La mala costumbre del príncipe William que hace enfurecer a Kate Middleton en la intimidad de su hogar

Los duques de Cambridge regresaron de sus vacaciones de Navidad la semana pasada y volvieron a su agenda de deberes reales. Como siempre, durante sus salidas, el príncipe William y Kate Middleton fue más que educada y amable siempre sonrientes y con preguntas curiosas de parte de la prensa. Sin embargo, lo que muchos quisieran saber es cómo son en la intimidad de su hogar.

Si bien es difícil de averiguarlo, solo podemos decir que el príncipe William es sumamente desordenado, una característica que le pone los pelos de punta a su mujer. O, al menos, eso contó él.

En la intimidad del hogar, Kate dice que William "es una pesadilla" del desorden

En un viaje a una base de la RAF en Chipre en 2018 que hizo la pareja, conocieron al personal militar que prestaba servicio e inauguraron una nueva sala de descanso. Al observar la nueva decoración de la habitación, el hijo mayor del príncipe Carlos les dejó un consejo a modo de broma al decirles: “Mantén la pizza fuera de los sofás”. Luego, Kate reveló que su esposo es el peor infractor de su propia recomendación y reveló: “Eres una pesadilla con eso”. Esta escena cotidiana fue relatada en el diario Express.

Junto con el desorden que deja William como una estela por donde pasa, hay otro tema en el que el príncipe tampoco se destaca: en hacer lindos regalos de cumpleaños. Al menos, así lo contó hace un par de años en un podcast cuando le preguntaron cuál había sido el peor obsequio que le había dado a Kate.

El príncipe William y Kate Middleton junto a dos de sus tres hijos

Avergonzado, contó: “Una vez le compré a mi esposa un par de binoculares”. Y, para dejar en claro cuál fue la reacción de Middleton, remarcó: “Nunca me dejó olvidar eso”.

A favor del duque hay que decir que semejante regalo fue al principio de su vínculo con quien años después se convirtió en la madre de sus tres hijos.

El príncipe William y Kate Middleton comen al aire libre Marie Claire

Así lo contó el hijo de la princesa Diana: “Eso fue muy temprano en relación. Los envolví. Eran realmente bonitos. Intentaba convencerme de ello. Cuando los vio le dije ‘mira, son maravillosos, ¡fijate cuán lejos puedes ver!’. Ella me miraba desconcertada. No me fue nada bien. Honestamente, no tenía idea de por qué le había comprado unos binoculares, parecía una buena idea en ese momento”.

William y Kate se conocieron en 2001 cuando los dos eran estudiantes en la Universidad de St Andrews. Se sacaron el 29 de abril de 2011 y son padres de tres niños: el príncipe George; la princesa Charlotte y el pequeño príncipe Louis.