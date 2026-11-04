Los expertos en psicología coinciden: no es por pereza que muchos tengan el living o la cocina ordenados, pero la habitación hecha un caos

Hay personas que procuran tener la sala y la cocina impecables, especialmente cuando esperan visitas, pero dejan que el desorden se acumule en su habitación. La ropa queda sobre una silla, los vasos permanecen en la mesa de noche y la cama pasa varios días sin tenderse.

Aunque este comportamiento puede interpretarse como falta de organización o pereza, la psicología plantea otras explicaciones. Una de ellas está relacionada con la manera en que cada persona distribuye su tiempo y energía, así como con la importancia que le da a los diferentes espacios de su casa.

Es normal preparar el resto de la casa para las visitas, pero dejar la habitación caótica (Imagen ilustrativa generada con IA)

La psicóloga Leticia Martin Enjuto explicó que mantener ordenadas las zonas comunes y descuidar los espacios privados no significa necesariamente que una persona esté pendiente de la opinión de los demás. También puede responder a las prioridades que establece según el uso de cada lugar.

¿Por qué algunas personas ordenan la sala, pero no su habitación?

La sala y la cocina son espacios compartidos que suelen utilizarse para recibir visitas, reunirse con familiares y realizar actividades cotidianas. Por eso, mantenerlos limpios y despejados puede responder tanto a necesidades prácticas como a expectativas sociales.

Los espacios comunes suelen ser los que siempre están impecables, porque son áreas sociales Agathe Tissier

El dormitorio, en cambio, suele ser un espacio privado. Al no estar expuesto constantemente a otras personas, puede generar menos presión para mantener una apariencia organizada.

Según Martin Enjuto, algunas personas conceden más importancia a los lugares que utilizan diariamente o que comparten con otros. Esto explica por qué pueden dedicar tiempo a limpiar la cocina o recoger la sala, mientras dejan para después las tareas pendientes en su habitación.

El cansancio y las prioridades también influyen en el desorden

Otra explicación está relacionada con la energía disponible para realizar las actividades domésticas. Cuando una persona tiene varias responsabilidades, suele atender primero aquello que considera urgente y aplazar las tareas que pueden esperar.

La especialista señaló: “Cuando tenemos muchas responsabilidades, tendemos a resolver primero las tareas que consideramos más urgentes y a posponer las que parecen menos necesarias. Así, el desorden puede ser una consecuencia de cómo distribuimos nuestro tiempo y energía, sin que exista una relación directa con nuestra personalidad”.

El desorden puede ser una consecuencia de cómo distribuimos nuestro tiempo y energía (Imagen ilustrativa generada por IA)

En ese sentido, dejar ropa sin guardar, acumular objetos o no tender la cama no permite concluir, por sí solo, que alguien sea perezoso o descuidado. También puede reflejar una diferencia en la manera de priorizar las actividades y utilizar los espacios del hogar.

¿Tener una habitación desordenada significa ser desorganizado?

No necesariamente. La especialista explicó que una habitación desordenada puede corresponder a una persona que prioriza la funcionalidad de su espacio privado por encima de su apariencia.

Mientras algunas personas necesitan que cada objeto esté en su lugar para sentirse cómodas, otras no consideran que mantener el dormitorio impecable sea una tarea indispensable.