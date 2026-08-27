Los psicólogos están de acuerdo: los que usan gorra todos los días tienen una necesidad profunda de expresar la individualidad

La psicología se encarga de analizar comportamientos cotidianos que, a menudo, pasan inadvertidos para la mayoría de las personas, incluso cuando se trata de elementos de nuestra indumentaria diaria. En este sentido, surge una interrogante recurrente sobre aquellos que deciden usar gorra todos los días. Aunque para muchos se trate simplemente de un complemento estético o un accesorio de moda, los expertos en salud mental sugieren que esta elección recurrente puede develar detalles específicos y poco conocidos sobre nuestra personalidad y la manera en que nos relacionamos con el entorno.

Usar gorras reflejaría una personalidad cautelosa que prefiere la distancia hasta lograr sentirse cómoda en su entorno (Fuente: Pexels)

Para comprender el fenómeno, es fundamental repasar su trayectoria. Históricamente, las gorras no siempre fueron parte del estilo casual; en la Grecia y Roma antiguas, estos objetos se utilizaban como insignias que denotaban un estatus social, una ocupación específica o una determinada afiliación cultural. Los militares y deportistas de la época, por ejemplo, las integraban a su vestimenta como parte de su identidad funcional. No obstante, la verdadera masificación del uso de gorras se consolidó durante los siglos XVIII y XIX, impulsada principalmente por la clase trabajadora. Posteriormente, la evolución del accesorio alcanzó un punto de inflexión en el siglo XIX en Estados Unidos, con la aparición de las gorras de béisbol, que fueron adoptadas por los equipos deportivos como parte esencial de su equipamiento.

Qué dice la psicología de las personas que usan gorra siempre (Fuente: Pexels)

Actualmente, aunque el diseño de la gorra sigue siendo el mismo —concebido fundamentalmente para proteger la cabeza y resguardar los ojos de la luz natural y artificial mediante su visera—, su función principal migró hacia el ámbito de lo que hoy definimos como moda trendy.

Sin embargo, más allá de la estética, ¿qué ocurre en la mente de quien decide llevarla puesta de manera ininterrumpida? La psicóloga Karen J. Pine, en su obra titulada Mind What You Wear: The Psychology of Fashion (Piensa en cómo te vistes: la psicología de la moda) sostiene que la forma en que decidimos vestirnos influye directamente en nuestro nivel de confianza y en cómo nos proyectamos ante la mirada ajena. Según la especialista, el uso constante de gorras responde, en gran medida, a una necesidad profunda de expresar la individualidad y afirmar la identidad personal del sujeto.

Aunque para muchos se trate simplemente de un complemento estético o un accesorio de moda, los expertos en salud mental sugieren que esta elección recurrente puede develar detalles específicos y poco conocidos sobre nuestra personalidad y la manera en que nos relacionamos con el entorno Foto de Keagan Henman en Unsplash

Esta teoría desarrollada por Pine se estructura en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la identidad y la autoexpresión, donde las gorras funcionan como una herramienta para comunicar intereses, afinidades o rasgos de la personalidad. En segundo lugar, el concepto de control y empoderamiento; en este caso, la elección de la vestimenta permite que el individuo se sienta más seguro y capaz de gestionar sus interacciones. Por último, la contextualización social, que subraya que el significado de este accesorio es mutable y depende estrictamente del entorno cultural y social en el que se encuentre la persona.

A este análisis, el Colegio de Psicólogos SJ añade una perspectiva técnica relevante al señalar que, para ciertos individuos, el uso de este objeto funciona como un mecanismo de defensa consciente o inconsciente. Al cubrir parcialmente el rostro, la gorra permite disminuir la sensación de vulnerabilidad y, simultáneamente, incrementar la seguridad interna, especialmente frente a situaciones de alta demanda emocional, estrés elevado o contextos de incertidumbre social. Así, lo que parece un simple hábito estético se revela como un proceso psicológico complejo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA