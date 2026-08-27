Adrián Conde, veterinario: “No recomiendo tener un border collie en casa con niños”

Tener una mascota es una elección que debe tomarse con calma y conciencia. El animal que se adopte debe contar con las necesidades básicas cubiertas, desde alimento hasta un ambiente seguro. Sin embargo, esto no siempre sucede, afirmó el veterinario Adrián Conde, que advirtió a aquellas familias que tienen hijos y perros Border Collie: “No lo recomiendo”, sostuvo.

El experto suele compartir consejos a diario mediante su cuenta de Instagram: Conde & Fonde, en la que enseña a las personas a cuidar de los animales domésticos y a tener en cuenta cuestiones primordiales para que su experiencia de vida sea la más adecuada.

Conde explicó que los perros border collie necesitan gastar energía porque fueron entrenados para el campo, por eso no se recomienda tenerlos cuando hay niños en casa (Fuente: Pexels)

Debido a su fama en las redes sociales, Conde concedió una entrevista al medio Mundo Deportivo en la que hizo hincapié en la tenencia de perros Border Collie en el hogar si hay niños. “Tenemos que prestar también la atención individual, ya que cada perro sabemos que tiene una personalidad individual y que dos perros de la misma raza pueden no tener nada que ver”, comenzó Conde.

“Yo no recomiendo en casa con niños perros de trabajo, como un Border Collie, que si no les damos las necesidades adecuadas son más fácilmente estresables, se obsesionan con cosas”, continuó el veterinario.

Históricamente, estas razas de perros fueron relacionadas con el pastoreo y las largas jornadas, por lo que, si se encuentra en una familia donde los adultos no le pueden prestar la suficiente atención por el cuidado de sus hijos, no tendrán un modo de consumir esa energía, lo que decantaría en el desarrollo de conductas repetitivas, ansiedad o un nivel de estrés que complicaría la convivencia.

A la hora de adoptar un perro, no importa la raza, pero sí el tamaño y las características que lo definen, tanto en su interacción con los seres humanos como en su estado de soledad. “Aunque haya niños en casa, los perros los cuidan los adultos, no los niños. Esto es solo lo primero que se tendría que tener en cuenta a la hora de tener un animal en casa. Me voy a hacer cargo yo, no mis hijos”, sostuvo Adrián Conde.

"Aunque haya niños en casa, los perros los cuidan los adultos, no los niños, dijo el experto (Fuente: Pexels)

Enzo Roubaud, veterinario: “No podemos controlar la genética de un animal”

El veterinario Enzo Roubaud se adentró en un tema habitual en la relación mascotas-dueño. Una de las consultas que más recibe es sobre los perros que lloran cuando el amo se va de la casa. En diálogo con La Vanguardia, el experto se adentró en esta cuestión para darle un marco teórico.

Roubaud explicó que los perros lloran cuando son muy mimados, por eso no soportan estar sin un ser humano que les provea seguridad. “El síndrome de ansiedad por separación tiene múltiples causas y no es por cómo lo criaste. Pensar eso es simplista y castigador”, destacó el veterinario, quien publicó el libro: ¡Mi perro necesita terapia!.

La conducta de los perros en la voz de un veterinario

El veterinario chileno explicó que la mira puesta sobre el dueño es una cuestión “simplista”, ya que no se consideran factores previos del animal como la genética, embarazo de la madre o experiencias tempranas, que radican en los comportamientos de los animales cuando están en soledad. “No podemos controlar la genética de un animal”, advirtió.

Las conductas de los perros —y, en menor medida, de los gatos— cuando se quedan solos pueden ser roturas de sillones, rasgaduras en las paredes y otras tantas circunstancias que obligan a los dueños a tomar medidas para evitar males mayores. Por ese motivo, sugirió la consulta temprana a un veterinario de confianza para solucionar esta cuestión.