El 17 de mayo de 2015, la vida de Lita de Lázzari llegaba a su fin en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy se cumplen siete años de su partida y es un oportunidad para conocer las claves de su trayectoria y algunas de las frases que dejó desde su rol de ama de casa mediática y como ícono de los consumidores.

Ángela María Palermo de Lázzari, mucho más conocida como Lita de Lázzari, nació el 27 de julio de 1925 en Buenos Aires. Según sus palabras en varias entrevistas, su padre falleció cuando ella tenía 6 años, lo que hizo que se criara con sus abuelos. Fueron precisamente ellos quienes inculcaron en Lita algo por lo cual se haría famosa a lo largo de toda su vida: la búsqueda del mejor precio y la necesidad de optimizar gastos siempre.

Desde 1981 hasta 2004, Lita se destacó como presidenta de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. En el transcurso de estos años, más precisamente durante la década del 90, su vida cambiaría para siempre debido a que se convertiría en una famosa figura mediática.

El show de Lita y El parlamento de Lita fueron algunos de los programas más destacados que la tuvieron como presentadora. Si bien nunca se alejó del todo de los medios, el paso de los años y los problemas de salud hicieron que su figura perdiera protagonismo.

En 2011, luego de una caída que le generó una fractura de cadera, Lita tuvo complicaciones con una operación y quedó en coma. Luego de dos semanas, se despertó y logró recuperarse.

Finalmente, Lita de Lázzari falleció a los 89 años el 17 de mayo de 2015 y producto de causas naturales.

Las mejores frases para recordar a Lita de Lázzari

Como ama de casa mediática y como figura de la televisión, Lita de Lázzari se hizo famosa por remarcar siempre que no hay que quedarse con el primer precio que se encuentra, sino que hay que persistir y buscar para encontrar uno mejor.

Una de sus frases más emblemáticas, acaso la más recordada de todos, es la que dice “camine, señora, camine”. En este sentido, hay que decir que las otras son bastante similares y transmiten el mismo mensaje:

“Caminen, chicas”.

“Busquen precio”.

“Hay que caminar y buscar precio”.

Acerca de las enseñanzas que le dejaron sus abuelos cuando era apenas una niña, Lita expresó en una entrevista: “La sabiduría de mis abuelos fue lo que me sirvió siempre. Mi abuela me daba una lista, la platita y me decía: ‘¡Vaya a la feria!’”.

Esta referente de los consumidores dejó plasmada su biografía y su filosofía de vida en dos libros que publicó años antes de su muerte. Uno es “Vivencias de una patriota pionera”, donde aparece una extensa entrevista y, como ama de casa, repasa un sinfín de anécdotas.

El otro lleva como nombre su frase más recordada, “Camine, señora, camine”, y fue coescrito por Lita y el periodista Leandro Gasco.