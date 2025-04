La historia detrás de la foto que recorrió el mundo y se convirtió en un símbolo de la paz

En medio de las protestas contra la Guerra de Vietnam, un fotógrafo capturó la conocida imagen

Para comprender el impacto de esta foto es necesario realizar un viaje en el tiempo y ser capaces de imaginar un mundo que —aunque menos lejano de lo que uno podría creer en un primer momento— parece completamente diferente del que vivimos hoy. Sin internet, tecnología celular móvil y una construcción social muchísimo más tradicional en donde la autonomía de la juventud era casi inexistente y el “deber ser” era impuesto de manera lineal por la generación adulta, los años 60 se convirtieron en el espacio y tiempo perfectos para que prosperaran hitos culturales como el rock, la cultura hippie y los movimientos feministas y contra la segregación racial.

Dos hombes hippies en uno de los eventos musicales más importantes del movimiento, el Woodstock de 1969. Henry Diltz

Fue justamente en ese contexto que nació —como símbolo del movimiento hippie y anti-consumista— la iniciativa conocida como el Flower Power, la cual generó acciones y activaciones en diferentes protestas pero que fue una de sus imágenes la que recorrió el mundo y se transformó en un símbolo internacional de la paz.

La fotografía que se convirtió en un símbolo de la paz

Uno de los puntos claves de la icónica marcha hacia el Pentágono, más allá de la caminata y de los discursos, fueron las perfomances a través de las cuales se buscó crear un fuerte simbolismo e impacto cultural. De hecho, miembros del grupo conocido como Youth International Party intentaron exorcizar y hasta hacer levitar al Pentágono como gesto teatral hacia el rechazo a la lógica militarista, la violencia y los soldados armados.

Titulada Flower Power y sacada por Bernie Boston para el diario norteamericano The Washington Evening Star, la imagen muestra a George Harris poniendo claveles dentro del cañón de un rifle M14 sostenido por un soldado del 503 Batallón de Policía Militar (Aerotransportada). Pero lo que parece un gesto espontáneo, inocente y casi sin planificación fue parte, en realidad, de una de las performances propuestas para esta marca. de hecho, si se googlean imágenes sobre este histórico evento son muchas las fotografías que aparecen de jóvenes poniendo flores en los rifles de los soldados.

Muchísimos años más tarde, el fotógrafo recordaría este momento histórico diciendo: “Cuando vi la multitud de manifestantes, supe que algo tenía que pasar. Vi a las tropas marchar hacia la multitud y estaba listo para ello. Un soldado perdió su fusil. Otro perdió su casco. Los demás apuntaban con sus armas a la multitud, cuando de repente un joven hippie se adelantó con un ramo de flores en la mano izquierda. Con la derecha, comenzó a colocar las flores en los cañones de las armas de los soldados (...) Salió de la nada y me llevó años descubrir quién era... se llamaba Harris”.

Hibiscus fue un actor y artista de performance estadounidense. Archivo

Convirtiéndose en un símbolo de la paz y recorriendo el mundo entero, fue por esta fotografía que Bernie Boston fue nominado al Premio Pullitzer en 1967. Sin embargo el premio quedó en manos de Jack Thornell, un fotógrafo de Associated Press, quien capturó la impactante imagen de James Meredith después de haber sido baleado durante la marcha por los derechos civiles conocida como la Marcha contra el miedo (March Against Fear) de 1966.

George Harris, un artista performático

Un detalle no menor es el hecho de que el protagonista de la imagen era un artista performático. Tan solo tenía 18 años cuando la fotografía fue tomada, el mismo año que George Harris se había mudado desde Nueva York hacia San Francisco, meca del movimiento hippie. Adoptando el nombre artístico de Hibiscus, fue uno de los fundadores del colectivo teatral The Cockettes, conocido por sus espectáculos psicodélicos y de temática queer. Figura clave de la contracultura de los años 60 y 70, Harris falleció a principios de la década de 1980 con solo 32 años de sarcoma de Kaposi debido a complicaciones del SIDA. De hecho, fue una de las primeras víctimas del HIV.

1967: la marcha hacia el Pentágono

Con un conflicto que ya llevaba más de diez años y con notificaciones diarias y abrumadoras de soldados caídos, las protestas contra la guerra y el rechazo juvenil al servicio militar obligatorio comenzaban a cobrar fuerza. Fue a finales de octubre de 1967 cuando sucedió una de las manifestaciones más emblemáticas e importantes en Estados Unidos del movimiento contra la guerra de Vietnam. Organizada por National Mobilization Committee to End the War in Vietnam (que era conocida como “The Mobe”), fue uno de los primeros escenarios en donde la lucha y protesta sirvió como plataforma para la realización de actos simbólicos y performativos.

Convocando a 100.000 personas, la marcha inició en el National Mall ( Washington D.C.) en donde sucedieron discursos y actividades pacíficas frente al icónico monumento a Lincoln (en donde se ve al presidente norteamericano sentado en un gran sillón). Allí hablaron en vivo grandes figuras del momento como Norman Mailer, Abbie Hoffman, Jerry Rubin y Dr. Benjamin Spock, críticos abiertos de la guerra. Desde este punto los manifestantes caminaron de manera pacífica hacia el edificio del Pentágono (centro neurálgico del Departamento de Defensa de Estados Unidos) y la intención final era realizar una ocupación simbólica del lugar.

Bajo el pretexto de proteger el edificio, el gobierno (liderado por el presidente Lyndon B. Johnson) respondió a esta marcha pacífica con unos 2.500 soldados armados y sucedieron varios enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas armadas. De hecho, además de registrarse varios heridos, ese día unas 650 personas fueron arrestadas.

El Flower Power: una forma de protesta

Considerado por los historiadores como un movimiento pacifista contracultural que tuvo su apogeo en la década del 60, el Flower Power se manifestó, principalmente, contra la Guerra de Vietnam (el conflicto militar que tuvo lugar entre 1955 y 1975 enfrentó al gobierno de Vietnam del Sur —apoyado por Estados Unidos— contra las fuerzas revolucionarias comunistas y el gobierno de Vietnam del Norte. En este enfrentamiento murieron 58.220 soldados estadounidenses y, según algunas organizaciones internacionales, el número de civiles vietnamitas fallecidos podría alcanzar los 4 millones). Apropiándose del símbolo de las flores de los hippies, que eran utilizadas como una forma de protesta no violenta y que promovía el amor, la paz, la libertad individual y una conexión con la naturaleza (así como también una crítica al materialismo de la sociedad occidental).

El concepto de Flower Power fue propuesto por el norteamericano Allen Ginsberg, un poeta, activista y líder de la Generación Beat durante la década de los 50 y que influyó profundamente en la cultura alternativa de la década de los 60. Fue en 1965 que publicó “Demostración o espectáculo como ejemplo, como comunicación o cómo hacer una marcha/espectáculo” (“Demonstration or Spectacle as Example, As Communication or How to Make a March/Spectacle”) en Berkeley Barb y allí, a pesar de no utilizar el término flower power, convocó a enfrentar a los soldados armados con flores para, de una manera simbólica, contrarrestar la dureza, frialdad y violencia de las armas con la belleza, delicadeza y fragilidad de las flores. “Proveer a los manifestantes con masas de flores... para distribuirlas a la policía, a los espectadores, a la prensa, a los políticos y a los soldados”, sostuvo Ginsberg en su texto. Fue así cómo cientos de jóvenes hippies y manifestantes empezaron a colocar flores en los cañones de los rifles de los soldados y a usarlas en manifestaciones y marchas como símbolo de paz.