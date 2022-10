“Cero profesional”: un micrófono quedó abierto en un show de Tini y se escucharon comentarios repudiables sobre su cuerpo

escuchar

Tini Stoessel se encuentra en la cima. Además de protagonizar un recital ante más de 15 mil personas en Madrid (España) y presentar un show en los premios Billboard Latinos 2022 en Florida (Estados Unidos) en la última semana, la cantante actuó en la apertura de los Juegos Suramericanos Asunción, en Paraguay. Durante el espectáculo, se filtró un audio en la transmisión del canal Tigo Sports, en el que se escuchó a tres periodistas hacer comentarios repudiables sobre el cuerpo de la joven cantante.

Se trató de Montse González, Jorge Vera y Eva Rodríguez. Los tres comunicadores presentaban el show a través del canal nacional Tigo Sports este domingo, cuando apareció Tini para mover al público con su actuación. El micrófono quedó abierto y se escucharon los comentarios que realizaron, donde criticaron el cuerpo de la cantante. “Ahora entiendo a [Rodrigo] de Paul”, se oyó a Vera.

Mientras, González y Rodríguez se dedicaron a burlarse del físico de la cantante. “Ay, asqueroso. Se está muriendo, quiere agua. Mirale ese ombligo. Te pido que veas”, expresó una. “No quiero mirar. Voy a tener pesadillas realmente”, respondió la otra.

Tres periodistas criticaron a Tini en vivo y tenían el micrófono abierto.

El video se viralizó a través de las redes sociales, donde los usuarios criticaron los comentarios de los periodistas. “Acá tenés a Eva Rodríguez y Montse González burlándose de Tini en plena transmisión. Que pasen vergüenza social al menos”, apuntó uno. “Sinceramente vergonzoso que hagan esos comentarios desagradables sobre el cuerpo de Tini”, “totalmente desubicados” o “la noche era hermosa, pero la estropearon con comentarios superficiales”, fueron algunos de los posteos de los espectadores.

Una de las figuras en pronunciarse fue una de las bailarinas que acompañan a Tini. “Me parece una completa desubicación de parte de estas dos chicas, que lo único que logran es que ninguna artista quiera volver a pisar tierra paraguaya. Nos matamos ensayando por meses para que equis venga a hacer un comentario tan discriminativo como ese”, expresó.

Una de las bailarinas que acompaña a Tini criticó los comentarios de los periodistas. Twitter: @sylvadistefano

Y agregó: “Espero que se tomen medidas y acciones contra estas personas, porque tanto trabajamos para dejar en alto al país, los artistas y deportistas, como para que dos chicas con cero profesionalidad vengan a arruinar algo tan grande con un comentario absurdo”.

Un pedido de disculpa

Rodríguez, una de las autoras de las críticas hacia Stoessel, compartió un comunicado en Instagram. “Prefiero hacer esto rápido antes de recibir más odio. Lastimosamente, no se dieron las cosas como queríamos. No quedó plasmado el trabajo de todo el equipo en esta inauguración. Hice un comentario desafortunado, por el cual quiero pedir disculpas”, expresó la periodista.

Eva Rodríguez compartió un video tras lo sucedido.

Y apuntó: “Quiero aclarar también que en el video que se viralizó se escucha mi voz diciendo ‘quiere agua’. Creía que no estábamos al aire y era por otro compañero, que estábamos cansados. También se escucha lo del ombligo de Tini. ¿Qué les puedo decir? Fue un error. Lo acepto, lo admito. Un error que, evidentemente, duele y que me va a dejar una gran lección. Jamás estuvo en mi intención dañar a nadie”.

Jorge Vera pidió disculpas a través de las redes sociales.

Por su parte, Vera compartió un video con el mismo objetivo. “Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire, de parte de los tres. Pero de mi parte, también aclarar que mi comentario [’Ahora entiendo a Rodrigo de Paul] fue porque Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista”, sentenció.

Los usuarios de las redes sociales no se quedaron conformes con las palabras de los periodistas. “Me preocupa el hecho de que las disculpas no sean hacia Tini, sino a las personas porque ‘desafortunadamente’ se escuchó lo que dijeron. No entendieron nada”, apuntaron.