En plena ceremonia de la 96° edición de la entrega del Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, popularmente conocido como los Oscar, hubo un momento especial para celebrar el Día de la Madre 2024, a pesar de que aún faltan dos meses para que se conmemore esa fecha en Estados Unidos.

Todo comenzó cuando Sean Ono Lennon, el único hijo de John Lennon y Yoko Ono, subió al escenario para recibir el galardón a Mejor Cortometraje de Animación por War is Over!, que está inspirado en la música de sus padres. Ambientado en un contexto alternativo de la Primera Guerra Mundial, recrea la canción Happy Xmas (War Is Over), que Lennon y Ono lanzaron en 1971.

“Solo quiero decir rápidamente que mi madre cumplió 91 años en febrero y hoy es el Día de la Madre en el Reino Unido, así que, por favor, ¿podrían todos decir Feliz Día de la Madre, Yoko?”, expresó el productor ejecutivo del corto ganador, que fue dirigido por los cineastas Dave Mullins y Brad Booker.

Sean Ono Lennon festejó el Oscar a Mejor Cortometraje Animado Invision

“John Lennon y Yoko Ono escribieron una canción que nos inspiró. Es un mensaje contra la guerra que intentamos honrar con esta película, queremos agradecer a nuestro productor ejecutivo y socio creativo, Sean Ono Lennon, con quien fue increíble trabajar”, destacó Mullins.

Posteriormente, en su discurso tras ganar el galardón a Mejor Actor por su papel protagónico en Oppenheimer, Cillian Murphy, que es de origen Irlandés, también dijo “Feliz día de las Madres”, ya que este domingo 10 de marzo también se celebraba esta fecha especial en su país natal.

Cuándo es el Día de la Madre 2024 en Estados Unidos y cuál es su origen

Aunque el Día de la Madre se festeja en varios países, no todos comparten la misma fecha ni su origen. En Estados Unidos, se celebra el segundo domingo de mayo. Por lo tanto, en este 2024, la conmemoración será el 12 de mayo.

Respecto de los comienzos de este homenaje en EE.UU., hay diferentes versiones. Una de las teorías más apoyadas tiene como protagonista a Anna Jarvis, una mujer de Virginia Occidental que, a comienzos del siglo XX, quería establecer un día especial para homenajear a su madre fallecida, una activista que había cuidado soldados heridos durante la Guerra Civil estadounidense.

Sean Lennon junto a su madre, Yoko Ono Instagram @sean_ono_lennon

De esa manera, organizó el 12 de mayo de 1907, en el segundo aniversario de la muerte de su madre, una misa en la Iglesia Episcopal Metodista Andrews en Grafton. Esa fue la primera celebración del Día de la Madre en Estados Unidos. Recién en 1914, el entonces presidente Woodrow Wilson firmó una orden ejecutiva que proclamaba el segundo domingo de mayo como el día oficial.

¿Cuándo se celebra el Día de la Madre en el mundo?

A diferencia de Estados Unidos, el Día de la Madre en Argentina tiene lugar el tercer domingo de octubre, mientras que en México es el 10 de mayo. En Reino Unido e Irlanda se celebra el cuarto domingo de Cuaresma, por su significado religioso.

Segundo domingo de febrero: Noruega.

Cuarto domingo de Cuaresma: Reino Unido, Irlanda y Nigeria.

21 de marzo: Marruecos, Siria, Egipto, Arabia Saudita.

10 de mayo: México, Ecuador y El Salvador.

Segundo domingo de mayo: Alemania, Estados Unidos, Cuba, Chile, Dinamarca y Turquía.

8 de mayo: Corea del Sur.

27 de mayo: Bolivia.

30 de mayo: Nicaragua.

Último domingo de mayo: Francia, Argelia y Suecia.

15 de agosto: Costa Rica, Bélgica.

Tercer domingo de octubre: Argentina.

Último domingo de noviembre: Rusia.

8 de diciembre: Panamá.