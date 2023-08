El líder de La Libertad Avanza consultó a la médica veterinaria Celia Melamed para comunicarse con sus cuatro mastines ingleses; la especialista también habría oficiado de médium entre el candidato a presidente y Conan, su difunto perro, a quien él consideraba su hijo

Su nombre apareció en los medios en mayo de 2019 cuando, durante una entrevista, el abogado Mauricio D’Alessandro habló del particular tratamiento que había contratado para su perro: “Donpe tiene psiquiatra, y tenemos una señora que se llama Celia Melamed que me hace hablar con el perro por intermedio de ella. Es una veterinaria muy conocida. Habla con los animales, incluso con los muertos. ¿Quién me la recomendó y me regaló la sesión? Milei, otro que habla con los perros. Él me dijo: ‘Te prohíbo que digas esto, porque van a decir que estamos locos’. Yo no le hago caso”, contó, entre risas, en diálogo con Perfil.

En ese entonces, Javier Milei se presentaba en televisión como un excéntrico economista, sin ninguna injerencia en la política nacional. Seguramente fue por eso que los dichos de D’Alessandro no trascendieron. Pero a medida que el hoy líder de La Libertad Avanza comenzó a ganar preponderancia en el escenario electoral, especialmente después de las últimas PASO, el nombre de su telépata de animales volvió a insertarse en las redes y en los medios, esta vez en boca del periodista que escribió la biografía no autorizada del candidato a presidente.

“Él [Milei] arranca con una médium en 2017, cuando su perro/hijo Conan, que era muy importante para él, empieza a morir. Le llega esta médium, que se llama Celia Melamed. Con sus perros vivos también habla a través de la médium. Él cree que su perro Conan reencarnó en uno de los clones”, dijo hace unas semanas Juan Luis González, autor de El Loco, durante una entrevista con Periodismo para Todos.

LA NACION se comunicó con Melamed para concretar una entrevista. La veterinaria dudó, primero aceptó la charla pero luego se arrepintió. Prefirió no dar declaraciones. De todas formas, es posible escucharla hablar en videos que hay en Internet, tanto de entrevistas como de capacitaciones, en los que explica, entre otras cuestiones, cómo logra conectar “corazón a corazón” con animales domésticos y silvestres, casi siempre perros y gatos, pero a veces también mosquitos y arácnidos.

Milei tiene actualmente cinco perros, los cuales presentó en televisión como sus “nietos”, debido a que son clones de quien él considera su hijo, Conan, su mastín inglés que falleció en 2017 Instagram @javiermilei

COMUNICACIÓN INTUITIVA O INTERESPECIE

En su currículum digital, Melamed se describe como médica veterinaria y docente universitaria. Pero también es, según aclaró en un simposio internacional, comunicadora intuitiva con animales, maestra de chamanismo y técnica en psicofísica, además de especialista en constelaciones familiares, constelaciones familiares con caballos, terapias florales y técnicas de sanación y coaching con caballos.

“Me dediqué muchos años a la investigación y a la bacteriología. Y, además, empecé a investigar sobre esta sensación que sentía cuando en una época hacía clínica: sabía lo que al animal le estaba pasando, sabía más allá de lo que el tutor a cargo me estaba contando. Con el tiempo, descubrí que existía algo llamado comunicación con animales. Algunos le dicen comunicación intuitiva, otros le dicen comunicación interespecie. Yo lo llamo comunicación empática. Me conecto con el animal y siento lo que el animal está sintiendo: sensaciones, emociones, a veces imágenes mentales y a veces palabras. Y eso lo pongo en palabras para que la persona que está a cargo del animal pueda entender lo que le está pasando”, explicó hace dos semanas, en una entrevista con el canal de streaming Bowery TV.

"No es necesario, incluso, que traigas a tu animal, porque se puede trabajar muy bien con una foto", aclaró la veterinaria en diálogo con un canal de streaming.

Sin embargo, aclara, la comunicación con los animales no siempre es frontal y sincera. “A veces, el animal siente algo y no te lo muestra. Yo siempre digo: ‘El animal me muestra esto y yo lo siento en mi cuerpo: las sensaciones, las emociones...”. Pero no siempre el animal te muestra el 100% de lo que siente. Te muestra lo que quiere mostrarte. El animal tiene voluntad y tiene intención”, explica.

Durante la entrevista de 2019, Mauricio D’Alessandro, también dio detalles de su consulta con Melamed: “El otro día le hice 15 preguntas. Yo le hago las preguntas y ella se las transmite. En esas 15 respuestas, Donpe satisfizo todo el cariño que yo le devuelvo”, explicó el abogado.

Muchas veces, ella aplica técnicas como constelaciones familiares y theta healing (ténica de sanación y meditación) para tratar a los humanos que le consultan por sus animales, ya que considera que, en algunas ocasiones, los problemas que somatiza una mascota son producidos por sentimientos o conflictos internos de sus dueños o de su red familiar. Durante una entrevista, detalló el caso de una perra a la cual le llevaron porque no quería comer:

“Conecto con el animal y el animal me muestra una tristeza profunda, muy profunda, que viene del ambiente. Entonces le digo a la persona ‘me muestra esto’ y la persona me dice ‘sí, soy yo’. Le digo: ‘¿Tenés ganas de hablar de esa tristeza?’. Y ahí surgieron un montón de situaciones, de excluidos, de muertes. A medida que iban saliendo, yo sentía que el animal se iba relajando, y en un momento la persona que estaba hablando me dice: ‘Le cambió la cara a mi animal”. Cuando yo hago esto, estoy conectada con el animal, no solo con la persona. El animal me va guiando: ‘Preguntale esto, decile aquello’. Entonces voy trabajando, a veces indagando y a veces haciendo pequeños ejercicios y movimientos constelatorios. Y entonces la persona comprende, y toda la tensión del sistema se relaja. Cuando terminamos la comunicación, el animal estaba muy relajado. No me contó después la persona si el animal comió, pero sí se veía que la tensión ya no estaba y que algo había cambiado”, detalló la veterinaria.

Entrevistado por Pía Shaw en Infama, al economista le consultaron si prefería a los canes por sobre las personas. Sin dudar, respondió que aprecia más a los perros.

Melamed aprendió sobre comunicación con animales en un taller, al cual asistió en 2008, dictado por la veterinaria argentina radicada en California Monica Diedrich, autora de siete libros sobre comunicación con animales. Sin embargo, aclara que, de alguna manera, ella siempre supo como comunicarse con otras especies. Cuando era niña lo hacía de manera inconsciente, “como lo hacen todos los chicos”, aclaró en diálogo con MDZ Radio, en 2020.

“¿Qué es lo que siento? Siento como si el animal me estuviera enviando un paquete de información. No tengo otra manera de explicarlo. Es muy parecido a lo que sucede en una constelación familiar”, afirmó hace poco en diálogo con Bowery Tv. “Una vez que se conoce la manera de conectar, es sencillo comunicarse con todos los animales”, dijo en otra ocasión.

Malamed suele establecer comunicaciones con mascotas, como perros, gatos y conejos. Pero también, afirma, ha mantenido diálogos con otros animales, entre ellos, mosquitos y arácnidos. “Conecté con el espíritu de grupo de los mosquitos y le dije: ‘Yo me comprometo a no matarlos, y ustedes, por favor, pido que se comprometan a no picarme. No te digo que el 100 por ciento de los mosquitos lo cumplen, pero en mi casa no hay mosquitos, y no pongo ningún tipo de repelente”, le aseguró a MDZ Radio.

"Una vez que se conoce la manera de conectar, es sencillo comunicarse con todos los animales", explica la veterinaria. Archivo

A su vez, recordó el día en que se comunicó con una araña: “Una chica me contactó para hacer comunicación a través de una foto. A través de la foto, conecto con la imagen, y en ese caso era de una araña grande. Yo le tenía miedo a las arañas, y le dije que sí para probarme a mí misma. Cuando conecté, la sentí como muy cerca. Le mostré mi sentir, que era de miedo, y le pregunté si podía alejarse, y la araña me dijo que me alejara yo”, contó en la misma entrevista.

A pesar de que aclara que no es médium, sí dice haber conectado con el espíritu de animales muertos. “No soy médium. No sería nada malo si lo fuera, porque es interesante ser médium. Pero no lo soy. No hago eso. ¿Es verdad que me puedo comunicar con los animales que partieron? Sí, es verdad”, dijo, en diálogo con Bowery TV.

La raza de los perros de Milei es mastín inglés Twitter: @TLRazasdePerros

Esta comunicación, explica, no siempre es posible: solo puede entablarse cuando “el animal no se de cuenta de que murió”. “Esto pasa en los casos de muertes súbitas o algún accidente, o situaciones con el humano, que está muy dolorido y muy aferrado. No digo que el humano lo esté aferrando, como dicen algunos. No pasa por ahí. Es como si hubiera situaciones no resueltas -agregó-. Entonces sí se puede hacer una comunicación, aunque parezca esotérico. Sí se puede comunicarse con este campo de energía del animal, o el alma, si querés, del animal, para ver qué es lo que le está pasando, por qué no puede relajarse, qué situaciones todavía están sin resolver”.

