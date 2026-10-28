Los cinco arrepentimientos principales de las personas al borde de la muerte, según una enfermera de cuidados paliativos

La búsqueda de un empleo carente de rigurosidad corporativa llevó a Bronnie Ware al ámbito de los cuidados paliativos. Lo que empezó como un trabajo doméstico sin pretensiones se transformó en una lección de vida profunda. Durante ocho años, la cuidadora acompañó a personas en su etapa terminal y detectó patrones recurrentes en los pensamientos de los pacientes ante la inminencia del deceso. Ware documentó estas experiencias en una obra que identifica cinco arrepentimientos predominantes que la sociedad suele ignorar durante su etapa activa.

La enfermera relató en Virgin Radio UK que los temas se repitieron con constancia a pesar de las diferentes realidades personales. La primera lección provino de una paciente llamada Grace. Esta mujer soportó un matrimonio infeliz por décadas y postergó sus anhelos personales. Al enfermar de cáncer, le pidió a la enfermera una promesa solemne: mantener el valor para vivir una vida propia sin ceder ante las expectativas ajenas. Este episodio marcó el inicio de una introspección necesaria para la cuidadora, quien buscó evitar el mismo destino de angustia.

Soportar un matrimonio infeliz por décadas y postergar los anhelos personales es un arrepentimiento repetido (Foto: FreeP¡CK)

El primer arrepentimiento central es el deseo de haber vivido una vida fiel a uno mismo, en lugar de cumplir las metas que otros impusieron. Ware destacó que muchas personas aceptan responsabilidades asfixiantes y se aíslan dentro de una realidad contraria a sus deseos iniciales. La negación funciona como un mecanismo de defensa que finalmente impide cualquier posibilidad de cambio. Ante este escenario, sostuvo que nunca es demasiado tarde para modificar el rumbo vital, salvo en el lecho de muerte.

El segundo arrepentimiento refiere al exceso de trabajo: muchas personas lamentaron haber dedicado tanto tiempo a sus tareas laborales en detrimento de otros aspectos vitales. El tercer punto aborda la dificultad de expresar sentimientos: algunos pacientes admitieron su incapacidad para comunicar el afecto a sus seres queridos por temor a la vulnerabilidad. Relacionado con este aspecto, el cuarto arrepentimiento señala la falta de valentía para defenderse frente a las imposiciones externas. Según la especialista, este punto implica la necesidad de establecer límites saludables, dado que la falta de protección hacia uno mismo constituye un pesar constante en las etapas finales.

El exceso de trabajo también es muy común, en la búsqueda de ganar mucho dinero durante la juventud Shutterstock - Shutterstock

El quinto arrepentimiento se resume en el deseo de haber permitido una mayor felicidad propia. Los pacientes reconocieron tarde que la alegría es una elección, aunque la rutina y el miedo al cambio impidan esa libertad. La cuidadora relató el caso de Joseph, un paciente de avanzada edad que enfrentó su fin en soledad debido a la negación de su familia. A pesar de estar rodeado de personas, el hombre sufrió la falta de honestidad sobre su salud. La negativa de los allegados a aceptar la realidad le impidió cerrar sus asuntos de manera abierta. Ware actuó como nexo, pero el paciente consideró demasiado tarde cualquier intento de romper esas barreras comunicativas.

La enfermera enfatizó que estos pensamientos no son exclusivos de una generación, sino que representan una constante humana ante el límite temporal. La crisis personal a menudo funciona como el motor necesario para el cambio gradual o abrupto. La lección principal de estos ocho años de trabajo es clara: la vida exige autenticidad, gestión emocional y prioridad personal para evitar el dolor en el ocaso. La enfermera concluye que la conciencia sobre estos errores permite a los vivos corregir su camino antes de alcanzar la instancia final.