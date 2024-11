Almohadillas de valeriana para gatos: el truco natural que puede ayudarlos con el estrés

La personalidad y el carácter de los gatos son, sin duda, dos de sus rasgos más distintivos y lo que cautiva a los amantes de estos animales. Sin embargo, en algunas ocasiones, su forma de ser fuerte o los episodios de estrés pueden volverse intensos para sus dueños. Ante estas situaciones, existen maneras naturales de regular su temperamento, lo que permite fomentar una convivencia más armónica y equilibrada.

En relación con esto, algunos veterinarios recomiendan una planta en particular que sirve para ayudar a gatos con sus altos niveles de estrés: la valeriana, que es famosa por sus propiedades relajantes. Según el sitio especializado ZooPlus, la raíz seca de esta planta emite un olor intenso que puede ser irresistible para algunos felinos, incluidos los grandes, como leones y tigres, aunque puede ser desagradable para muchas personas. No obstante, no todos estos animales reaccionan igual: mientras algunos se muestran extasiados, otros, especialmente los muy jóvenes o mayores, la ignoran por completo.

Por todo esto, los expertos destacaron que la valeriana también puede ser una aliada para ayudar a los gatos a manejar su carácter o reducir el estrés. Al olerla, muchos experimentan una respuesta intensa que puede incluir revolcarse, ronronear o incluso correr con entusiasmo, comportamientos que les permiten liberar energía acumulada. Esto se debe al aroma de la raíz, que activa reacciones similares a las generadas por hormonas en época de apareamiento. De todas formas, aunque aún hay incógnitas sobre por qué tanto machos castrados como hembras reaccionan al olor, lo cierto es que la valeriana puede tener un efecto positivo en los niveles de ansiedad o tensión.

Cómo armar una almohadilla de valeriana para gatos

Los especialistas del sitio web antes mencionado recomendaron observar cuidadosamente las reacciones y el comportamiento de los gatos al usar valeriana. De todos modos, si un veterinario sugiere esta planta como parte de una terapia, una opción práctica es preparar una almohadilla rellena con valeriana, para que el felino interactúe con ella de manera segura:

Los materiales requeridos :

Una tela robusta

1-2 cucharaditas de valeriana seca

Un recipiente pequeño de arroz

Aguja e hilo

Tijeras

El paso a paso :

En primer lugar, se debe elegir la forma de la almohadilla y trazarla dos veces en la cara interior de la tela.

Es fundamental regular y monitorear el uso de los gatos con los juguetes de valeriana

Luego, cortar la tela de manera que queden dos trozos idénticos.

Colocar los trozos de tela uno sobre el otro: las caras texturizadas deben quedar hacia adentro.

Coser las dos mitades y dejar una rendija de tres o cuatro centímetros a lo largo del borde.

Darle la vuelta a la funda de modo que la cara texturizada quede por fuera.

Llenar la almohadilla con arroz más o menos hasta la mitad y luego agregar la valeriana para después sumar más arroz encima hasta que el artefacto quede completo.

Por último, se debe coser la rendija y distribuir el relleno con las manos.

Recomendaciones y precauciones del uso de valeriana en gatos

Los expertos aclararon que siempre se debe consultar con un veterinario antes de utilizar valeriana con tu gato, ya que puede tener efectos adversos en cada animal. Asimismo, revelaron algunas cuestiones a considerar:

Tiempo limitado : se debe limitar el tiempo de juego con juguetes de valeriana a unos diez minutos para mantener su interés.

: se debe limitar el tiempo de juego con juguetes de valeriana a unos diez minutos para mantener su interés. Almacenamiento adecuado : luego de usarlo, hay que guardar los juguetes en una caja hermética.

: luego de usarlo, hay que guardar los juguetes en una caja hermética. Secado necesario : si el juguete fue baboseado, hay que dejarlo secar bien antes de volver a ofrecérselo al gato.

: si el juguete fue baboseado, hay que dejarlo secar bien antes de volver a ofrecérselo al gato. Supervisión constante : es crucial vigilar al animal mientras juega para evitar que rompa las costuras y acceda al relleno .

: es crucial . Evitar ingestión excesiva : aunque no es tóxica, ingerir grandes cantidades de valeriana puede provocar molestias estomacales o daño hepático .

: aunque no es tóxica, ingerir grandes cantidades de valeriana . Reacciones adversas: si el gato muestra agresividad ante la valeriana, es mejor evitar su uso.

