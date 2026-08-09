Los psicólogos coinciden: las personas que guardan tickets de compra son controladoras

Existen personas que, luego de hacer una compra en el supermercado o en otro local comercial, conservan el ticket con el detalle explícito de lo que se gastó. En la mayoría de las ocasiones lo hacen en la billetera y pueden transcurrir varios días o semanas hasta que son removidos. Según la psicología, este hábito no tiene que ver con que alguien sea acumulador, sino que se vincula con tener un mejor control de las cuentas del hogar.

Qué dice la psicología de las personas que conservan los tickets

Para los expertos en salud mental, aquellos que guardan las boletas de compra tienen la necesidad de reflexionar acerca de lo que adquirieron o incluso consideran que tenerlo durante un tiempo prolongado puede servir como prueba si es necesario hacer un reclamo.

Según la psicología, aquellos que acumulan tickets son más controladores con sus gastos Karolina Grabowska STAFFAGE

Además, desde la psicología, esto se concibe como un método de organizar las cuentas domésticas. Es una mejor referencia para tener conciencia de lo que se gasta a diario y en qué. De este modo, se puede percibir cuán metódica es una persona con ciertos aspectos de su vida.

Décadas atrás existía la costumbre de guardar los tickets en la billetera y luego en una carpeta. Esto permitía tener noción, previsibilidad y organización en las finanzas personales. Con el paso del tiempo, este comportamiento aún lo mantienen ciertas personas que, lejos del uso de la tecnología, como aplicaciones que están hechas para plasmar los gastos diarios, prefieren preservar los comprobantes.

Las personas que guardan los tickets de compra son previsibles y llevan un orden de sus gastos diarios KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Qué tener en cuenta sobre el hábito de acumular tickets

En algunos casos, esto puede dejar en evidencia a individuos controladores, de acuerdo a lo que entienden los psicólogos. La necesidad de conservar un comprobante de compra se relacionaría con un intento por controlar el entorno y tener seguridad frente a imprevistos, en específico frente a cambios bruscos en la economía del hogar.

Tener el hábito de guardar los tickets de compra es normal, según los psicólogos, en particular cuando se trata de boletas que pueden ser útiles en garantías. Mantenerlas por un cierto periodo de tiempo no significa nada malo.

Si una persona comienza a acumular tickts de compra de manera abusiva puede significar un acto de acumulación LUXXCREATIVE.COM

Sin embargo, si la persona decide conservar esos papeles durante meses y comienza a acumularlos de forma paulatina y sin un criterio, puede que sea un acto inconsciente frente a alguna preocupación externa. En este caso se sugiere ver a un profesional de la salud mental para conocer el trasfondo de lo que sucede.

Consejos útiles

Según Mayo Clinic, si una persona comienza a tener una costumbre acumulativa, es necesario identificar ese patrón y tener en cuenta los siguientes aspectos: