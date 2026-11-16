La Piedad: la gran tienda textil que brindó elegancia a las damas y caballeros porteños por más de 100 años

En la esquina de Bartolomé Mitre y Cerrito estuvo por más de un siglo La Piedad, un comercio gigante de indumentaria que ofrecía precio, calidad y unas rebajas que convocaban multitudes

En los avisos publicitarios de tienda La Piedad aparecían mujeres elegantes que lucían, orondas, vestidos largos de terciopelo inglés o de fino satén y tapados de felpa de seda negra. Y siempre ostentaban sofisticados sombreros.

Eran atuendos, sin duda, para llevar a una noche gala. Pero en la misma publicidad también aparecían dos palabras mágicas, tan seductoras como los diseños exhibidos: “Precios reducidísimos”.

publicidad

publicidad

Quizás fue esa noble alquimia entre los productos de probada calidad y los costos accesibles la que permitió que La Piedad fuera un comercio furor en Buenos Aires durante por lo menos 100 años. Aunque de ella ya no queden ni rastros. Su imponente edificio, ubicado en la esquina de Bartolomé Mitre y Cerrito, fue demolido a comienzos de los 2000.

La Piedad ofrecía sofisticados vestidos a precios alcanzables Ig @buenosairesperdida

“Fino, variado y barato”

Es difícil encontrar el origen de las grandes tiendas La Piedad pero hay registros de su existencia al menos desde el año 1870. De hecho, en esos tiempos, la actual Bartolomé Mitre era la calle Piedad, o De La Piedad, en honor a la Parroquia Nuestra Señora de La Piedad, ubicada en el mismo barrio de San Nicolás.

De modo que el nombre de ese comercio se relacionaba con el lugar en el que estaba emplazado. La calle fue bautizada en honor al expresidente Mitre recién en 1901.

La casa grande con los precios chicos, era uno de los slogans de La Piedad buenos aires perdida

publicidad

publicidad

Si bien la tienda La Piedad, ya a comienzos del siglo XX, tenía como dirección oficial Bartolomé Mitre 1102, la entrada para sus clientes estaba sonre la calle Cerrito. Es que era una construcción enorme, de unos 4000 metros cuadrados. Su fachada estaba repartida entre ambas calles: 61 metros por Mitre y 46 por Cerrito.

En sus instalaciones, que contaban con planta baja y dos pisos superiores, se podía encontrar todo lo que tenga que ver con el universo textil: telas, sedería, pieles, boas, paletots, acolchados, ropa blanca, frazadas, ajuares de novia y todo tipo de prendas para mujeres y hombres.

Además, el negocio contaba con un departamento de confecciones y también de sastrería. “El surtido más fino, el más variado, el más barato”, decía una de las tantas publicidades que aparecían en revistas y diarios a lo largo de los años.

Otro de sus eslóganes también resumía el ideario fundamental de estas tienda que se convirtió en un clásico de la indumentaria de los porteños: “La casa grande con los precios chicos”.

La esquina de Bartolomé Mitre y Cerrito era un clásico para la compra de ropa en Buenos Aires Ig @buenosairesperdida

publicidad

publicidad

Tres cuadras de cola

Un artículo en LA NACION de 2004 que repasa la cronología del gran edificio de Cerrito y Bartolomé Mitre señala que la propietaria de La Piedad era la familia Córdoba. Como dato curioso, se señala que los Córdoba tenían su propia producción de lana en el partido de San Nicolás, un establecimiento llamado La Emilia, desde donde traían ese producto a la tienda.

Otro de los recuerdos que dejó en el imaginario social este comercio que fue señero de las grandes tiendas porteñas -se fundó antes que Harrods y Gath y Chávez- fue la locura que se desataba en los clientes los días de liquidación.

Una jornada de liquidación, en 1934 agn

Hay crónicas que señalan que en esas jornadas especiales se formaban colas de unas tres cuadras de longitud desde los accesos al comercio. Incluso, para la ocasión, llegaba gente de todos los puntos del Gran Buenos Aires.

El Archivo General de la Nación conserva fotos del año 1934 tomadas en el interior de la tienda en las que se observa una multitud que colma sus salones. Entre las personas reunidas sobresalen carteles que anuncian las rebajas: “Liquidación juego de lencería 2 piezas $2,90”, “Liquidación a elegir: $1,60”. Por las sonrisas que demuestran los allí presentes, los precios de los productos liquidados son una verdadera ganga.

publicidad

publicidad

Las rebajas eran una constante en tienda La Piedad el hogar

El auspicio de una estrella radiofónica

Siempre pensando en la economía de las damas y los caballeros que hacían uso de la tienda, La Piedad tenía su propia sección de créditos, para pagar cualquiera de los artículos en venta “en 10 mensualidades sin interés ni recargo alguno”. Incluso los productos “de saldo y reclame”. Para ello, cada cliente contaba con su propio Carnet de compras.

Otro de los servicios que ofrecía este populoso comercio tiene que ver con tiempos que no volverán. La tienda enviaba por correo a quien solicitara los catálogos con sus productos y las novedades que llegaban con cada nueva temporada.

Cuando La Piedad liquidaba había colas de clientes de unas tres cuadras y la tienda se abarrotaba agn

La raigambre popular que caracterizó a esta tienda se vio reflejada también en un aporte muy particular que realizó para el espectáculo argentino. El escritor y publicista Ricardo Ostuni cuenta que el legendario actor Juan Carlos Thorry, allá por 1937, fue ha hablar con el propietario de La Piedad de entonces, Emilio Córdoba, para pedirle que auspiciara un nuevo personaje femenino que haría dupla con él.

publicidad

publicidad

De este modo, escribe Ostuni, “La Piedad auspició el debut radial de Catita, el personaje de Niní Marshall”. Eran los tiempos dorados de la radiofonía argentina, pero esa creación de la genial actriz cómica iría más allá de ese medio de comuinicación. Sería también una leyenda del cine nacional en una de sus épocas más gloriosas.

El personaje de Catita, de Niní Marshall, nació bajo el auspicio de tienda La Piedad

El final de La Piedad

Pero a comienzos de los 70, el esplendor de La Piedad había menguado. Lejos de sus mejores días, en 1972 la tienda decidió ponerle fin a su extensa trayectoria. Un informe televisivo de la época detalla cómo se encontraba el lugar a horas de su final.

Allí prestó testimonio Delfor Giovanetti, gerente general de la tienda quien, con gran aflicción, expresó: “El directorio de La Piedad se ha visto obligado a tomar la lamentable decisión de proceder al cierre definitivo de la tienda, que durante mas de 100 años atendió a la población de esta ciudad y sus alrededores con ejemplar corrección comercial”.

El cierre de la tienda La Piedad (1973)

publicidad

publicidad

Luego, el gerente decía que la decisión de clausurar el local para siempre tenía que ver con terminar la historia de la tienda honrando todos sus compromisos y así evitar que “un mayor deterioro de su situación económico financiero la arrastrara a una crisis cuyas consecuencias serían en perjuicio de sus acreedores principales”.

El informe también exhibe una montaña de perchas de madera con la inscripción de La Piedad, un elemento que, seguramente, debe conservarse todavía en las casas de las familias porteñas con integrantes añosos.

Aviso de Tienda La Piedad en Caras y Caretas, del año 1904 Biblioteca Nacional de España

Una empleada de la tienda que también sale para el informe señala que, en ese momento, en el lugar trabajaban unas 35 personas mientras que, según ella, en sus tiempos de gloria, el edificio contaba con un total de 1500 empleados.

El inmueble de Bartolomé Mitre y Cerrito estuvo en desuso por un tiempo hasta que fue cedido a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sindicato en ese entonces dirigido por Lorenzo Miguel. La idea era hacer un hotel para los afiliados. Pero tras el golpe militar de 1976, la cesión del inmueble se cortó abruptamente.

publicidad

publicidad

En los 80, el edificio fue utilizado como local partidario de la Unión del Centro Democrático (UCD), la recordada entidad encabezada por el ingeniero Álvaro Alsogaray. Pero luego volvió a caer en el abandono.

La actual esquina de Bartolomé Mitre y Cerrito, donde se encontraba la tienda La Piedad google street view

A mediados de 2002, finalmente, el inmueble fue demolido. Actualmente, en el solar donde estuvo La Piedad hay un gran estacionamiento y un pequeño local de comidas.