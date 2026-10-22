María Jesús Montero, 60 años: “Mis padres eran profesores. Si sacaba un 9,75, me preguntaban por qué no un 10”

María Jesús Montero es una política española que también se dedicó a la gestión de diferentes estamentos públicos en ese país. Es médica y cirujana y, con 60 años, reflexionó acerca de su trayectoria al tiempo que comparó cómo fue crecer en el seno de una familia de profesores exigentes con la excelencia académica.

La experta en salud explicó en una entrevista para laSexta que sus padres intentaron construir un ambiente estructurado y armonioso, acorde al nivel social que habían alcanzado tras recibirse en la universidad.

María Jesús Montero comparó la crianza de niña con la actual (Fuente: Instagram/@mjmonteroc)

Montero indicó que en muchas ocasiones la insistencia de sus progenitores iba más allá de la nota escolar que obtuviera, sino que también comprendía el comportamiento. “Si sacaba un 9,75, me preguntaban que por qué no un 10″, contó; esto no solo respondía al nivel de conocimiento, sino a la perfección en sus hábitos de estudio.

Pese a tener padres estrictos, Montero reconoció que lo hacían porque querían que su futuro fuera el mejor, ya que el origen de su familia había sido humilde. Recordó que su mamá y papá defendían la escuela pública, una elección que ella mantuvo con sus dos hijas. Ambas habían estudiado en centros públicos y habían seguido ese mismo camino al llegar a la universidad.

La experta en salud habló de las exigencias que tenía a la hora de cumplir con las metas académicas que sus padres le imponían (Fuente: Pexels)

Acerca de cómo era la vida en un hogar dominado por dos profesionales, Montero mencionó que su madre siempre iba a las corridas. Además de trabajar, en su casa tenía que hacer los quehaceres. “Era imposible llegar a todo en una sociedad como aquella, en la que las mujeres tenían el peso de la responsabilidad en casa”, describió.

Antes de concluir con su reflexión acerca de cómo era una familia de clase media hace 50 años, la médica contó que su padre era consciente del trabajo que hacía su madre en el hogar y que se ocupaba de muchas más tareas. “Quizás el gesto más feminista de él es que siempre consideró la valía de mi madre”, sostuvo.