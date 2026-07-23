Anita, la mujer que cambió una ley para permitir el alcohol en asilos: “Que seamos mayores no significa que debamos tener menos libertades”

Anita LeBrun, abuela de cinco nietos, siempre disfrutó de una buena copa de pinot grigio y de la tradición familiar de comenzar la “hora feliz” a las 5 de la tarde en la casa que tienen a orillas de un lago. Por eso, a sus 82 años, no daba crédito cuando se enteró el año pasado de que la residencia para mayores de Minnesota donde vive tenía prohibido servir bebidas por carecer de licencia.

LeBrun, conocida por su carácter sociable en el centro, llamado Amira Choice Champlin, aceptó convertirse en la imagen y la voz de una iniciativa para cambiar la ley. Tras testificar en dos ocasiones ante la legislatura estatal, este mes brindó con el gobernador Tim Walz durante la firma simbólica del proyecto de ley —apodado la “hora feliz de los abuelos”— en el mismo centro que ella considera su hogar.

La normativa, que ya entró en vigor, permite a las residencias de ancianos y centros de vida asistida de Minnesota servir alcohol a los residentes y a sus invitados en eventos especiales sin necesidad de licencia, siempre y cuando se notifique previamente a las autoridades estatales. “Me siento muy orgullosa, porque todo el mundo está entusiasmado con esto”, comenta LeBrun, añadiendo que a sus compañeros residentes las restricciones les parecían “ridículas”.

Anita LeBrun brindó por el cambio de ley junto al gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien fue candidato a la vicepresidencia (a la derecha) Amira Choice and Ebenezer Senior Living

Las normas sobre el consumo de alcohol en residencias de ancianos o centros de vida asistida se determinan a nivel estatal, y muchos de estos centros en todo Estados Unidos promueven activamente las “horas felices” y otros eventos para fomentar la socialización.

A los residentes del centro donde vive LeBrun siempre se les permitió consumir alcohol en sus habitaciones y llevar sus propias bebidas a las actividades comunitarias, señaló Sara Luehmann, de Amira Choice. Añadió que, dado que las personas mayores corren un mayor riesgo de caídas, el consumo de alcohol en eventos sociales se limitó a dos copas.

Durante la firma de la ley, el gobernador Walz declaró: “Envejecer no debería significar renunciar a las tradiciones y libertades de las que uno disfrutó toda la vida. Esta ley elimina trámites burocráticos innecesarios para que las comunidades de mayores puedan dedicar menos tiempo a preocuparse por el papeleo y más a crear oportunidades para que los residentes celebren juntos cumpleaños, aniversarios, horas felices y momentos cotidianos”.

La iniciativa de LeBrun para lograr un cambio surgió luego de que las autoridades locales se pusieran en contacto con Amira Choice, señalando que el centro había infringido la normativa al servir champán en un evento celebrado en abril de 2025, tras unas obras de renovación.

El centro recurrió a LeadingAge Minnesota —una organización sin ánimo de lucro que presta apoyo a los proveedores de servicios de atención a personas mayores— argumentando que tanto el costo de la licencia para vender alcohol como las condiciones asociadas a ella resultaban prohibitivos.

Sin embargo, las cuestiones económicas no fueron el único factor determinante, según señaló Erin Huppert, representante de LeadingAge. “Este es su hogar”, afirmó refiriéndose a los residentes de Amira Choice. “Debería permitírseles consumir alcohol de forma legal, tal como podrían hacerlo si vivieran en una casa en la comunidad que ellos elijan”. Huppert indicó que otros proveedores ya están planeando seguir los mismos pasos.

La estrella de TikTok Lillian Droniak, de 96 años, es más conocida como "Grandma Droniak" por sus 15,1 millones de seguidores Gentileza

El intento reciente de una residencia de ancianos de regular el consumo de alcohol acaparó titulares el mes pasado cuando Lillian Droniak, una estrella de TikTok de 96 años —conocida por sus 15,1 millones de seguidores como “Grandma Droniak”—, compartió desafiante una carta de los administradores de su residencia en Connecticut.

Según relató, la carta le advertía que dejara de organizar fiestas en su habitación y le comunicaba que no podía servir alcohol a otros residentes por motivos de seguridad. El nieto de Lillian, Kevin Droniak, declaró a la BBC que ella recibió con agrado la noticia procedente de Minnesota. “¡Que beban!”, dijo Droniak.

La nueva ley se firmó en el centro de vida asistida donde reside Anita LeBrun Amira Choice and Ebenezer Senior Living

En Amira Choice, el personal y los residentes se preparan para una gran fiesta el próximo mes. “Será una fiesta de todo el día para los residentes”, dijo Luehmann, quien añadió que LeBrun fue “la estrella entre los residentes” durante meses por haber logrado que se modificaran las normas.

La abuela, que testificó tanto ante la Cámara de Representantes como ante el Senado de Minnesota, ensayó su intervención por teléfono con sus hijas y frente al espejo. “El hecho de que seamos mayores y vivamos en una residencia asistida no significa que debamos tener menos libertades que los demás”, declaró ante una comisión del Senado.

“A mis amigos y a mí nos encanta la ‘hora feliz’, igual que a muchos de ustedes”, les dijo. “Mientras compartimos una copa, recordamos momentos de nuestra vida: el servicio militar, la crianza de la familia, la pérdida de un amigo y la celebración de la etapa dorada de nuestras vidas”.

*Por Sheila Flynn