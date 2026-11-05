Los especialistas en mecánica coinciden: “La diferencia entre cambiar la correa a los 60.000 y a los 160.000 kilómetros está en el fabricante”

No todos los autos necesitan cambiar la correa de distribución al mismo kilometraje. El plazo depende del motor y del plan de mantenimiento del fabricante, que también puede fijar un límite de tiempo aunque el vehículo haya recorrido pocos kilómetros.

¿Qué revisar antes de programar el cambio?

La correa sincroniza componentes internos del motor. Si falla durante el funcionamiento, la reparación puede ser costosa. Por eso, la referencia útil no es un número único para todos los modelos, sino la indicación correspondiente a la motorización y al año del vehículo.

Los mecánicos aconsejan no apurar los plazos recomendados y sustituirla antes de lo indicado (Foto: Pexels)

Dayco, fabricante de componentes, explica que algunos fabricantes prevén reemplazos alrededor de los 48.000 kilómetros y otros alrededor de los 160.000. Son ejemplos de planes distintos, no una autorización para esperar hasta la cifra más alta en cualquier auto.

Renault Argentina señala en sus preguntas frecuentes que su plan general contempla el reemplazo de la correa de distribución y de accesorios, junto con rodillos y tensores, a los 60.000 kilómetros o cuatro años, lo que ocurra primero; para Master menciona tres años. La propia marca indica consultar el manual o la ficha de mantenimiento, porque las condiciones particulares pueden justificar una revisión anticipada.

Los recorridos cortos con el motor frío o la utilización intensa en tránsito son ejemplos mencionados por la marca al explicar por qué conviene consultar a su red de servicio. Ese esquema es una referencia de Renault, no un plazo universal para otras marcas.

La correa de distribución tiene la función de sincronizar el movimiento del cigüeñal y el árbol de levas (Foto: Pexels)

Si se compró un usado, el historial de mantenimiento y los comprobantes pueden ayudar a establecer cuándo se efectuó el último reemplazo. Dayco también sugiere consultar al propietario anterior o buscar una etiqueta de servicio y recurrir a un mecánico cuando falta información confiable.

Al pedir un presupuesto, resulta útil identificar el modelo, el año y la motorización, además de consultar qué componentes están incluidos. Algunos motores usan cadena de distribución y no correa, por lo que el mantenimiento no debe presumirse igual para todos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA