Le dejaron una nota por mal estacionamiento que la descolocó y la hizo reaccionar de la peor manera

Una mujer en el Reino Unido no pudo ocultar su sorpresa cuando recibió una insólita y fulminante nota donde la tildaron de “idiota” por estacionar donde no debía. Además la amenazaron con denunciarla ante la Policía. Sin embargo, lo curioso es que la agredida ni siquiera tiene auto. Deborah Munroe, quien vive en Stoke-on-Trent, Staffordshire, encontró una carta escrita a mano sobre su buzón y lejos de quedarse callada, denunció lo sucedido en redes sociales.

“No estacionés en la entrada o le informaré al propietario y a la Policía. Es contra la ley, idiota”, decía la nota, según reportó el medio local StokeonTrent Live. De acuerdo con el relato de la mujer de 28 años, el auto por el que le enviaron el texto tan agresivo solía estacionar en la entrada de un callejón empedrado, pero eso nunca fue un problema ya que no impedía el tránsito ni estaba parado en algún lugar no reglamentario.

Deborah Munroe se mostró ofendida luego de recibir la nota donde la llamaban "idiota" por estacionar un auto que ni siquiera era de ella (Crédito: Daily Star)

La mujer decidió contar lo ocurrido en un posteo en las redes sociales donde expresó: “Quienquiera que dejó esto en mi puerta, yo no tengo auto así que vos sos un idiota”. Luego, fue por más y desafió al amenazante anónimo: “Por favor, vení y tocame la puerta y llevate tu estúpida nota y hablá con la gente cara a cara. Y para quienquiera que sea esta nota, dejá tu auto donde está”.

Según reseñó el Daily Star, Deborah comentó que un mes atrás alguien puso una nota en el mismo vehículo así como también vio muchas de ellas en oportunidades anteriores. “Sinceramente, creo que debieron dejarla en el auto de la persona”, manifestó.

No obstante, no solo expresó su enojo sino que sugirió que en lugar de recibir tanta ira y ser tratada de mala manera, pudieron llamarla o preguntarle si era su auto. Munroe, quien comentó que actualmente no tiene vehículo, añadió que el hecho de que le enviaran el mensaje a ella sin tener ninguna certeza de que era la verdadera responsable, demostraba inmadurez.

Asimismo, la mujer mencionó que no solo era infantil, sino que además era una actitud exagerada por parte de un adulto. “Lo que más me molesta es que asumieran que el vehículo era mío y publicaran una nota tal vil”, se descargó.

Una imagen del callejón en Nelson Road, Hartshill, el lugar que se cree que el autor de la carta afirmó que el auto bloqueaba la vía (Crédito: Daily Star)

De esa manera, reconoció que estacionar por la zona era especialmente difícil, en primer lugar, porque los lugares permitidos eran pocos. Además el espacio se sitúa muy cerca el Hospital Universitario Royal Stoke, por lo que la demanda por el espacio aumenta si se considera al personal, los visitantes y los pacientes.

En ese sentido, la mujer reveló que algunas de las casas de la zona tampoco tenían lugar propio para estacionar, lo que empeoraba drásticamente la situación. “Son probablemente 20 hogares tratando de pararse al frente de la vereda o se apretujan en calles aledañas”, reveló, y luego le hizo una crítica a la alcaldía de la ciudad cuando manifestó que consideraba que “habían restringido en exceso” los lugares para parar en esa calle.