La nueva tendencia de cocina que reemplaza la esponja tradicional
Cada vez más personas abandonan las clásicas esponjas sintéticas para adoptar alternativas ecológicas y biodegradables
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Durante décadas, las esponjas tradicionales fueron un elemento infaltable en cualquier cocina. Su capacidad para eliminar grasa, restos de comida y suciedad las convirtió en una herramienta indispensable para limpiar platos, ollas, utensilios y mesadas. Sin embargo, una nueva tendencia comenzó a ganar terreno en los hogares de todo el mundo: reemplazarlas por opciones más naturales y sostenibles.
El motivo detrás de este cambio no responde únicamente a una cuestión de moda. Diversas investigaciones científicas advirtieron sobre el impacto ambiental que generan algunos de los materiales utilizados en las esponjas convencionales, sobre todo aquellas fabricadas con melamina y otros derivados del plástico.
Las esponjas de melamina se popularizaron por su gran capacidad para remover manchas difíciles. Esto se debe a que poseen una estructura rígida y porosa que actúa como una lija microscópica sobre las superficies. Sin embargo, esa misma característica provoca que el material se desgaste progresivamente con el uso.
Cada vez que una persona frota una olla o una mesada, pequeñas partículas de la esponja se desprenden y terminan mezclándose con el agua. Aunque son invisibles a simple vista, esos residuos forman parte de los llamados microplásticos, una de las principales preocupaciones ambientales de la actualidad.
Un estudio publicado en la revista científica ACS Environmental Science & Technology reveló que una sola esponja puede liberar millones de fibras microscópicas a lo largo de su vida útil. Cuando se multiplica esa cifra por los millones de hogares que utilizan estos productos diariamente, el impacto se vuelve significativo. Los especialistas advierten que esos microplásticos pueden llegar a ríos, mares y ecosistemas acuáticos, además de incorporarse progresivamente a la cadena alimentaria.
Frente a este escenario, cada vez más consumidores buscan alternativas que permitan mantener la limpieza sin generar residuos plásticos. Una de las opciones que más creció en popularidad es la lufa natural, una esponja vegetal obtenida a partir de una planta trepadora de la familia de las cucurbitáceas. Cuando el fruto madura y se seca, su interior adquiere una estructura fibrosa ideal para limpiar superficies y utensilios.
Su principal ventaja es que se trata de un producto completamente biodegradable. Una vez finalizada su vida útil, puede compostarse sin generar contaminación. Además, resulta resistente, reutilizable y apta para múltiples tareas dentro de la cocina.
Otras alternativas ecológicas
La lufa no es la única opción que comenzó a reemplazar a las esponjas tradicionales. También crece el uso de estropajos fabricados con fibra de coco, un material natural que ofrece una excelente capacidad de limpieza y una gran resistencia al desgaste. Otra alternativa son los productos elaborados con cáscara de nuez triturada, que permiten eliminar la suciedad sin recurrir a materiales derivados del petróleo.
Por su parte, las esponjas de celulosa también se posicionan como una opción más amigable con el ambiente. Aunque no siempre son 100% naturales, presentan un impacto ecológico considerablemente menor que las versiones plásticas convencionales.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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