Apareció sobre un paquete en la puerta de una casa, lo rescataron y ahora busca un hogar en Nueva York

Lo que parecía una situación cotidiana terminó convirtiéndose en una historia que conmovió a los amantes de los animales. La semana pasada, un vecino de Nueva York, Estados Unidos, se acercó a buscar un paquete de Amazon que había recibido en su domicilio y se encontró con una inesperada sorpresa: un gato atigrado gris descansaba sobre la caja. Aunque al principio creyó que el animal simplemente había elegido ese lugar para dormir, pronto advirtió que algo no estaba bien.

Al observarlo con mayor atención, descubrió que se trataba de un gato de edad avanzada que permanecía prácticamente inmóvil. Su aparente tranquilidad escondía un delicado estado de salud, por lo que decidió pedir ayuda a PuppyKittyNYCity (PKNYC), una organización dedicada al rescate y cuidado de animales abandonados.

La organización compartió la historia del animal a través de sus redes sociales (Captura: Facebook / PuppyKittyNYCity)

Tal y como dieron a conocer en el sitio especializado The Dodo, voluntarios acudieron rápidamente al lugar y trasladaron al felino a las instalaciones de la organización. Allí, los especialistas realizaron una evaluación veterinaria y descubrieron que el animal, al que llamaron Maribel, presentaba diferentes problemas de salud que requerían atención inmediata.

El delicado estado de salud de Maribel

Una vez que estuvo bajo el cuidado de los rescatistas, Maribel comenzó a recibir el tratamiento necesario para estabilizar su estado. Sin embargo, los resultados de los estudios revelaron que su situación era más compleja de lo que habían imaginado.

Maribel fue trasladado a un refugio, donde los especialistas descubrieron que padecía diferentes problemas de salud (Foto: Instagram @PuppyKittyNYCity)

“Maribel está mejorando poco a poco, pero descubrimos que padece una enfermedad cardíaca y asma, además de estar recuperándose de una enfermedad”, explicaron desde PKNYC a través de sus redes sociales.

Aunque el gato mostró avances durante sus primeros días de recuperación, los voluntarios advirtieron que el ambiente del refugio no era el más adecuado para sus necesidades. Los ruidos, el movimiento constante y la presencia de otros animales podían generarle estrés en un momento en el que necesitaba tranquilidad.

“El refugio no es el lugar donde queremos que pase sus días”, expresaron desde la organización. Además, agregaron: “Se merece una cama cómoda, un hogar tranquilo y alguien que le recuerde que sus mejores días aún están por venir”.

Por este motivo, los rescatistas comenzaron una búsqueda para encontrar una familia que pudiera brindarle un espacio seguro mientras continúa su tratamiento.

Maribel busca una familia

Maribel necesita un espacio tranquilo para continuar su tratamiento (Foto: Instagram @PuppyKittyNYCity)

A pesar de las dificultades, Maribel logró importantes avances durante su primera semana bajo cuidado veterinario. Sin embargo, todavía espera la oportunidad de recuperarse en un hogar.

Para transmitir la importancia de encontrarle una familia, desde PKNYC compartieron una reflexión que resume su historia: “Primero, esperaba en los paquetes de Amazon a que alguien lo rescatara”. Y concluyeron: “Ahora espera en una jaula a que alguien lo lleve a casa”.