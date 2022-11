Una amiga de Lady Di contó la promesa que Harry y William no cumplieron a su madre: “Le rompería el corazón”

escuchar

El 31 de agosto se cumplieron 25 años de aquel terrible accidente en el que murió la princesa Diana de Gales, más conocida como Lady Di. La expareja del actual rey Carlos III fallecía en el choque de un auto junto a su pareja de aquel entonces, Dodi Al Fayed. Sus hijos, el príncipe William y Harry de Sussex, homenajearon a su madre en privado y por separado. Su relación pasa por el peor momento y una amiga de Spencer reveló que así incumplirían una promesa que le hicieron a la royal cuando eran chicos.

“Diana estaría muy molesta”, planteó Simone Simmons, que conoció a la princesa a finales de 1993 y se convirtió en una de sus amigas más cercanas. Se encontraron por primera vez en la Clínica Hale, un centro de salud que Lady Di frecuentaba, y después compartieron constantes charlas al teléfono.

ARCHIVO-. A 25 años de su funeral, sus hijos la homenajearon por separado. Reuters

La mujer reveló la promesa que sus hijos, los príncipes Harry y William, le hicieron a su madre años atrás. “Los dos chicos prometieron que cumplirían los deseos de Diana y que siempre serían los mejores amigos. Chocaron los cinco, abrazaron a su madre y siguieron jugando al fútbol. Ahora le rompería el corazón ver lo que pasa”, apuntó al diario británico The Mirror.

En el 25 aniversario de la muerte de Lady Di, el príncipe William se trasladó desde Kensington hasta el recinto de Windsor, junto a Kate Middleton y sus tres hijos. Por su parte, Harry compartió el momento en California con la familia que mantiene junto a Meghan Markle y sus dos hijos.

La última charla telefónica

Los dos hermanos relataron el último recuerdo que mantienen de su madre. Fue la mañana antes de su muerte. “Cuando sonó el teléfono, mi hermano contestó y habló unos 5 minutos con ella. Después dijo: ‘Harry, mamá está al teléfono. Era mi turno, así que fui corriendo a atender”, relató el duque de Sussex en el documental Diana, nuestra madre: su vida y legado, de ITV.

ARCHIVO-. Los hijos de Lady Di y Carlos de Inglaterra, William y Harry, no olvidarán esa última conversación con su madre. Reuters

Y agregó: “No recuerdo exactamente la conversación, pero lamentaré el resto de mi vida lo breve que fue y lo que le diría si supiera que era la última vez que iba a hablar con mi madre, si tuviera la leve sospecha de que esa noche perdería la vida”.

El príncipe William, por su parte, sí lo recuerda, pero prefiere guardarlo para sí mismo. “Jugábamos con nuestros primos y disfrutábamos de las vacaciones en el castillo de Balmoral [Escocia]. Creo que estábamos ansiosos por despedirnos rápidamente y seguir jugando”, contó. Y añadió: “Si hubiera sabido lo que iba a suceder, obviamente no actuaría con tanto desgano. Esa llamada telefónica quedó grabada para siempre en mi memoria”.

“Tenía un gran corazón”

Simmons definió a Diana de Gales como “ingenua y sin desarrollo emocional”, pero “con un gran corazón que quería sanar y unir al mundo”. Además, recordó su “descarado” sentido del humor.

También reveló que Diana le contaría en aquel momento que no querría divorciarse del príncipe Carlos [ahora rey Carlos III]. “Cuando la reina [Isabel II] le escribió y exigió que se divorciaran, me llamó y empezó a llorar. Fui a calmarla y me dijo: ‘Simone, nunca quise divorciarme de Carlos. Siempre lo amé'”. La separación llegó en 1992, tras más de 15 años de matrimonio y un escándalo que apuntaba a una infidelidad por ambas partes.

LA NACION