Sam, disléxica de 47 años: “Lo que mis maestros veían como defectos fue lo que me llevó a prosperar en la vida”

En el colegio, a Sam Bell le decían a menudo que era “demasiado ruidosa, demasiado traviesa, demasiado intensa”. Aun así, temía leer en voz alta en clase. Abandonó los estudios sin perspectivas laborales y, al poco tiempo, le diagnosticaron dislexia. Sam, que ahora tiene 47 años, dirige su propia peluquería en Bristol, Inglaterra, y trabajó como estilista para cine, televisión y desfiles de moda. Además, cada año contrata aprendices para ayudar a otras personas como ella.

A los 17 años, cuando Sam entró en una peluquería buscando trabajo, no tenía mucho que ofrecer salvo su personalidad extrovertida. “No quería ser peluquera”, le contó a la BBC. “Pero mi madre me iba a echar de casa si no conseguía trabajo”, agregó.

El dueño la contrató como aprendiz por un salario de 45 libras esterlinas a la semana (unos US$70 de la época). Ella recuerda haberse quedado “asombrada” al saber que su trabajo consistía en charlar con los clientes todo el día mientras les lavaba el pelo y barría. “Me encantó, y fue muy liberador que por fin me dijeran que era buena en algo”, destacó.

“La dislexia es mi superpoder”

Sam relató que en el colegio tenía dificultades y que leer en voz alta en clase le resultaba “aterrador”. “Sabía que no podría leer tan bien como los demás, y que los otros niños se burlarían de mí”, aseguró. “Así que me portaba muy mal para que los profesores me echaran de clase”.

“Nadie se percató jamás de que yo era disléxica”, dijo. Ahora, cree que su dislexia es invaluable para su vida y su carrera. “Creo que ser disléxica es mi superpoder”, expresó. “Tengo más imaginación que otras personas y se me da muy bien comunicarme”.

Sam trabajó en aquel primer salón de belleza durante más de una década, y allí aprendió el oficio antes de abrir su propio local en 2009. A lo largo de su carrera, peinó a celebridades y actores en programas de televisión y películas, así como a modelos en las semanas de la moda de Londres, París, Nueva York y Milán.

Sam contrata aprendices cada año en su peluquería

¿Qué es la dislexia?

Aunque es difícil calcular exactamente cuántas personas con dislexia hay en el mundo, la organización Dyslexia and Literacy International dice que al menos el 10% de la población la padece, lo que equivale a alrededor de 800 millones de personas.

La falta de destrezas básicas de alfabetización significa que muchos adultos jóvenes carecen de las habilidades funcionales que necesitan para abrirse camino en el mundo moderno. Incluso en los países más ricos donde la educación pública está disponible para niños de todos los orígenes, la distribución desigual de recursos puede crear grandes brechas en los servicios disponibles para los estudiantes con necesidades especiales.

Sin identificar el problema y una intervención efectiva, el impacto de la dislexia puede ser significativo y duradero, no solo para el individuo, sino para la sociedad en general. “La mayoría de los disléxicos adultos tienen una vida de experiencia lectora en la que aprenden a realizar la tarea por cualquier medio que sea necesario”, dijo años atrás Joel B. Talcott, profesor de Neurociencia Cognitiva del Desarrollo en la Universidad de Aston, en Reino Unido. “En algunos entornos donde se necesita desarrollar una capacidad de lectura altamente competente, estas demandas pueden exceder la capacidad del individuo y es entonces cuando llegan las dificultades”.

Talcott indicó que, en algunos casos, este puede ser el punto de quiebre que hace que una persona reconozca por primera vez que tiene dificultades para leer o lee de forma diferente a sus compañeros.

Una investigación realizada por la Fundación KPMG en 2006 analizó los costos sociales de ignorar el analfabetismo relacionado con la dislexia. Van desde el desempleo a problemas de salud mental, pasando por programas de recuperación, además de costos debido al comportamiento antisocial que pueden llevar al abuso de drogas, el embarazo a edades tempranas y a penas de cárcel.

En Reino Unido, una comisión parlamentaria encontró evidencias de que existen barreras sistémicas de empleo para millones de posibles trabajadores que tienen neurodivergencias. Esto significa que sus cerebros funcionan, aprenden y procesan la información de manera diferente.

El informe destacó una falta generalizada de concientización social, errores en el respaldo del gobierno y discriminación en los lugares de trabajo, pero también muchos ejemplos de buenas prácticas. La mayoría de las personas neurodivergentes son capaces y están capacitadas. Son los procesos de reclutamiento los que los incapacitan.

Un portavoz de la Asociación Británica de Dislexia describió esta afección como una “diferencia neurológica de por vida que afecta la forma en que el cerebro procesa la información”.

“Si bien puede presentar dificultades en la educación, el empleo y la vida cotidiana, cada persona tiene un perfil único de fortalezas y áreas de dificultad”, dijo el vocero. “Muchas personas disléxicas desarrollan resiliencia, habilidades para resolver problemas y otras fortalezas valiosas”, subrayó.

“Nadie se tomó el tiempo de enseñarme”

Sam afirmó que los comportamientos que la convertían en una “mala alumna” en la escuela —ser ruidosa y habladora— la habían ayudado a prosperar fuera del sistema educativo. Ahora ayuda a otros jóvenes a introducirse en el sector contratando aprendices.

“Creo que [los programas de aprendizaje] son una muy buena oportunidad para aquellos que no tienen formación académica”, dijo, y agregó que le producía una gran alegría ver a los jóvenes prosperar.

Tony Mitchell, antiguo aprendiz que lleva más de una década en la peluquería de Sam, afirmó que trabaja en un entorno “realmente solidario”. Se unió a la empresa a los 20 años, tras dejar el oficio de carpintería. Ahora, a los 33, es peluquero. “En mi anterior salón, me dijeron que era demasiado temperamental. Pero sentí que nadie se tomó el tiempo de enseñarme los trucos del oficio como lo hizo Sam”, resaltó Tony. “Siempre fui un niño tímido, y este lugar me ayudó a tener más confianza en mí mismo y a sentir que pertenezco a este grupo”.

*Por Ana da Silva Bristol y John Darvall, BBC Radio Bristol