Habló la fan ricotera de 82 años que fue furor en el recital de la banda del Indio Solari: “Emocionante”

El sábado 13 de agosto, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado brindaron un show multitudinario en la provincia de San Luis, donde se congregaron fanáticos de todos los rincones del país y vibraron en un recital que incluyó un sinfín de éxitos producidos por el Indio Solari, quien, por razones de salud, no estuvo presente. Sin embargo, el cantante dio el visto bueno para que la banda pudiera emular los hits que lo catapultaron al éxito.

Al ser una banda ícono en la cultura popular, con muchísimos años en el ruedo, abarca a diversas generaciones de personas que conocen de principio a fin cada canción y añoran aquellos años donde el Indio Solari cautivaba con su figura arriba de los escenarios.

Entre el público que aguardaba el comienzo del show, una presencia se llevó todas las miradas y enorgulleció a quienes se encontraban por esa zona. Se trataba de Lidia, una mujer de 82 años, ricotera de ley, quien llegó acompañada de la mano de su hijo Dante y a medida que se adueñó de la escena recibió una cálida bienvenida. Este hecho tomó tal magnitud que se viralizó en las redes sociales y el mánager del grupo tomó cartas en el asunto para poder rastrearla e identificarla como la “Fundamentabuela”.

Una vez que concluyó el show y pasaron los días, la figura de Lidia se agigantó como un ejemplo a seguir y su testimonio era requerido para poner en contexto su fanatismo. Así fue que Dante, su hijo, utilizó su cuenta de Instagram para publicar otro video de ella, pero esta vez para dar su testimonio sobre lo vivido en la provincia de San Luis.

La palabra de Lidia, la Fundamentabuela que asistió al recital en San Luis

“Hola. Soy la fundamentabuela del recital, les agradezco a todos por el cariño de toda la gente que había. Fui porque me gusta mucho la música y el Indio, pero aunque él no estaba, me sentí muy bien”, deslizó Lidia, en un video que llegó a los 600 likes y generó un importante tráfico en cuanto a los comentarios.

“Querida señora, usted enseña lo importante de la vida... Disfrutar de los placeres más simples que son los más importantes, compartir con los suyos, dejar los tabúes atrás. Pude verla entrar al autódromo fue muy emocionante. Usted es una gran compañera, un abrazo enorme desde Puerto Madryn, Chubut. Disfrute en este día y cada día!”; “Es una bendición inmensa tener a tu madre, y que te siga acompañado. Vos sabés, que siempre la van a respetar y querer en los recitales, si hay algo que tienen los ricoteros, es que son personas llenas de empatía” y “Todos la amamos. Que viva el Rock, que viva el Indio y Los Fundamentalistas”, fueron varias de las menciones que deslizaron los fanáticos, quienes le demostraron un aprecio especial a esta fanática de 82 años.

En una nueva función de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el show brindado en el autódromo Carlos Bassi de La Pedrera, San Luis, tuvo una duración de dos horas y 35 mil espectadores colmaron las instalaciones para un espectáculo único en esa provincia.