, los números 52 y 54, ubicados justo en una zona que aquella noche quedaría en el centro de la tragedia. Aquella noche, después de la cena la familia se fue a dormir.

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El Andrea Doria tenía una decoración artística extraordinaria, y uno de los conjuntos más importantes eran los grandes paneles murales de Salvatore Fiume en el salón de primera clase

Hasta ese entonces, el viaje había transcurrido sin grandes sobresaltos y con buen clima. Sin embargo, cuando el trasatlántico se acercó a la costa de Estados Unidos entró en un banco de niebla que cada vez se volvía más espeso. El capitán Calamai dispuso las medidas habituales para navegar con visibilidad reducida: vigías atentos, señales sonoras y seguimiento constante del radar.

A la par, en sentido contrario avanzaba el Stockholm, un transatlántico sueco que había salido de Nueva York rumbo a Gotemburgo. Aunque los dos barcos se detectaron por radar con suficiente anticipación, cada uno interpretó de manera distinta la posición y el rumbo del otro. El Andrea Doria entendió que podían cruzarse de una manera, mientras que el Stockholm, de otra. Ninguno estableció contacto directo con el otro antes del momento crítico y las maniobras que hicieron para aumentar la distancia terminaron, paradójicamente, acercándolos aún más.

Durante varios minutos, la niebla impidió que las tripulaciones se vieran y cuando lo hicieron, estaban prácticamente uno encima del otro. Ya no había tiempo.

La proa del Stockholm quedó destrozada después de incrustarse en el costado de estribor del Andrea Doria

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Imagen del Andrea Doria mientras el transatlántico comienza a hundirse tras chocar con el buque sueco Stockholm, frente a la isla de Nantucket, Massachusetts, en julio de 1956. Las sombras que se observan en la imagen se deben a que la fotografía fue tomada desde la ventanilla de un avión (Foto Harry A. Trask)

El Stockholm intentó girar con fuerza hacia estribor y frenar sus máquinas. En el Andrea Doria, el capitán ordenó un brusco giro hacia babor con la esperanza de esquivar la proa del barco sueco. Pero no alcanzó.

Poco después de las once de la noche, la proa reforzada del Stockholm se incrustó casi perpendicularmente en el costado de estribor del Andrea Doria. Penetró en el casco, debajo de la zona del puente, y atravesó varias cubiertas. El golpe alcanzó de lleno los camarotes donde dormía Linda y su familia.

Cuando el Stockholm retrocedió y los dos barcos se separaron, dejó detrás una abertura enorme en el costado del transatlántico italiano. Rápidamente el Andrea Doria comenzó a inclinarse hacia estribor. En pocos minutos, la escora superó los veinte grados y una parte de sus botes salvavidas quedó inutilizable.

Linda tardó unos segundos en entender que algo no cerraba. Se había acostado en el Andrea Doria y, sin embargo, los hombres que la rodeaban le decían que estaba en el Stockholm. No recordaba haber salido de su camarote ni podía explicar cómo había llegado hasta allí. Años después, al reconstruir aquella noche, solo recuerda un ruido ensordecedor y un golpe brutal. También que estaba en pijama, sobre su colchón, mirando el cielo.

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El Andrea Doria permaneció a flote durante horas antes de volcarse y desaparecer bajo el Atlántico la mañana del 26 de julio de 1956

La proa del barco sueco había penetrado justo en la zona donde estaban los camarotes de su familia. Durante esos segundos, mientras las dos naves quedaron encajadas y luego volvieron a separarse, Linda terminó del otro lado. Cómo ocurrió exactamente, nunca se supo con precisión. Mientras la atendían, preguntaba por su madre, sin saber todavía que el choque había golpeado de lleno a su familia. Su padrastro y su hermana menor murieron en el acto. Su madre, Jane, sobrevivió, aunque quedó gravemente herida. Linda fue la única de la familia que salió con vida.

Joan y Camille estuvieron entre las 46 personas que murieron a bordo del Andrea Doria como consecuencia de la colisión. Otras cinco fallecieron en el Stockholm. Mientras tanto, en medio de la noche, comenzaba una enorme operación de rescate que fue extraordinaria: más de 1600 pasajeros y tripulantes lograron abandonar el barco con vida.

Los lujosos interiores del Andrea Doria reunían algunas de las figuras más importantes del diseño y el arte italiano de los años 50

El capitán del Andrea Doria era Piero Calamai. Era un marino italiano de larga experiencia y había estado al mando del transatlántico desde su viaje inaugural en 1953. Tras el hundimiento del Andrea Doria no volvió a comandar otro barco

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Sin embargo, el Andrea Doria estaba condenado. Cada vez más inclinado sobre uno de sus costados, permaneció a flote durante varias horas. Finalmente, a las 10.09 de la mañana del 26 de julio, se volcó y desapareció bajo el Atlántico. La tragedia conmovió el mundo. El choque abrió también una larga discusión sobre cómo dos barcos equipados con radar habían terminado encontrándose de frente en medio de la niebla. Hubo investigaciones, demandas y versiones enfrentadas sobre las responsabilidades. Y entre todas las historias que se conocieron sobre la tragedia, la historia de la adolescente que se había ido a dormir en un barco y había despertado en otro, recorrió el planeta.

El padre que relataba la tragedia

A cientos de kilómetros de allí, Edward P. Morgan, el padre biológico de Linda y un reconocido conductor de radio, esperaba noticias de su hija. Esa noche, tuvo que informar en su programa la colisión del Andrea Doria mientras su propia hija figuraba entre los pasajeros y él todavía no sabía si seguía viva. Durante horas habló frente al micrófono sobre muertos, desaparecidos y tareas de rescate sin contarle a la audiencia que, para él, la historia también era personal.

Linda Morgan tenía 14 años cuando sobrevivió de manera extraordinaria al choque del Andrea Doria y el Stockholm. La prensa la bautizó “The Miracle Girl”

Después llegó la noticia de que Linda estaba viva. La historia de aquella adolescente que se había dormido en un barco y había despertado en otro recorrió rápidamente los diarios y la prensa empezó a llamarla “The Miracle Girl”, la niña milagro.

La otra cara del milagro

Sin embargo, a Linda la palabra milagro la incomodaba. Sabía que había sobrevivido, pero también había perdido. Su hermana y su padrastro habían muerto; su madre había quedado gravemente herida y ella había sobrevivido de una manera que ni siquiera podía explicar. Muchos años después reconocería que esa diferencia (ella sí, los otros no) la acompañó durante mucho tiempo. “No hay ninguna duda de que sentí la culpa del sobreviviente”, contó en una entrevista en 2022.

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También el accidente le dejó miedos más silenciosos. Durante años evitó películas sobre naufragios o grandes masas de agua. Una vez fue al cine a ver The Black Stallion y cuando apareció un barco en llamas, salió de la sala casi por instinto. Nunca quiso ver Titanic.

Linda y su marido, Phil Hardberger

Su madre, Jane, sobrevivió al choque, pero arrastró problemas de salud durante los años siguientes. Murió en 1968, doce años después del naufragio y, según recordó Linda, precisamente en un aniversario de la tragedia.

A pesar de que a Linda le molestaba que la identificaran con la tragedia del Andrea Doria, se propuso que su vida no estuviera definida por lo que había ocurrido aquella noche.

En 1968 se casó con Phil Hardberger y dos años después se instaló en San Antonio, Texas. Tuvieron dos hijos. Linda fue maestra, bibliotecaria y construyó una larga carrera ligada al arte y al teatro. Fue curadora de la Colección Tobin de Artes Teatrales del McNay Art Museum y continuó después vinculada al Tobin Theatre Arts Fund. Documentos del propio museo la registran como curadora de esa colección.

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Además, Linda volvió al mar. Cuatro años después del naufragio, al terminar la escuela secundaria, su padre quiso que volviera a subir a un transatlántico. Ella recordó aquella decisión con una comparación: era como caerse de un caballo y volver a montar. Viajó entonces a Europa a bordo del Queen Elizabeth.

Cada vez más inclinado sobre estribor, el Andrea Doria se hundió horas después del choque (Foto Harry A. Trask)

Una de las imágenes tomadas desde el aire por el fotógrafo Harry A. Trask durante los últimos minutos del Andrea Doria. La secuencia, realizada apenas nueve minutos antes de que el transatlántico desapareciera bajo el Atlántico, recibió el Premio Pulitzer de Fotografía en 1957

Con los años fue todavía más lejos. Linda y su marido compraron un barco al que llamaron Aimless y comenzaron a pasar largas temporadas navegando. Ella aprendió a maniobrarlo, leer cartas náuticas y trazar rumbos. Al principio, volver al agua no fue sencillo. “El miedo es sentir que uno no tiene el control”, dijo años después. Aprender a manejar el barco cambió algo en ella, le devolvió una sensación de control que no tuvo la noche de 1956.

En 2022, con 80 años, Linda vivía en San Antonio, Texas. Actualmente, no existen datos fehacientes que permitan confirmar cuál es su situación actual.

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