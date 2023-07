Le dejaron el micrófono abierto a una conductora y lo que dijo al aire causó polémica en las redes: “No me interesa”

escuchar

Este martes se viralizó en las redes sociales un polémico video en el que a la conductora de un famoso matinal español le dejaron el micrófono abierto y sus palabras causaron enojo. Este tipo de errores se cometen muy a menudo en la televisión y es algo por lo que muchos periodistas y famosos quedaron expuestos a lo largo de su paso por los estudios, tanto en entrevistas como en la rutina de los programas. En este caso, una de las reconocidas estrellas de Antena 3 recibió una ola de críticas por parte de los espectadores, en lo que aparentemente fue un insulto hacia la reportera del canal.

Le dejaron el micrófono abierto a una conductora española y su comentario generó polémica

Susana Griso, conductora de Espejo público, quedó en evidencia tras un desacierto por parte del equipo técnico de la señal televisiva. El programa, que trata de temas de interés general, se trasladó hacia el municipio de León con la intención de entrevistar a un joven que se quedó encerrado en un bar antes de ir a rendir un examen de la universidad. En ese marco, Marina, la cronista, se acercó hasta el estudiante y lo entrevistó, no sin antes oír el comentario garrafal de su compañera desde el estudio.

“Bueno, Marina, quiero que nos presentes ya a Erik. Estás con él en León, un crack porque llegó al examen y aprobó con buena nota”, indicó Griso. Tras el pie de la conductora, la cronista intervino: “Increíble la historia, Susana, buenos días. Estamos aquí con Erik, el protagonista de esta historia que, a pesar de los nervios y el agobio, acabó bien. Lo primero de todo, felicitaciones porque el examen salió bien”.

Todo marchó sin problemas hasta que se escuchó a modo de susurro la voz de la conductora y un comentario escandaloso: “A mí que me perdone, pero a esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla”. De inmediato la cara de la cronista se transformó por completo, miró fijo a la cámara y se detuvo unos segundos atónita por lo que estaba escuchando. Luego de recomponerse, continuó con la conversación.

Ese fragmento se volvió viral en las redes sociales y despertó una ola de críticas por parte de los usuarios, tanto en España como en América Latina. En una seguidilla de comentarios en referencia al video que expuso el error de la producción de Espejo público, las personas reaccionaron con mensajes como: “Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo”; “Falta de respeto”; “¿Para qué la ponen de cronista si no quiere verla? “; “Que fuerte”; “La cara de la periodista es épica” y “Qué manera de hacerle saber que no la quiere”.

En tanto, otros usuarios eligieron tomar a gracia esta situación y decidieron recrear diferentes memes con la respuesta de la cronista, en especial por su cara de sorpresa. Además, destacaron el gran: “Mmmm…”, que emitió el entrevistado, al que también descolocó la palabra de Griso.

Un malentendido

Horas más tarde, desde la producción del programa afirmaron que se trató de una confusión técnica, un “malentendido” y que lo dicho por la conductora nada tuvo que ver con la cronista. Según informó la revista Hola! España, Griso hablaba de los demás temas que vendrían luego de la nota con el joven. Por lo tanto, afirmaron que no se suponía de un “desprecio” a Marina, por lo que pidieron disculpas.

LA NACION