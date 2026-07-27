Más allá de la mesada: nuevas formas de incorporar acero inoxidable en la cocina

Cada vez más arquitectos e interioristas incorporan el acero inoxidable en las cocinas de proyectos residenciales.

Los bajomesadas en acero dan un aspecto contemporáneo y distintivo a esta isla diseñada por la arquitecta Josefina Molinelli. Maia Croizet

En mesadas, islas, alzadas, frentes de muebles e incluso en campanas y revestimientos completos, combinados con madera y piedra en la búsqueda de espacios cálidos y contemporáneos, los revestimientos de acero son una de las tendencias que se empiezan a ver cada vez con más fuerza.

Más allá de la mesada

Aunque las mesadas siguen siendo la aplicación más conocida, el acero inoxidable empieza a extenderse a otros elementos de la cocina.

Los muebles revestidos en acero aportan una imagen limpia y ordenada, mientras que las alzadas resuelven de manera práctica uno de los sectores más exigidos de la cocina: protegen las paredes, facilitan la limpieza y generan una propuesta muy atractiva.

Otra tendencia creciente consiste en revestir con acero el área de cocción. Detrás de las hornallas o anafes, el material funciona como un escudo resistente al calor, las salpicaduras y el uso cotidiano.

La aplicación del revestimiento de acero en la zona de cocción creció mucho en el último tiempo. Santiago Ciuffo

Sus ventajas

Gran resistencia al calor y la humedad.

Excelente comportamiento frente al uso intensivo.

Superficie higiénica y fácil de mantener.

Larga vida útil.

Estética contemporánea y atemporal.

Capacidad para integrarse con múltiples materiales.

No es poroso.

No absorbe grasas, manchas ni olores.

Es reciclable.

Refleja la luz y ayuda a amplificar visualmente espacios pequeños.

Puede plegarse y fabricarse prácticamente sin juntas.

Mesada, alzada y campana revestidas en acero inoxidable crean una superficie continua, resistente y fácil de mantener. Santiago Ciuffo

¿Como contra?

Como todo material, también presenta algunos desafíos. Las superficies brillantes pueden evidenciar huellas, marcas de agua o rayones superficiales. Actualmente, muchos fabricantes desarrollan terminaciones cepilladas o satinadas que minimizan esos efectos y aportan una apariencia más cálida.

Los frentes de acero inoxidable aportan durabilidad y una estética contemporánea, especialmente cuando se equilibran con materiales nobles como la madera y la piedra. Maia Croizet

Otro tema es que su incorporación exige cierta coherencia estética. Cuando se utiliza en exceso o sin contrapuntos materiales, puede generar ambientes demasiado fríos. La clave suele estar en equilibrarlo con madera, piedra, textiles y una buena iluminación.

Para tener en cuenta

Tiene un costo superior al de muchas soluciones convencionales.

al de muchas soluciones convencionales. Requiere limpieza frecuente si se busca una apariencia impecable.

si se busca una apariencia impecable. Su aspecto mejora con el uso. A diferencia de otros materiales que buscan permanecer impecables, el acero desarrolla una especie de “pátina de uso”. Los microrrayones superficiales terminan integrándose y formando parte de su estética. Muchos diseñadores consideran que envejece bien.

A diferencia de otros materiales que buscan permanecer impecables, el acero desarrolla una especie de “pátina de uso”. Los microrrayones superficiales terminan integrándose y formando parte de su estética. Muchos diseñadores consideran que envejece bien. Es 100% reciclable. En una época en la que se habla tanto de sustentabilidad, el acero inoxidable tiene una ventaja importante: puede reciclarse indefinidamente sin perder propiedades.

En una época en la que se habla tanto de sustentabilidad, el acero inoxidable tiene una ventaja importante: puede reciclarse indefinidamente sin perder propiedades. A los arquitectos les gusta mucho porque el acero suele trabajarse con espesores relativamente reducidos.

El secreto: combinarlo con materiales cálidos.

Aplicado en la isla, el acero inoxidable suma brillo y profundidad visual sin alterar la atmósfera cálida del ambiente. Maia Croizet

Mientras que en algunas piedras aparecen uniones, pegamentos o encuentros entre piezas, el acero permite crear superficies continuas que acumulan menos suciedad y son más fáciles de limpiar.

¿Cómo se limpia?

El mantenimiento cotidiano es sencillo:

· Agua tibia y detergente neutro suelen ser suficientes.

· Conviene utilizar paños suaves o de microfibra.

· Para conservar el brillo, se recomienda secar la superficie después de limpiarla.

· Es preferible evitar productos abrasivos o esponjas metálicas que puedan rayarlo.

Combinado con madera y piedra, el acero inoxidable adquiere una presencia cálida y elegante, lejos de la imagen puramente industrial con la que se lo asocia.

Las huellas y rayones, el punto débil

Uno de los puntos débiles del acero inoxidable es que puede evidenciar huellas digitales y marcas de agua, especialmente en terminaciones pulidas. Sin embargo, hoy existen acabados satinados, cepillados o texturados que ayudan a disimularlas y que, además, ofrecen una apariencia más cálida y sofisticada.

En esta cocina súper minimalista del francés Rudy Guénaire, se aplicó en versión mate. Ludovic Balay

Los pequeños rayones superficiales que suelen aparecer con el uso son otro de los puntos críticos, aunque muchos arquitectos e interioristas los consideran parte de la evolución natural del material. Con el tiempo, esas marcas generan una pátina homogénea que atenúa el desgaste visual y aporta carácter a la superficie.

El acero inoxidable no es una tendencia que no se haya visto antes. En esta cocina, una aplicación de hace dos décadas. Pompi Gutnisky