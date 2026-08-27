Coudet se despide esta tarde de River: las razones del fracaso de un ciclo que nunca entró en la gente

River atraviesa horas de dolor e incertidumbre. Tras una nueva eliminación, en este caso por penales contra Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Sudamericana, apenas 40 días después del papelón ante Aldosivi en la Copa Argentina, la suerte quedó echada para Eduardo Coudet. Con apenas dos triunfos en las últimas doce presentaciones entre todas las competencias, donde el registro evidencia que además de las mencionadas caídas prematuras perdió la final del torneo Apertura frente a Belgrano, el panorama se transformó en insostenible para el entrenador. Hoy, a las 15, anunciará su salida del club millonario; según fuentes de la institución, lo hará en compañía del presidente, Stefano Di Carlo, y del manager, Enzo Francescoli.

Ante ese escenario, Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva desde enero de 2023, se perfila para su tercer interinato, aunque existe la chance de que Leonardo Ponzio, hoy integrante de la secretaría técnica, forme parte del cuerpo técnico en la visita del próximo domingo a la cancha de Banfield.

Rafael Santos Borré fue uno de los blancos del descontento de los hinchas de River Gonzalo Colini - La Nación

La noche de terror no sólo tuvo como apuntado a Coudet, silbado cuando su nombre fue anunciado por la voz del estadio y reprobado por los hinchas en el hall mediante el grito de “andate, Chacho”, sino también a Rafael Borré, cuya floja actuación como carta de recambio se terminó de profundizar con el penal que le podría haber dado la clasificación a River y terminó estrellado contra el poste derecho del arquero Weimar Asprilla, acentuando las críticas hacia él desde que regresó al club de Núñez luego de marcharse libre en julio de 2021.

Otro futbolista que generó un gran rechazo fue Lucas Martínez Quarta. Después de expresarse indirectamente a través de una historia de Instagram al replicar una publicación (“van a hablar incluso cuando hagas las cosas bien, porque la gente siempre encuentra algo que decir sobre la vida de los demás”), el marcador central quedó expuesto por una pérdida en el medio campo, el penal cometido para permitir el empate del club colombiano y su disparo elevado en la definición desde los doce pasos.

River Plate recibe a Independiente de Santa Fe por la vuelta de los Octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Miércoles 26 de Agosto, 2026. Gonzalo Colini - La Nación

Envuelto en decisiones incomprensibles a la hora de armar el equipo, realizar los cambios y confeccionar la lista para los octavos de la Copa Sudamericana, Coudet es el fusible inmediato. El DT es el más expuesto en una cadena de responsabilidades y culpabilidades que, además de varios jugadores, tiene como apuntados a la Comisión Directiva, nuevamente eje de las protestas en las inmediaciones del acceso a la platea San Martín, y a la gestión futbolística, con Francescoli como cara visible de la secretaría técnica y Pablo Fernández Longoria en el rol de director deportivo, que ya volvió al país luego de un viaje relámpago a su país, España, para tener su casamiento.

Aunque el contrato de Coudet tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, con una cláusula de rescisión unilateral sin compensación alguna durante diciembre de 2026 tanto a favor de él como del club, no hay una sola señal que avale su permanencia en el cargo más allá de este jueves. En silencio, apenas con un saludo cordial para la guardia periodística que fue testigo de su salida del Monumental a las 2.30 de la madrugada por el portón de la avenida Udaondo a bordo de su camioneta, el Chacho no cumplió con la obligación de acudir a la conferencia de prensa, tal como exige la Conmebol en sus normativas.

A las 2.30 de la madrugada exactamente, Eduardo Coudet se retiró del Monumental después de una larguísima reunión con los principales dirigentes de River. El técnico todavía no les comunicó ninguna decisión a los futbolistas. pic.twitter.com/5x6QR8KO1k — Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) August 27, 2026

“Si veo que no se empiezan a dar los resultados no le voy a hacer mal a River ni a los hinchas, ni a esta dirigencia que confió en mí”, expresó el DT luego de perder contra Tigre, el pasado 8 de agosto. Después ese traspié, respiró con el triunfo 2-0 sobre Argentinos Juniors, pero el adiós de la Sudamericana, el penúltimo lugar en la zona “B” del Clausura y el undécimo puesto en la tabla anual, fuera de las posiciones de ingreso a las copas internacionales de 2027, hacen insostenible la situación para Coudet, cuyos números terminarán con 13 triunfos, seis empates y ocho derrotas al cabo de 27 compromisos oficiales en los que sufrió eliminaciones y fue superado por Boca en el Monumental.