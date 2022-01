La tristeza que nunca se vio: las caras de Gaby y Miliki cuando anunciaron la muerte de Fofó

Sus nombres están guardados en la memoria de los argentinos mayores de 50. Se llamaban Gaby, Fofó y Miliki, los payasos de la tele, que desde España conquistaron a la niñez argentina con su gracia y sus canciones a partir 1970 y por muchos años más.

Ahora, tantos tiempo después de su estrellato, los entrañables personajes siguen emocionando. Es que se dio a conocer en las redes sociales un antiguo video que los payasos grabaron poco después de la muerte de Fofó, en 1976. En la grabación es posible ver los rostros de tristeza de Gaby, Miliki y Fofito tras anunciar a los niños, de manera muy particular, el fallecimiento de su colega.

Tristeza: así Gaby, Miliki y Fofito anunciaban a los niños la muerte de Fofó, en 1976

Las imágenes que subió a su cuenta de TikTok el usuario DJDaniRomero cuatro días atrás pertenecen a una grabación realizada para la Radio y Televisión Española (RTVE) en 1976, en la que Gaby (Gabriel Aragón), Miliki (Emilio Aragón Rodríguez) y Fofito (Alfonso Aragón Sac) -hermanos e hijo de Fofó (Alfonso Aragón), respectivamente- aparecen para anunciar una nueva temporada del programa y, también, el fallecimiento del querido payaso.

Arriba de las imágenes, que son en blanco y negro, figuran unas palabras introductorias del usuario que subió el video, que dicen: “Estas imágenes míticas se grabaron dos días después de la muerte de Fofó, en 1976. Lo hacen sonriendo para tranquilizar a los niños, pero si mirás a partir del minuto dos, las cámaras siguieron grabando y se aprecia la realidad de la tristeza en sus miradas”.

Fofito, Miliki, Fofó y Gaby, en una imagen previa a la muerte de Fofó, que ocurrió en junio de 1976

En efecto, el video se divide en dos partes. Una, “oficial”, que es la que salió al aire en su momento. Y otra, que quedó en el archivo y fue recuperada ahora por este usuario, en la que los tres animadores expresan con sus rostros todo su pesar por la pérdida de Fofó.

“Fofó se ha ido al cielo a cantar a los niños que están allí”

En la parte que salió en la tele, los tres payasos hacen una especie de presentación de lo que será su nueva temporada. “Estamos acá preparándolo todo, y estamos aquí nada más que por vosotros, los niños españoles, a los que queremos ver siempre sonrientes, porque necesitamos vuestra alegría”, dice Gaby, con su natural entusiasmo y buena energía. “Esa es la única razón por la que estamos hoy aquí con todos los niños y niñas de España. Y las abuelitas que son niñas, y los abuelitos que son niñas”, agrega Miliki.

Sonrisas e histrionismo de Fofito, Gaby y Miliki al anunciar, al aire, que Fofó se había ido "a cantar canciones a todos los niños que hay en el cielo" Captura tiktok / @djdaniromero

Luego, como se ve a su alrededor a los técnicos que están armando una nueva escenografía, Gaby aclara que pronto, en el mes de septiembre, llegará el nuevo circo, “cuando los niños regresen a la escuela”. Más adelante, Miliki anuncia que les tienen que decir a los pequeños televidentes algo importante.

Es entonces cuando Gaby toma la palabra y anuncia, con una manera muy poética, la partida de su hermano Fofó. “Hay una cosa muy importante que queremos deciros -dice-: Fofó está muy contento, está muy feliz. No está aquí con nosotros, porque en el cielo hay muchos niños que lo esperaban y él voluntariamente se ha ido al cielo a cantar canciones a todos los niños que están en el cielo. Pero está contento él y también estamos contentos nosotros”.

“Queremos que estéis contentos todos los niños de España, así que vamos a empezar el programa de hoy”, añade Miliki. Entonces, llega el corte de esta grabación. Los payasos de la tele borran sus sonrisas, la imagen va a negro, y se escucha el aplauso atronador de todos los presentes en el piso del estudio. Un aplauso que dura varios segundos y se hace cada vez más intenso.

La tristeza fuera del aire

Poco tiempo después aparecen en el mismo video las imágenes que hasta hoy eran desconocidas. Pueden haber sido hechas en la previa de la grabación que se vio antes, o después de ella, pero lo cierto es que en ellas aparecen los tres payasos muy serios y tristes.

El desconsuelo de Miliki (Emilio Aragón Bermúdez) en un alto de la grabación pocos días después de la muerte de su hermano Fofó Captura TikTok / @Djdani

Primero se ven a los tres juntos, en silencio. Fofito y Miliki fuman y Gaby parece concentrado en lo que pasa tras de cámara. Luego queda solo este último payaso, que oficiaba más como maestro de ceremonias. Mira hacia abajo, con expresión de angustia.

Más tarde ingresan otra vez los otros dos payasos y en lo que parece ser una prueba de cámara, la lente se dirige, primero, a la cara de Miliki, compungida, y luego, a la de Fofito -hijo de Fofó-, que a pesar de su desolación, intenta una que pequeña sonrisa a alguien tras la cámara. De pronto, regresa Gaby, y le dice al que sería el director del programa: “Cuando quieras, jefe”.

Fofito (Alfonso Aragón Sac), hijo de Fofó, participó de la grabación y se mostró en las imágenes inéditas serio y compungido Captura TikTok / @dijdaniromero

Esta última frase de Gaby denota que los payasos seguirían grabando los avances de su nuevo programa. Porque, como dice la vieja frase del espectáculo, el show debe continuar.

La muerte de Fofó

Fofó, cuyo nombre real era Alfonso Aragón, murió el 22 de junio de 1976. Su fallecimiento, a los 53 años, sorprendió a los españoles y a los seguidores de los payasos de la tele alrededor del mundo, puesto que el artista se había recuperado poco antes de la operación de extracción de un tumor benigno de su cabeza, y había vuelto a los escenarios y set televisivos con el mismo vigor que antes.

Si bien en su momento el motivo de su muerte no trascendió, años después se supo que Fofó falleció a causa de una hepatitis B, una enfermedad que había contraído en una de las transfusiones de sangre que le habían realizado para la operación de su cabeza. De acuerdo con el medio español ABC de Sevilla, entonces no quiso difundirse la causa del deceso para no infundir a la población el temor, dada la popularidad del artista, de recibir sangre en los centros médicos españoles.

Fofó (Alfonso Aragón), murió el 22 de junio de 1976, a los 53 años, y su partida causó estupor en el público español y latinoamericano ABCde

El payaso fue sepultado en el cementerio del barrio de Vallecas, en Madrid, donde fue despedido por unas 25.000 personas. Su trascendencia en la cultura popular española fue tal que Fofó cuenta hoy, entre otras cosas, con una calle con su nombre en el barrio de Vallecas y una estatua en la ciudad andaluza de Almería.

Los comentarios de los usuarios de Tiktok que vieron el video de la despedida de Fofó -viralizado con casi 240.000 reproducciones- dan cuenta de que el payaso también está presente, de la mejor manera, en la memoria de muchos de sus antiguos televidentes, que confesaron haberse emocionado profundamente con las imágenes.