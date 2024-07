¿Alocados o especiales? Cuál es la verdad detrás de los gatos naranjas

Escuchar

Los gatos naranjas capturaron la imaginación y el corazón de muchas personas alrededor del mundo. Famosos por su pelaje vibrante y su supuesta extroversión, estos felinos son protagonistas de numerosas historias y anécdotas que resaltan su carisma y comportamiento juguetón. Sin embargo, a pesar de la creencia popular que asocia su color de pelo con ciertas conductas, la ciencia nos ofrece una perspectiva más objetiva.

Estos animales, que pueden pertenecer a diversas razas, se distinguen no solo por su llamativo manto anaranjado, sino también por las marcas únicas en su pelaje, que lo hace irrepetibles. Una curiosidad notable es que muchos de ellos presentan una mancha en forma de la letra ‘M’ en la frente, lo que añade un toque místico a su apariencia. Aunque son individualmente distintos y su personalidad se moldea según el entorno en el que crecen, suelen ser descritos como animales especialmente carismáticos y encantadores.

Los felinos anaranjados son infames en las redes por sus actitudes "alocadas" FOTO ilustrativa: PEXELS

El mito del “comportamiento de gato naranja”

Contrario a lo que muchos piensan, los estudios científicos no demostraron una correlación directa entre el color del pelaje y la personalidad de los gatos. Según la veterinaria y especialista en comportamiento felino, Dra. Mikel Delgado para el medio The Wildest, no existen pruebas concluyentes que vinculen el color naranja del pelaje con patrones de comportamiento específicos. Esta idea se refuerza con las observaciones de la comportamentalista felina Kristiina Wilson, quien sugiere que la tendencia de atribuir ciertos rasgos a los mininos anaranjados es más un reflejo de nuestra capacidad humana para encontrar patrones donde no los hay.

A pesar de la falta de evidencia científica, en la cultura popular y en varias tradiciones alrededor del mundo, los gatos naranjas son considerados seres especiales. En Japón, se les atribuye la capacidad de atraer buena suerte y fortuna, mientras que en Escocia e Inglaterra se cree que protegen contra los ladrones y los malos espíritus.

De acuerdo con los especialistas no hay ningún comportamiento atado al color del pelaje FOTO ilustrativa: PEXELS

Celebridades felinas y curiosidades genéticas

La presencia de felinos de este color no es solo significativa en la cultura popular, sino que también destacan en la historia y en la ficción. Ejemplos famosos incluyen a Garfield, el sarcástico gato de las caricaturas, Orangey, estrella de “Breakfast at Tiffany’s”, Milo, de “Milo y Otis”; y Spot, de “Star Trek: The Next Generation”. Incluso figuras históricas como Winston Churchill tuvieron compañía felina naranja; su compañero peludo Jock asistía a reuniones del gabinete.

Además, es interesante notar que aproximadamente el 80% de los gatos que tienen este color son machos, debido a que el gen del pelaje de este color está ligado al sexo y se encuentra en el cromosoma X. Las hembras, con dos cromosomas X, necesitan heredar el gen de ambos padres para exhibir un pelaje totalmente naranja, de lo contrario, serán calicó o carey, colores que son casi exclusivamente femeninos debido a su genética.

Mientras que los gatos naranjas son mayoritariamente machos, los gatos cálico son casi exclusivamente feminos FOTO ilustrativa: PEXELS

Aunque la cultura popular puede teñir nuestra percepción de los gatos naranjas con características especiales y comportamientos únicos, la ciencia nos recuerda que cada felino es un individuo, cuya personalidad es moldeada más por su crianza y su ambiente que por el color de su pelaje. A pesar de esto, el encanto de estos animales anaranjados todavía es irresistible para muchos.

