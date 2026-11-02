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Los cocineros coinciden: “Para hacer el arroz con leche, quitá el arroz y reemplazalo por avena”
La tradicional receta es puesta en jaque por los chefs; paso a paso, cómo obtener un resultado moderno y renovado
- 3 minutos de lectura'
El arroz con leche es uno de esos postres que suelen reconocerse por sus ingredientes y aromas: arroz cocido lentamente, leche, azúcar y un toque de canela. Sin embargo, una versión compartida por la cocinera española Martha Sanahuja propone cambiar uno de sus componentes principales y utilizar avena en lugar de arroz.
Sanahuja, conocida en redes sociales como Delicious Martha y jurado del programa MasterChef, presentó una preparación que conserva algunos de los sabores característicos del postre, como la canela, el limón y la vainilla, pero tiene una textura distinta y requiere menos tiempo de cocción.
La propia cocinera aclara que no se trata exactamente de un arroz con leche, aunque puede recordar a este por su consistencia cremosa. La alternativa también permite aprovechar las propiedades nutricionales de la avena, un cereal que contiene fibra y aporta mayor saciedad.
Cómo preparar avena con leche
La receta requiere cinco ingredientes y no necesita técnicas complicadas. Para prepararla se necesitan:
- 500 mililitros de leche.
- 90 gramos de copos de avena.
- La piel de medio limón.
- Canela al gusto.
- Esencia de vainilla.
El primer paso consiste en poner la leche en una olla junto con la piel de limón y la canela. Cuando alcance el punto de ebullición, se incorporan los copos de avena y se reduce el fuego.
La mezcla debe cocinarse a temperatura baja, removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue al fondo. A medida que la avena absorbe la leche, la preparación adquiere una consistencia más espesa y cremosa.
Cuando alcance la textura deseada, se retira del fuego y se pasa a un recipiente. Para evitar que se forme una capa seca en la superficie mientras se enfría, se recomienda cubrirla con papel film en contacto directo con la preparación. Después puede servirse fría o tibia, según la preferencia.
Qué cambia al reemplazar el arroz por avena
La diferencia no está únicamente en el sabor y la textura. La avena contiene fibra soluble, especialmente betaglucanos, que contribuyen a la sensación de saciedad y ayudan a regular la absorción de nutrientes durante la digestión.
Sin embargo, sustituir el arroz por avena no convierte automáticamente el postre en una preparación baja en calorías o azúcar. Su aporte nutricional también depende del tipo de leche, los endulzantes y las cantidades que se utilicen.
La propuesta de Sanahuja ofrece, sobre todo, otra manera de preparar un postre inspirado en el arroz con leche. Conserva el aroma de la canela y el limón, pero cambia el cereal y reduce el tiempo de cocción. Una alternativa sencilla para quienes quieren probar una versión distinta de un clásico de la cocina casera.
*Por Juan José Ríos Arbelaez.
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