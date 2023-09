En modo holístico, la experta en horóscopo chino, sabiduría maya y azteca, anticipa qué esperar para las próximas elecciones y qué nos depara el año del dragón

Este año se cumplen 40 desde que Ludovica Squirru Dari, la pionera del horóscopo chino en Argentina, publicó su primer libro de predicciones. Con el tiempo, los viajes, las entrevistas en los medios de comunicación y, básicamente, el contacto con sus lectores, los horóscopos evolucionaron a algo mucho más integral que el juego de las predicciones. Ludovica prefiere explicar que lo que ella hace es interpretar un conjunto de conocimientos, no solo el horóscopo, para anticipar el devenir. Entonces, su mensaje se trata más de “prevención” que de “predicción”. Y en esa clave, pide que se lean sus respuestas.

Las elecciones de octubre, los adolescentes y qué podemos esperar en el año del dragón

- En una parte del libro decís que tenemos que prestarle atención a los dragones de nuestras vidas, que ellos nos van a guiar. ¿Por qué?

- Para los chinos el dragón es el mejor signo. Son los únicos animales quiméricos del zodíaco chino, no existen. En la mitología china eran animales gigantes que no volaban pero eran fascinantes, inmensos y sagrados. Es la figura celestial más importante del zodíaco chino que favorece los cambios, vienen también a limpiar todo lo que está pudriéndose o estancado, es como un removedor, como esos productos de limpieza que remueven todas las cosas viejas y oxidadas.

El dragón es el único signo del horóscopo chino que representa a un animal que no existe en el mundo real, es una quimera. Gentileza Claudio Herdener

- ¿Cómo ves a los tres candidatos presidenciales para las elecciones del 22 de octubre?

- Por suerte yo no hago predicciones directas a candidatos porque me dediqué a decir que no. Lo que sí te puedo asegurar es que hemos llegado a un estado de alienación en la Argentina, a una crisis psíquica, un aumento real de la pobreza, de caos social y de descomposición en las familias que están atravesadas por todo lo que ocurre. Sin tiempo para dedicar a los hijos, el que tiene trabajo ya tiene que tener dos o tres trabajos para mantenerlo, los hijos quedan solos muchas horas. Estamos en un momento realmente de desamparo en la Argentina. En el aspecto institucional parece que ya no tenemos presidente, no tenemos nadie que podamos recurrir si pasa algo, estamos a la deriva. Esa deriva lamentablemente lleva a que las personas estén en una situación límite. No están pensando en qué pasará en los cuatro años que vienen sino que les preocupa el aquí y ahora. La gente joven, que sabemos que es el 40 por ciento del padrón, por supuesto ha votado a Milei y ha tratado de que los padres también lo voten, de que se pudra todo.

- ¿Te parece que Milei simboliza esas ganas de “que se pudra todo” que mencionás?

- Por supuesto y esto es lo que no hay que hacer. Como vengo poniendo en mis libros desde hace diez años, si nosotros no rescatamos lo bueno que marcó a la Argentina, si no valoramos a esa gente que está en un estado de mayor equilibrio emocional, se va a perder todo el trabajo espiritual que nos puede llevar a un buen puerto. Veo que en estas elecciones los argentinos no estamos con votantes psíquicamente preparados para pensar realmente en lo que viene, en el futuro. La gente sigue con la bronca, con el “que se vayan todos”, con la motosierra. Pero también estamos los que no pensamos así y los que tratamos de que continúe una dirigencia al estilo Patricia Bullrich porque está demostrando que también ha tenido gestión, ha hecho de todo, se bancó las cosas peores que le pueden hacer a una ministra de defensa durante el gobierno de Macri.

- ¿Le ves posibilidades a Bullrich frente a Massa?

- Yo creo que las provincias ya están despertando un poco más con sus candidatos. Pero la Argentina es un país tan imprevisible y tan de flotar como un corcho que Massa con todos sus manejos y todo lo que quieren hacer de salvataje a último momento, quizás atraiga a mucha gente. Creo que en estos momentos el futuro del país hay que construirlo más allá de los tres candidatos. Este es un momento, literalmente, clave en el que hay que tener presente el Martín Fierro: “los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera” o nos vamos a despertar un día con la bandera china o la bandera rusa en nuestro territorio.

"Vengan a conocer la fundación espiritual de la Argentina, que tiene su epicentro en Córdoba, un movimiento de la sociedad civil que está buscando cómo organizarse en los próximos cien años.", invita Ludovica Squirru. Gentileza Claudio Herdener

- ¿Por qué te imaginás un futuro tan distópico?

- Porque quizás nosotros nos creemos que somos todavía un pueblo soberano pero no tenemos idea de los pactos geopolíticos que se han hecho con las potencias que vienen y se plantan en nuestro país. Desde la base atómica china nuclear en Neuquén, hay muchos ejemplos de los manejos geopolíticos cocinados que no conocemos pero que están empezando a salir a la luz. Creo también que, gane quien gane, la Argentina en los próximos años puede llegar a estar más dividida que nunca; la gente se las va a tener que arreglar como sea. Por eso, yo no le pondría el acento a ningún candidato sino que concientizaría un poco más acerca de movimientos sociales como el que tenemos en Córdoba, con la fundación espiritual de la Argentina, un movimiento de la sociedad civil que está buscando cómo organizarnos para los próximos cien años.

- Contás que le estás dedicando este libro a los más jóvenes. ¿Cómo te parece que va a ser el mundo en el que van a vivir?

- Creo que les tocó una época dificilísima, que buscan contención en las redes, en el whatsapp, en la tecnología, en la inteligencia artificial, que en realidad es deshumanizarte. Salvo que tengas una familia linda, amorosa, que te pueda educar, dar amor, que se fija dónde van los chicos, cómo crecen. Están a la deriva estos chicos, con situaciones cada vez más violentas de adicciones, de violaciones, son los chicos que vemos que roban y que no tienen, por supuesto, qué comer, ni dónde ir, ni qué estudiar, no tienen vida, futuro, solo están pendientes del aquí y ahora, el presente, y eso está haciendo estragos en la sociedad.

- Pero también hablás de los que traen ideas nuevas.

- Es que también hay muchos con una conciencia ecológica increíble que nos están educando. Que son más libres para vivir su sexualidad, que buscan más almas que cuerpos, que no tienen rollo con lo que dicen, aunque a veces lo dicen muy mal, sin educación, y que me dan pena, me encantaría abrazarlos a todos, a los chicos chiquitos especialmente. Por eso me parece tan importante que el presidente que venga cuide a los niños y los adolescentes. Que incluyan programas educativos que integren constelaciones familiares, que les hablen de sexualidad integral, de cómo cuidarse, de los tabúes de las generaciones que los preceden.

Rata, mono y gallo: los más favorecidos en el año del dragón

Ludovica resume algunas de sus prevenciones según las afinidades del dragón con los demás signos del zodíaco chino.

Claudio Herdener, su pareja desde hace 17 años es también su fotógrafo personal, quien hace las tapas de sus libros. Gentileza Ed. Pengüin

El dragón es más compatible con la rata, el mono y el gallo, de modo que esos son los signos a los que les podrá ir mejor.

Los que más se tienen que cuidar son el perro, el búfalo y el, quizás, chancho. ¿Por qué? Porque son los más terrenales, los que están más apegados, a los que no les gustan los cambios, y menos cuando son imprevisibles.

El dragón es un removedor que viene a limpiar una era, este año es el fin de un ciclo de 120 años y empieza otro con el dragón de energía ascendente. Pero, esa limpieza no es gratis, va a venir con más catástrofes climáticas, más terremotos, maremotos, volcanes en erupción, todo lo que está manifestándose en la tierra que también tiene un ciclo y un tiempo de vida.

Habrá que cuidarse muchísimo, sobre todo la gente que construye casas, en dónde las hace, cómo las hace, con qué materiales, porque todo el conflicto está en las costas del mundo, que en diez años van a desaparecer. De hecho ya están desapareciendo en Alaska, en Canadá, por cómo se están descongelando el polo norte y el polo sur, entonces la prevención es muy importante para todos los signos.

Afincada en Córdoba, aunque pasa gran parte del año de gira por las ciudades de América donde se distribuyen sus libros, está consagrada a que su proyecto personal se concrete este año del dragón. “Me propongo sacar a luz el documental de mi vida”, comparte con LA NACIÓN. “En la pandemia empecé a recopilar mis recuerdos, cosas que nunca conté y otras que sí, cosas que nadie se imagina de mi historia de vida.”, adelanta. Desde esa niña que fue actriz, que perdió a sus padres y su casa en un incendio, su viaje épico a China, sus giras latinoamericanas, sus conocimientos de la sabiduría maya y azteca, su proyecto utópico de la refundación espiritual de la Argentina en Córdoba. Todo eso quiere mostrarle al mundo y no tiene pudor en contar que necesita que un productor se entusiasme con la idea. Tanto como se entusiasman sus seguidores, con quienes dialogará el sábado 30 de septiembre a las 15.30 en el auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348, CABA, con entrada gratuita pero sujeta a la capacidad del espacio.