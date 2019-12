Los 10 libros de los últimos 5 años mejor calificados por los argentinos

Según el puntaje de los usuarios de Alibrate, la red de reseñas de libros, estos son los más celebrados Crédito: Shutterstock

De ensayos a novelas, pasando por crónicas periodísticas, estos son los diez libros mejor calificados por los argentinos según la red de lectores Alibrate. A continuación, las reseñas de los usuarios.

El gen: una historia personal de Siddhartha Mukherjee

Puntuación: 9,6

El gen

"Últimamente estoy muy dispersa en mis lecturas. Pero este libro lo recomiendo un montón, sobre todo para aquellos que disfrutaron de Sapiens y/o Una breve historia de casi todo. Mukherjee cuenta la historia de la genética iniciando desde un punto de vista personal, pues dos familiares cercanos sufren de males mentales hereditarios. Lo que me resultó más interesante fue enterarme algo que la historia común oculta muy bien: la existencia de campos de concentración en EE.UU. antes de los nazis, a fin de limpiar la raza de "idiotas". De hecho, el programa nazi copió todos los protocolos estadounidenses. Al menos yo no tenía idea".

El umbral de la eternidad de Ken Follet

Puntuación: 9,4

El umbral de la eternidad

"Un excelente final de la trilogía del siglo. Uno de los pocos libros que me hizo llorar. Especialmente con el cierre de la generación Galesa y de la Rusa".

El caso Hartung de Søren Sveistrup

Puntuación: 9,4

El caso Hartung

"La historia de principio a fin te mantiene en tensión. Comienza con un crimen en el pasado que no sabes bien cómo va a encajar en el presente. Claramente el autor ha querido hacer una denuncia social de la administración danesa,el mal trabajo por parte de la asistencia social dejando a los niños desprotegidos, pederastia, corrupción policial, política... Al final todo se resume en un ajuste de cuentas. Sorprendente final,la identidad del asesino, una puerta abierta a continuar otra parte de la historia que desconocemos. Totalmente recomendable si te gusta el género Nordic Noir.

Zona de obras de Leila Guerriero

Puntuación: 9,4

Zona de obras

"Uno de los mejores ensayos sobre lo que significa el periodismo narrativo. Es una recopilación de algunas conferencias y textos. Apunta las frases con citas y observaciones pertinentes. Un placer leer y seguro que lo releeré en algunos años".

El hambre de Martín Caparrós

Puntuación: 9,3

El hambre

"Una crónica anacrónica, una luz de una realidad que aún el mundo tolera: hay más alimento y mucha más hambre en las regiones todavía no "industrializadas". Caparrós juega con la creación del nuevo periodismo, narra sus vivencias, su manera de generar empatía, sus trazos de amistad, sus interpretaciones profundas de la cruel realidad".

Un perro de Alejandro Palomas

Puntuación: 9,2

Un perro

"Si bien en cierta medida es una continuación de Una madre, este libro es maravilloso. Otra vez imposible decir más de lo que ya está escrito ni agregar nada a los que, desde siempre, tuvimos uno perro en nuestra vida. Es un escritor muy especial, con una forma de escribir distinta, pero que nos deja todos los sentimientos a flor de piel. Una gran virtud es que su escritura es corta, clara, sin ningún rulo para llenar paginas, pero tienes que saber leer entre lineas. Un verdadero librazo. Me encantó, y lo recomiendo".

El peligro de la historia única de Chimamanda Ngozi Adichie

Puntuación: 9,2

El peligro de la historia única

"Lo que me gusta de está autora es que se enfoca en lo esencial dejando un concepto claro sin demoras ni tapujos".

La legión perdida de Santiago Posteguillo

Puntuación: 9,1

La legión perdida

"Mantiene todo lo bueno de los libros anteriores para completar la vida de un hombre excepcional en el tiempo. La mezcla de hechos históricos, teorías de lo que pudo suceder y la imaginación del escritor completan un apasionante relato de una época que me hace soñar desde siempre".

El miedo de Montalbano de Andrea Camilleri

Puntuación: 9,1

El miedo de Montalbano

"Me pareció genial, como casi todas las historias pergeñadas por este gran autor italiano recientemente fallecido, en las que interviene como protagonista el particular Inspector Montalbano. Siempre recomiendo la lectura de los libros escritos por Camilleri. A mí me gustan mucho".

Las malas de Camila Sosa Villada

Puntuación: 9

Las Malas

"Un relato feroz sobre la cotidianidad del mundo travesti. Un mundo único, intenso y solidario al que los que están afuera se asoman con odio de día y con deseo a la noche. La autora narra su historia, que es la historia de muchas, y lo hace con humor, dolor, brutalidad y también con ternura en un libro que recoge de manera anárquica sus recuerdos y vivencias. Y en ese registro utiliza recursos del realismo mágico, la novela negra y la realista, logrando un texto que se lee y se disfruta. Porque, si ser travesti es una fiesta, leer este libro es una celebración de la literatura".

