La mujer que se volvió amiga del asesino de su madre y ayudó a resolver otros crímenes

Fueron cientos los crímenes que ocurrieron entre 1967 y 1980 por homicidas como Charles Manson, Jhon Gacy y Angelo Buono. Sin embargo, en Nueva York se hizo conocido un hombre que causó más de 100 muertes durante poco más de una década.

Este es el caso de Richard Cottingham, apodado“El asesino del torso” porque cortaba las extremidades y la cabeza de sus víctimas. Precisamente fue este mismo modus operandi el que permitió a las autoridades capturarlo y llevarlo ante la ley.

Su caso más conocido fue el homicidio de Deedeh Goodarzi, en 1979, ya que la hija de la víctima se convirtió en su mejor amiga y confidente en la cárcel.

Richard Cottingham fue bautizado como el asesino del torso Twitter RincónOscuro

Aunque pasaron más de 40 años, esta historia aún genera gran impacto entre la sociedad estadounidense sobre cómo Weiss logró que el criminal le tuviera confianza. Cabe destacar que el principal objetivo de Jennifer no era crear una amistad, sino lograr un vínculo con él para conseguir que declarara otros crímenes que no habían sido resueltos hasta ese momento.

Se quedó sin madre a los pocos meses de nacer

Deedeh Goodarzi era una joven de New Jersey, Estados Unidos, que encontró la muerte a manos de Cottingham, junto con otro hombre cuyo cadáver fue hallado en el mismo lugar que el de ella y quien nunca fue identificado. De su cuerpo también solo se encontró el torso.

A raíz de la muerte de su madre, Jennifer Weiss fue criada por una familia adoptiva. Sin embargo, cuando creció y se enteró de que sus padres biológicos no eran quienes la criaron, decidió averiguar sobre su pasado. Es por esto que, a los 24 años, llegó a Children’s Home Society, una organización sin fines de lucro que cuidaba niños huérfanos de Nueva Jersey. Allí descubrió que su progenitora fue asesinada.

Con el paso del tiempo, gracias a diferentes medios de comunicación, se hizo público que Richard Cottingham era el criminal conocido como “El asesino del torso”, responsable de la muerte de Goodarzi y de otras nueve mujeres. No se imaginaban que había matado a muchas más.

La increíble historia de la mujer fue retratada en un documental de Netflix (FOTO: Netflix)

Ante esta situación, Jennifer decidió llevar idear un plan para hacer justicia no solo por su madre, sino también por todas sus víctimas. “La magnitud de lo que hizo es insondable, pero me hice amiga de Richard por el bien de mi madre y por mi búsqueda. Estoy haciendo esto por las madres que perdieron a sus hijas y a mi propia madre. Y para estas chicas que sus vidas terminaron una noche o un día por Richard jugando a ser Dios. No estaré tranquila hasta que averigüemos quiénes eran. Por eso hago lo que hago”, declaró Jennifer al medio local New Jersey.

Jennifer es la hija biológica de Deedeh Goodarzi, quien fue asesinada en 1979 por Richard Cottingham Twitter @UnforbiddenT

En el 2010, Cottingham se declaró culpable por la muerte de Nancy Vogel -en 1967- y confesó el homicidio de las adolescentes Jackie Harp, Irene Blase y Denise Falasca -entre 1968 y 1969-. En abril de 2021 admitió el doble secuestro y asesinato de Lorraine Marie Kelly y Mary Ann Pryor, de 17 años,en 1974.

Este último testimonio se dio a raíz de Weiss, quien comenzó a escribirle, se robó su confianza y obtuvo los macabros detalles de gran parte de los crímenes cometidos por el hombre, quien a día de hoy tiene 75 años, y la sorpresa fue grande cuando se enteró de que Cottingham admitió haber matado a 105 personas, de los cuales 30 aún no fueron develados.

“Una vez que comencé a averiguar detalles sobre el crimen de mi madre, fue cuando abrió la puerta para hablar sobre las otras mujeres que asesinó. Creo que tenemos hasta 75 casos sin resolver”, sostuvo.

El documental de Netflix sobre el “asesino del torso”

Este caso fue uno de los que causó más polémica en Estados Unidos, a tal punto de que la plataforma de streaming Netflix produjo y lanzó un documental llamado Crime Scene: The Times Square Killer. Durante el reportaje se menciona que actualmente el hombre cumple una sentencia de prisión de 200 años, pero que esta condena corresponde únicamente a 11 de los 105 asesinatos que reconoció haber cometido.

El documental sobre el asesino en serie de Times Square entre los años 70 y 80 se puede ver en Netflix Netflix

Weiss agregó al mencionado medio que en la actualidad la relación con el convicto continúa porque quiere saber los nombres de las víctimas no identificadas, ya que afirma que son “vidas que nunca se materializaron y creo que debemos recordarlos porque merecen justicia”.