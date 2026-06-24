Los adultos mayores ya no se quedan en matrimonios vacíos

Sus primeros años juntos fueron divertidos y emocionantes. Compartían el amor por los libros y el arte, y el deseo de hacer el bien en el mundo. (El Sr. Hickenbottom, de 67 años, trabajó en energías renovables durante décadas; su exesposa era maestra y bibliotecaria escolar).

Luego se volcaron con entusiasmo en la crianza de sus dos hijos. Pero, como suele suceder, cuando los hijos se fueron a la universidad, el Sr. Hickenbottom se dio cuenta de que él y su esposa eran más colegas y compañeros de piso que pareja.

Dos años de terapia matrimonial no solucionaron las cosas. “No quería devaluar la vida que habíamos construido, pero no era así como quería vivir”, dijo el Sr. Hickenbottom. Pensó que tal vez le quedaran otros 40 años. “¿Qué quiero hacer?”, recordó haberse preguntado.

Él no es el único hombre de sesenta y tantos años que ha decidido separarse debido a este tipo de cuestionamientos existenciales. Las tasas de divorcio en la tercera edad —separaciones entre personas de 50 años o más— han aumentado drásticamente en Estados Unidos, duplicándose entre 1990 y 2010. Si bien estas tasas se han estabilizado desde la pandemia, casi el 40% de los divorcios actuales se producen entre personas de 50 años o más.

Las tasas de divorcio en la tercera edad han aumentado drásticamente en Estados Unidos

Aunque las tasas de divorcio han disminuido en todos los grupos de edad en los últimos años, la excepción a esta tendencia se da entre los estadounidenses de 65 años o más. Las razones son complejas, pero resulta evidente que algunos miembros de la Generación X y de la generación del baby boom están cada vez menos dispuestos a permanecer en lo que los sociólogos denominan «matrimonios vacíos».

Se trata de relaciones en las que no existe una conexión ni una vitalidad reales, donde uno o ambos miembros de la pareja no son felices, explicó Susan Brown, profesora de sociología en la Universidad Estatal de Bowling Green y codirectora del Centro Nacional de Investigación sobre la Familia y el Matrimonio. Tradicionalmente, estas parejas solían decidir permanecer juntas por el bien de sus hijos, por la estabilidad económica o por temor al estigma.

Ahora, eso podría ser cosa del pasado. “Esta generación vive más que las anteriores”, dijo, “y eso podría estar cambiando la perspectiva sobre si vale la pena permanecer en un matrimonio que ya no resulta tan significativo”.

Vivir más tiempo, con mayores expectativas

El aumento de la esperanza de vida está impulsando las decisiones de divorcio entre las personas mayores, afirmó Justin Garcia, director ejecutivo del Instituto Kinsey en Bloomington, Indiana, y autor de El animal íntimo: La ciencia del sexo, la fidelidad y por qué vivimos y morimos por amor.

“Como especie, mantenemos relaciones más largas que nuestros antepasados”, dijo. “La monogamia de por vida tal vez significaba unas pocas décadas”. Ahora, sin embargo, hay parejas que llevan juntas 50, 60 o incluso más de 70 años. “Eso no tiene precedentes evolutivos para nuestra especie”, concluyó el Dr. Garcia.

Al mismo tiempo, las expectativas sociales sobre cómo puede o debe ser el matrimonio han cambiado. Los baby boomers que se casaron relativamente jóvenes —en parte porque era la norma— viven ahora en una época en la que el matrimonio se considera un vehículo para el amor y la autorrealización, según Claire Kamp Dush, profesora de sociología de la Universidad de Minnesota.

“Ya no nos casamos solo con la idea de que uno sea el que aporte el sustento económico y el otro el que se encargue del hogar”, afirmó. Añadió que es posible que nuestra tolerancia colectiva hacia las relaciones mediocres esté disminuyendo.

“Esta generación vive más que las anteriores, y eso podría estar cambiando la perspectiva sobre si vale la pena permanecer en un matrimonio que ya no resulta tan significativo”, afirma Brown Shutterstock

Ruchi, de 58 años, vivió ese momento cuando su marido olvidó su cumpleaños de 50. No quería fiesta ni regalos, pero esperaba recibir una tarjeta o una cena casera. Sin embargo, a las 9:30 p.m., quedó claro que su esposo, con quien llevaba casada 20 años, simplemente lo había olvidado, dijo ella, quien pidió usar solo su nombre de pila porque está en proceso de divorcio.

“Dejas todo de lado porque eres madre y cuidas de una familia”, dijo, y agregó que, aunque tanto ella como su esposo siempre han trabajado —en investigación y ciencia—, ella era la principal responsable de la crianza de sus dos hijos, que ahora son adolescentes. “Entonces piensas: ¿Para eso es lo único que sirvo? ¿Cuándo dejé de ser una persona?”.

La menopausia intensificó la crisis de la mediana edad de Ruchi. “De hecho, pensé que estaba loca, porque me irritaba todo”, comentó.

“La menopausia no se trata solo de perder estrógeno; se trata de perder tolerancia”, afirmó Rebecca Thurston, vicedecana de investigación en salud femenina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. “Estás haciendo de todo —continuó—. Cuidas a los hijos. Cuidas a los padres. Cuidas a tu pareja". Al mismo tiempo, muchas de sus pacientes se preguntan: ¿Esto es todo?

La Dra. Thurston ha perdido la cuenta de cuántas mujeres le han dicho: “Quiero subirme al coche y conducir, solo quiero dejarlo todo atrás”.

Un tercer acto con más opciones

Por supuesto, el divorcio es caro, y las parejas mayores que están jubiladas o próximas a la jubilación tienen mucho que perder económicamente. Algunas personas optan por poner fin a sus matrimonios superficiales, pero no por divorciarse.

Ese es el caso de Gale Emigh, de 73 años, quien se separó de su esposo tras 40 años de matrimonio hace seis meses. Han acordado evitar un divorcio “complicado y costoso”, explicó, y en su lugar le pidieron a su asesor financiero que les pague a ambos a partes iguales cada mes con su fondo común. Ella se queda en la casa que compraron juntos en Sequim, Washington; él se mudó a un apartamento en California, donde la pareja pasó la mayor parte de su vida.

Su matrimonio, aunque no necesariamente infeliz, se había estancado, comentó la Sra. Emigh. A veces, podía seguir adelante, ignorando el vacío que sentía. Otras veces, la golpeaba de lleno, como en la boda de su hijo. Se lo pasó tan bien, dijo la Sra. Emigh —riendo, bailando, rebosante de alegría— solo para darse cuenta de que casi no había pasado tiempo con su esposo en todo el día. De vuelta en casa, a menudo se sentía sola, incluso cuando su esposo estaba sentado a su lado. “Finalmente lo acepté: esto era lo que iba a ser si seguíamos juntos”, dijo.

Sin embargo, el periodo posterior a una separación en la edad adulta no siempre es fácil de sobrellevar. La Dra. Brown señaló que, si bien los adultos jóvenes tienden a recuperarse en uno o dos años tras el divorcio, los adultos mayores suelen sufrir un mayor impacto financiero y psicológico.

Su investigación también ha revelado que los hombres son más propensos a rehacer su vida después de un divorcio en la tercera edad, en parte porque las mujeres tienden a vivir más que ellos, lo que reduce el número de parejas disponibles. Pero también hay evidencia de que las mujeres están menos interesadas en volver a casarse después del divorcio que los hombres.

los hombres son más propensos a rehacer su vida después de un divorcio en la tercera edad

Sin duda, las citas en línea han cambiado la situación para los adultos mayores que salen de matrimonios largos, ofreciéndoles al menos la percepción de tener opciones. Según un informe del Pew Research Center de 2023, el 14 % de los estadounidenses de entre 60 y 69 años, y el 12 % de los mayores de 70 afirman haber usado una aplicación de citas.

El Sr. Hickenbottom “salió con muchas mujeres” después de su divorcio, según contó, antes de conocer a su prometida, con quien lleva dos años. (Él y su exesposa siguen siendo amigos, añadió). Desde su separación, la Sra. Emigh dijo que no ha tenido el menor interés en volver a casarse y que disfruta de muchos tipos de relaciones, especialmente de sus amistades femeninas, aunque está abierta a encontrar una relación romántica. “Comodidad, risas, compartir” es lo que aún anhela, afirmó.

Ruchi, por otro lado, dijo que no sabía si volvería a tener citas. Eso podría cambiar con el tiempo —aún es pronto—, pero aseguró que no necesitaba encontrar a otra persona para sentirse completa. Ha estado aceptando viajes de trabajo que antes rechazaba y cocinando platos más picantes de los que le gustaban a su marido, un pequeño gesto “que se siente enorme”, comentó.

“Hubo un tiempo en que pensé: ‘Dios mío. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué va a decir mi familia?’”, dijo. Pero se recordó a sí misma: “Soy una persona fuerte. Soy capaz. Mi familia es muy, muy, muy importante para mí, pero soy más que mis hijos y mi esposo. Creo que lo había olvidado”.

Por Catherine Pearson