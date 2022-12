escuchar

Otro estremecedor incidente puso en duda el comportamiento de la guardia real inglesa luego de que una niña se cruzara en su camino y su reacción llamara la atención de los testigos. Este tipo de hechos son gestos que la sociedad británica y los turistas señalan a diario, en donde es común ver el tipo de comportamiento que un escolta del rey Carlos III puede llevar a cabo. A través de las redes sociales se viralizó en las últimas horas un video en el que se plasmó lo que padeció la hija de un matrimonio extranjero.

En las inmediaciones del Palacio de Buckingham se puede visibilizar este tipo de hechos a diario. Un poco en serio, otro poco como un acting divertido, lo cierto es que las redes sociales, en especial TikTok, se hacen eco de estas cuestiones que a cientos de miles genera enojo y otros tantos hacen énfasis en no interferir en el trabajo cotidiano de la guardia. En esta ocasión, la página @catchupnews, de la red social antes mencionada, compartió el momento exacto en que un guardia real le gritó a una niña que cruzó por su camino.

Una niña corre al asustarse por el grito de un guardia real (Fuente: TikTok/@catchupnews)

El video que se titula “El Guardia Real del Rey ha dividido la opinión después de gritarle a una niña que se aleje y provocar que estalle en llanto”, muestra a un integrante de la custodia del palacio que al salir desde su interior le indicó de manera brusca a la pequeña que se retirara de su paso. Rápidamente ella corrió hacia sus padres con lágrimas y sin entender qué había hecho mal.

La terrible reacción de un guardia real con una niña que se puso en su camino (Fuente: TikTok/@catchupnews)

Al hacerse público el video, la página se preguntó: “¿Es posible gritar a los turistas, incluso si interfieren con el trabajo?”. En tanto, los usuarios no tardaron en manifestar las palabras de apoyo para con el guardia real: “Los padres deben estar pendientes de sus hijos y si ellos saben que no pueden estar ahí”; “Ya se sabe cómo son los guardias reales, la culpa es de su familia que no le dice ‘no te pares ahí que tiene que pasar el guardia’” y “En realidad ellos solo cumplen su trabajo y no deben sufrir el castigo por alguien que no sabe qué es no meterse”.

Se acercó a acariciar un caballo de la guardia real y la reacción del soldado la horrorizó

Al igual que la respuesta del escolta real hacia la niña que cruzó por su camino, otros hechos similares se han vuelto virales en los que las reacciones de los escoltas del Palacio de Buckingham no son del todo amigables. Hace semanas se viralizó un video en TikTok en el que se ve lo que puede llegar a suceder si alguien se anima a tocar el caballo de un guardia del rey Carlos III en el “Horse Guards”, ubicado en el corazón de Londres.

La reacción del Guardia de Carlos III cuando una turista intentó tocar las riendas de su caballo (Fuente: TikTok/@catchupnews)

Si bien los turistas pueden acceder a sacarse fotos junto a los soldados del ejército, que lucen sus característicos atuendos y hacen guardias de largas horas, lo cierto es que desde el lugar sugieren que no se acerquen a los animales por las reacciones que podrían tener. “Nunca más volveremos a Londres después de este incidente”, escribió el usuario Ethan, quien compartió el fragmento en el que su madrastra se acerca al caballo de uno de los guardias de la Reina e intenta acariciarlo para una fotografía. Cabe aclarar que, en ese caso, la mujer golpeó al animal.

LA NACION