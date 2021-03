La nueva serie animada del creador de The Walking Dead

Robert Kirkman ama las historias de superhéroes como cualquier otro fanático del género. El guionista y cocreador de The Walking Dead, Outcast y Tech Jacket prefiere los protagonistas adolescentes, esos que llevan sus poderes desordenadamente. Le gusta que estén inmersos en historias que se complejizan a lo largo del tiempo, dentro de universos que –tras un comienzo coherente y minimalista– se expanden hacia la insensatez y la desmesura.

Cuando creó Invincible junto al dibujante Corey Walker, en 2003, siguió exactamente esas premisas. Image Comics estaba en la búsqueda de nuevas historias protagonizadas por superdotados, y él y Walker venían trabajando para la editorial en la serie SuperPatriot. Así que solo fue cuestión de poner manos a la obra. Image encargó otras historias, pero ninguna logró lo que Invincible: revitalizar el género. Tras 144 números, con la incorporación temprana del dibujante Ryan Ottley (de estilo casi idéntico al de Walker) y una especie de reboot a la altura del #123, Invincible quedó instalado como un nuevo clásico superheroico. Hoy, a 18 años de su debut (el #1 apareció el 22 de enero de 2003) le llega por fin la hora de saltar de las páginas a la pantalla chica: a partir del viernes 26 de marzo, con el estreno de tres capítulos (serán 8), la versión serie animada de Invincible estará disponible en la plataforma Amazon Prime Video, productora del envío. También llegará la demorada versión para cine, pero esa es otra historia.

Kirkman, se sabe, logró fama mundial con la adaptación televisiva de The Walking Dead. Diez temporadas (de al menos 11) y dos spin-offs hicieron que la serie distópica lograra una enorme repercusión debido a su crudeza y desarrollo de personajes. Pero lo que Kirkman cuenta allí es muy distinto de lo que sucede en Invincible, donde se cifra la típica historia del adolescente que comienza a desarrollar superpoderes sin saber demasiado qué hacer con ellos. El protagonista es Mark Grayson, un chico de 17 años, carismático e inteligente, cuyo padre es Omni-Man, el superhéroe más poderoso del planeta. A medida que aparecen sus poderes, Mark se da cuenta de que las cosas no son tan fáciles y de que el legado de su padre puede no ser todo lo heroico que él supone. Luego confraternizará con otros superhéroes, aparecerán los villanos de la saga y la trama –como sucede en el cómic– se tornará muy violenta y con giros inesperados que resignificarán la historia.

En una charla vía Zoom con el especialista en cómics Héctor Navarro, Kirkman adelantó que esos cambios de tono, característicos de Invincible (“en la misma página, muchas veces pasamos de la comedia al horror, y nos gusta hacerlo”), también estarán presentes en la serie: una buena noticia para los fans, que encontraron en él a alguien que, de algún modo, revolucionó el género con un estilo desenfadado, capaz de saltar con facilidad de una situación cómica a otra insoportablemente sangrienta. “Algo que también Kirkman suele hacer bastante es presentar una situación para darla vuelta tres o cuatro números después (lo hace seguido en The Walking Dead). Y, por lo general, no suele ser meramente efectista, sino que todo eso ayuda a que el universo del personaje vaya en crecimiento”, apunta el editor y guionista de historietas Javier Hildebrandt, quien también advierte que, desde el vamos, Invincible “revisita los temas clásicos del superhéroe adolescente: la inexperiencia, la inseguridad, ir descubriendo y aprendiendo a controlar los poderes, un poco en la línea inaugurada por Stan Lee en la Marvel de los 60 (el «superhéroe con problemas»)”.

La apuesta es alta: aportan sus voces el coreano Steven Yeun (Mark) y las estrellas J. K. Simmons (Omni-Man), Sandra Oh (Debbie, madre del héroe), Seth Rogen (el villano Allen the Alien) y Mark Hamill (Arthur Rosenbaum, diseñador de los trajes de la dinastía Grayson). “Invincible es mi carta de amor a los cómics de superhéroes”, dijo alguna vez Kirkman. Llegó el momento de leerla.

Por partida doble. “Tenemos fecha de estreno de la serie, pero también estamos desarrollando la película. Creo que ambas pueden convivir perfectamente”. Las palabras de Robert Kirkman apaciguaron un poco los ánimos de aquellos que, azorados, vieron cómo la serie animada finalmente se concretaba, mientras el film, anunciado hace ya cuatro años, todavía estaba en veremos. Ahora sí, el proyecto que para Universal –y con Seth Rogen y Evan Goldberg escribiendo y dirigiendo– Kirkman lleva adelante tiene luz verde y pronto llegará a la pantalla grande. Hay Invincible para rato.