La triste historia de una anciana de 97 años a la que nadie va a visitar: “Tengo 16 hijos que no saben si vivo”

Una anciana de 97 años se volvió viral en las redes sociales luego de contar, a través de un video, que tiene 16 hijos, pero que ninguno la visita ni se preocupa por ella. La dolorosa historia fue publicada en TikTok y, rápidamente, se llenó de comentarios de usuarios que mostraron su empatía hacia la mujer.

Se trata de Isabel Méndez Jiménez, una mujer oriunda de México, quien fue grabada por el presentador de televisión Jaime Toral. El comunicador se dedica a relatar las historias de personas en situación vulnerable y comparte las imágenes en su cuenta de TikTok @jaimetoraltv.

La triste historia de una mujer de 97 a la que nadie va a visitar

En el video, que fue publicado el miércoles pasado, se puede ver a la anciana con lágrimas en los ojos mientras narra lo sucedido. “Yo tuve 16 hijitos”, comienza a decir Isabel, y cuenta que ninguno de ellos se preocupa por su situación: “Ni saben si vivo o no”.

Luego, cuando el presentador le pregunta cómo se alimenta, responde: “¿Querés ver?”, y le muestra una olla con frijoles: su única comida. En las imágenes, se puede ver que vive de forma humilde en una casa que parece abandonada.

Además, en otro momento del encuentro, la mujer dice que se dedica a trabajos de bordado, aunque tiene dificultades para ver bien.

Isabel Méndez Jiménez, una mujer oriunda de México, contó su triste historia

Según explica Isabel, sus hijos se casaron con mujeres que viven fuera de la comunidad y decidieron acompañar a “la otra parte de la familia”. “Apoyan a las familias de ellas. Cuando los hombres tienen a su mujer e hijos, la mujer es la que manda”, sentencia con gran dolor ante la cámara.

El video no pasó desapercibido y, rápidamente, superó las 39 millones de visitas y se llenó de comentarios de usuarios que, conmovidos por su historia, solicitaban más información de ella para poder ayudarla.

La anciana narró qué come

Tras la viralización de la publicación, el presentador volvió a compartir novedades de la vida de Isabel. En un nuevo video, se escucha a la mujer contar que, cuando junta algunos centavos, compra queso, carne y tortilla. Y en otro posteo se la ve compartiendo tortillas con el presentador.

Según informó el medio mexicano El Gráfico, la mujer tuvo ocho hijas mujeres y ocho hijos varones, y enviudó cuando tenía tan solo 33 años. “Ellos se olvidaron de mí, el día que yo me muera, ellos me van a enterrar. Mejor me muero como yo quiera, ya estoy cerca del panteón”, cuenta y añade: “Una de mis hijas dice que va a pedir apoyo del pueblo, así es mi vida”.

Con gran pesar, la mujer narra cómo ha sido su vida desde que murió su pareja. “Me da tristeza. Para ellos, yo no vivo. Quedé viuda a mis 33 años y me fui a trabajar a México y Chicago para mandarle dinero a mis padres que me ayudaban con mis hijos”, dice. De acuerdo con el portal, la mujer tenía dificultades para mantenerse económicamente y solo pudo enviar a sus hijos hasta sexto grado de la primaria: “Ya no podía hacer más, me sentía cansada”.