Leah Behn, nieta del fallecido rey Harald V de Noruega debuta en Bailando por un sueño

Leah Isadora Behn tiene 21 años. Es hija de la princesa Marta Luisa, nieta del recientemente fallecido rey Harald V de Noruega. No posee título real, pero sí tiene derechos sucesorios: está quinta en la línea de sucesión al trono.

Su nombre no fue inspirado en antiguas reinas vikingas: se llama Leah por la princesa de Star Wars quien, según contó su madre al periódico noruego Aftenposten en 2005, es “la princesa más hermosa que ha habido nunca”. Por pedido de su padre, el escritor Ari Behn, admirador de la bailarina Isadora Duncan, sumó su segundo nombre.

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Hoy, a días de cumplirse un mes de la muerte de Harald V, partida que vivió con gran pesadumbre, la joven, que además es modelo e influencer, está por comenzar un nuevo desafío en su vida: será una de las participantes estelares de la 21a edición del programa Skal vi Danse, que es la versión noruega de Bailando con las estrellas, o del más argentino Bailando por un sueño. “Es una locura absoluta”, declaró entusiasmada.

Leah Behn publicó un posteo con sus rutinas a pocos días de debutar en la versión noruega de Bailando con las estrellas Ig @leah.behn

Beah Lehn en la tapa de Elle; la joven sobrina del actual rey de Noruega se toma en serio su carrera como modelo Elle

Leah Behn y su compañero de baile, Andreas Hiim Ig @leah.behn

Princesa Leah

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La muerte del abuelo Harald

El 27 de agosto pasado, Leah abandonó los ensayos del programa tras recibir la noticia desde el Palacio Real de que la salud de Harald V se había deteriorado. Ella quería estar junto a su abuelo y toda fu familia en un momento tan delicado.

El monarca falleció a la mañana siguiente, a los 89 años. Se encontraba en el Hospital Nacional de Oslo. Leah asisitió a los homenajes de despedida que se le hicieron al difunto soberano. Allí se la vio vistiendo luto, con velo incluido, compartiendo la emotiva y triste ceremonia junto a su madre y a sus hermanas, Maud Angelica y Emma Tallualah.

La joven fue una de las encargadas de llevar el féretro de su abuelo, en la procesión que se realizó dentro del palacio, días antes del funeral.

Leah Behn y otros miembros de la familia real noruega llevan el féretro de su abuelo Harald V en la ceremonia de homenaje al rey que se realizó antes de su funeral Photo: Ole Berg-Rusten / NTB Ole Berg-Rusten

Leah Behn en el funeral de su abuelo, el rey Harald V de Noruega Dana press

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Esa no fue la primera vez que la tragedia irrumpe en la vida de la joven noble escandinava. En diciembre de 2019, Leah recibió una noticia terrible: su padre, el escritor y dramaturgo Ari Behn, se había quitado la vida. La chica tenía en ese entonces 14 años. Su padre, que se había divorciado de la princesa Marta Luisa en 2017, atravesaba algunos problemas de salud mental relacionados con la depresión.

La boda de la princesa Marta Luisa de Noruega con el escritor Ari Behn, el 24 de mayo de 2002. Getty Images

La princesa Marta Luisa y sus hijas, Emma Tallulah, Leah Isadora y Maud Angelica en el funeral de Ari Behn, en 2019 AFP

Marta Luisa, por su parte, sacudió la Casa Real en 2019 cuando trascendió que había comenzado una relación con un excéntrico personaje llamado Durek Verret, que se presenta en redes sociales como “el chamán Durek”. Tras recibir el visto bueno de Harald y Sonia, Marta Luisa y Durek se casaron en 2024. La relación entre Leah y el nuevo marido de su madre parece ser cordial.

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La llegada del concurso de danza

“Solo una semana más para el estreno”, escribió Leah en uno de sus últimos posteos, realizados el fin de semana pasado. La joven cuenta con 175.000 seguidores y es muy activa en las redes. Por ello las utiliza para informar sobre las novedades de su vida. En este caso, al anuncio se refería a la nueva temporada de Skal vi Danse que dará inicio el próximo sábado 26 de septiembre.

Leah Behn en una pausa en los ensayos del Skal vi Dance Ig @leah.behn

“Tengo un fuerte instinto competitivo y mucha fuerza de voluntad. Me cuesta mucho permitirme fracasar en algo. Así que espero que mi mente esté bien enfocada y que, con el tiempo, el cuerpo responda”, contó la joven al medio noruego KK.

Leah Behn aseveró también, en tono de broma, que el estudio del programa fue, junto a su departamento, el lugar que más frecuentó durante este mes de septiembre.

Los ensayos de Leah Behn y su compañero Andreas Hiim para el Bailando de Noruega son intensos Ig @leah.behn

Leah Behn junto a una de sus mejores amigas, la modelo Tale Torjussen que el año pasado fue la ganadora del concurso de baile televisivo del que este año participará Leah Ig @leah.behn

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Tale Torjussen, una de las mejores amigas de la nieta de Harald y última ganadora del torneo de baile televisivo, expresó también su entusiasmo: “Tengo muchísimas ganas de verla”. Su hermana Maud Angelica, en tanto, también alentó a Leah en algunos comentarios en las redes.

Otros participantes del Bailando con sangre azul

A lo largo de sus emisiones en los distintos países de Europa, además de Leah Behn, hubo otros miembros ligados a familias reales que participaron del concurso de baile.

Quizás el más destacado de todos fue Manuel Filiberto de Saboya, que es el nieto del último rey de Italia, Umberto II, y principal exponente de la antigua Casa de Saboya.

Si se restaurara la monarquía en la península itálica, es muy probable que este hombre ocupara el trono de rey de Italia. Por eso su presencia en la quinta temporada de Ballando con le Stelle, en Italia, en el año 2009, fue más que destacada. Además, junto con su compañera Natalia Titova, el nieto del monarca italiano fue nada menos que el ganador del certamen.

Manuel Filiberto de Saboya en la pista de Ballando con le Stelle

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También la princesa Delphine de Bélgica, hija extramatrimonial del rey Alberto II de Bélgica, que recién fue reconocida por su padre en 2020, participó de la tercera temporada de Dancing with the Stars de su país. Bailó para recaudar fondos para la organización Make-A-Wish. Se destacó con un tango electrónico con una coreografía inspirada en el film Matrix.

La princesa y su partenaire cerraron su performance con un movimiento en cámara lenta, al estilo Matrix

Su desempeño en la competencia fue notable, ya que llegó a las instancias finales y luego culminó en el sexto lugar. Pese a no ganar, la princesa flamenca se mostró muy contenta con el puesto obtenido, porque se había definido como “principiante absoluta” en materia de baile.

Otro de los nombres de sangre azul que pisaron la pista de danzas televisiva se encuentra Lucrezia Lante della Rovere, una actriz italiana que proviene de una de las familias más ilustres de Italia. El linaje de esta mujer se remonta a los Della Rovere, una dinastía de nobles de la que surgieron los papas Sixto IV y Julio II, figuras centrales del renacimiento.

Lucrezia della Rovere, de linaje noble, participó del Bailando con las estrellas de Italia IMDB

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