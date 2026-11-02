Los cocineros coinciden: “Para hacer el arroz con leche, quitá el arroz y reemplazalo por avena”

El arroz con leche es uno de esos postres que suelen reconocerse por sus ingredientes y aromas: arroz cocido lentamente, leche, azúcar y un toque de canela. Sin embargo, una versión compartida por la cocinera española Martha Sanahuja propone cambiar uno de sus componentes principales y utilizar avena en lugar de arroz.

Sanahuja, conocida en redes sociales como Delicious Martha y jurado del programa MasterChef, presentó una preparación que conserva algunos de los sabores característicos del postre, como la canela, el limón y la vainilla, pero tiene una textura distinta y requiere menos tiempo de cocción.

Cómo hacer el verdadero arroz con leche (Fuente: iStock)

La propia cocinera aclara que no se trata exactamente de un arroz con leche, aunque puede recordar a este por su consistencia cremosa. La alternativa también permite aprovechar las propiedades nutricionales de la avena, un cereal que contiene fibra y aporta mayor saciedad.

Cómo preparar avena con leche

La receta requiere cinco ingredientes y no necesita técnicas complicadas. Para prepararla se necesitan:

500 mililitros de leche.

90 gramos de copos de avena.

La piel de medio limón.

Canela al gusto.

Esencia de vainilla.

El primer paso consiste en poner la leche en una olla junto con la piel de limón y la canela. Cuando alcance el punto de ebullición, se incorporan los copos de avena y se reduce el fuego.

La mezcla debe cocinarse a temperatura baja, removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue al fondo. A medida que la avena absorbe la leche, la preparación adquiere una consistencia más espesa y cremosa.

Cuando alcance la textura deseada, se retira del fuego y se pasa a un recipiente. Para evitar que se forme una capa seca en la superficie mientras se enfría, se recomienda cubrirla con papel film en contacto directo con la preparación. Después puede servirse fría o tibia, según la preferencia.

Qué cambia al reemplazar el arroz por avena

La diferencia no está únicamente en el sabor y la textura. La avena contiene fibra soluble, especialmente betaglucanos, que contribuyen a la sensación de saciedad y ayudan a regular la absorción de nutrientes durante la digestión.

Sin embargo, sustituir el arroz por avena no convierte automáticamente el postre en una preparación baja en calorías o azúcar. Su aporte nutricional también depende del tipo de leche, los endulzantes y las cantidades que se utilicen.

La propuesta de Sanahuja ofrece, sobre todo, otra manera de preparar un postre inspirado en el arroz con leche. Conserva el aroma de la canela y el limón, pero cambia el cereal y reduce el tiempo de cocción. Una alternativa sencilla para quienes quieren probar una versión distinta de un clásico de la cocina casera.

*Por Juan José Ríos Arbelaez.