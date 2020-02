No binarios: cómo son los perfumes sin género

Bulgari, L´Occitane y Hermés ya ofrecen fragancias sin género.

En sus tiempos de esplendor, Christian Dior afirmó que "el perfume de una mujer dice más sobre ella que su letra". Bueno, hoy en 2020, esta idea de fragancia masculina y femenina está a punto de desaparecer.

La tendencia ya es conocida por la industria del perfume aunque todavía los supuestos del pasado siguen reinando, pero por poco tiempo: mientras que para la mujer las fragancias deben ser florales y con botellas redondeadas, para los hombres deben llevar ingredientes ahumados y colores oscuros. Es lo que las estrategias de marketing vienen poniendo en práctica desde siempre para convertir a la industria del perfume en un mercado de millones de dólares.

Sin embargo, las marcas de autor están revolucionando el sector para derrocar los estereotipos. De acuerdo con Mintel, una agencia de análisis de las economías, los lanzamientos de fragancias neutrales al género representados el 17% del mercado en 2010; en 2018 la cifra había crecido al 51%. Para 2019, las marcas más grandes apostaron a lanzar perfumes no binarios como el Mémoire d'Une Odeur de Gucci y una línea de Celine compuesta por once fragancias unisex.

Estas fragancias tuvieron su antecedente fundamental en 1994 cuando Calvin Klein presentó One, que revolucionó el panorama de los perfumes borrando las barreras de género con un aroma cítrico y limpio que dio por terminada la etapa de los aromas ostentososos como Poison y Opium.

Pero los noventas todavía eran un momento prematuro para pensar en un nuevo enfoque de género que recién hoy está ganando terreno. Los expertos aseguran que las personas eligen el aroma que aman: el género no entra en la ecuación.

Las marcas de autor han aprovechado esta tendencia para lanzar aromas conceptuales que difuminan las líneas de género y rompen con los códigos olfativos femeninos y masculinos. El mes pasado se lanzó el CK Everyone, un perfume que hace referencia al hecho de que CK One fue la primera fragancia sin género del mundo. El nuevo aroma huele a citrus y a madera combinando así notas que se convierten en no binarias.