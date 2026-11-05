Lo encontraron en una cueva, decía tener 188 años y ahora revelaron su identidad: “Hasta la muerte me abandonó”

Un video viral impactó a la audiencia en las redes sociales al mostrar el rescate de un anciano dentro de una cueva en Bangalore, India. El hombre, de apariencia frágil, sorprendió a los presentes con una declaración contundente: “Tengo 188 años y hasta la muerte me abandonó”. Sin embargo no todo era así.

Esta afirmación desconcertó de inmediato a quienes presenciaron la escena, instalando una incógnita absoluta sobre los motivos que llevaron al sujeto a permanecer encerrado en condiciones de extrema precariedad durante tanto tiempo.

Siyaram Baba fue encontrado con un cuadro grave de desnutrición (imagen ilustrativa) (Foto: Instagram @_syriam_baba)

Las imágenes iniciales del hallazgo conmovieron al mundo entero. La falta de datos sobre el origen del anciano y las razones de su aislamiento forzaron a miles de usuarios a investigar su identidad. Tras un intenso seguimiento digital, se logró determinar quién es el protagonista del video. Según informaron fuentes locales, su nombre real es Siyaram Baba. Este hombre posee un amplio reconocimiento en la región y es considerado por muchos habitantes como uno de los sabios más destacados de Bangalore.

El trabajo de Siyaram Baba consiste, desde hace décadas, en brindar consejo y confort a las personas que acuden a su presencia. Los fieles buscan en él momentos de rezo y tranquilidad espiritual ante sus palabras. El sabio incluso mantiene un perfil activo en redes sociales. Allí, el hombre publica habitualmente sus consejos y muestra los detalles de su vida cotidiana marcada por la espiritualidad. Lejos de la imagen de abandono que transmitió el video, se conoce que el anciano posee una vivienda propia y destina la mayor parte de su tiempo a la lectura y al estudio del conocimiento universal.

Así luce el anciano que dijo tener 188 años - @_syriam_baba

No obstante, la narrativa sobre su edad real carece de sustento científico. Aunque el hombre repitió la cifra de 188 años ante las cámaras, los medios de comunicación locales descartaron rápidamente esta versión. De acuerdo con las especulaciones de los especialistas y periodistas de la zona, Siyaram Baba tendría una edad cercana a los 85 años. Esta disparidad entre el relato del protagonista y la realidad biológica sugiere una confusión o una construcción simbólica propia de su rol como figura mística local.

Respecto a los días que pasó en la cueva, las razones exactas continúan bajo análisis. Las autoridades y los medios que cubrieron el caso no hallaron motivos claros para explicar por qué el sabio optó por aislarse en ese sitio de forma voluntaria.

A pesar del aparente estado de desnutrición que mostró durante el rescate, la figura de Siyaram Baba se mantiene como un referente respetado en su comunidad. Su caso ilustra cómo un hecho aislado puede ganar dimensiones insospechadas a través de la viralización inmediata, hasta que la investigación periodística permite situar los acontecimientos en su dimensión correcta. La historia demuestra una vez más el poder de las redes sociales para instalar interrogantes, aunque muchas veces estos requieran una mirada crítica para distinguir la realidad de la leyenda popular.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo de Pamela Avendaño.