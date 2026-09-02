Pixie y Polina: las dos hermanas que sobrevivieron bajo un colchón en la calle y buscan una familia que las adopte juntas
Las cachorras fueron rescatadas por Patitas al Rescate y, con casi tres meses, están listas para encontrar una familia que las quiera para siempre
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Pixie y Polina fueron rescatadas en Lomas de Zamora junto a su mamá y sus hermanos. La perra hizo todo lo que estuvo a su alcance para proteger a sus cachorros: los cuidó bajo un techo improvisado y sobre un pedazo de colchón, mientras intentaba sacarlos adelante en medio de condiciones muy precarias.
Con el paso de las semanas, sus hermanos fueron encontrando familias, pero ellas necesitaron un poco más de tiempo. Al ser las más pequeñas de la camada, permanecieron bajo el cuidado de Patitas al Rescate para crecer, fortalecerse y completar su desarrollo sin complicaciones. Ahora, con casi tres meses, están listas para dar el próximo paso y encontrar un hogar definitivo.
Pixie y Polina, dos pequeñas con mucho amor para dar
Por lo que dieron a conocer desde el refugio, Polina es una cachorra dulce, tranquila y muy cariñosa. Tiene una personalidad serena y disfruta especialmente de estar acompañada. Además, le gusta compartir los distintos momentos del día con las personas: levantarse, descansar y, sobre todo, dormir a upa.
A su vez, destacaron que puede necesitar un poco de tiempo para sentirse cómoda con alguien nuevo, pero una vez que entra en confianza muestra todo su lado afectuoso, con besos, mimos y muchas ganas de permanecer cerca.
Pixie, en cambio, es la más pequeña de la camada, aunque su tamaño no refleja la personalidad que tiene. Es dulce, mimosa, curiosa y divertida, además de bastante traviesa. “Le encanta explorar, descubrir cosas nuevas y encontrar alguna pequeña travesura que inevitablemente termina haciéndote reír”, contaron desde el refugio. Después de sus momentos de exploración, también disfruta de las caricias y la compañía.
Asimismo, destacaron que sería ideal que pudieran continuar creciendo una al lado de la otra, aunque no es un requisito excluyente para su adopción. De todas formas, desde el refugio aseguraron que, si aparece una familia que pueda recibirlas a ambas, serían muy felices de permanecer juntas.
Cómo hacer para adoptarlas
Quienes quieran darle un hogar a Pixie o Polina pueden completar el formulario de preadopción disponible en el enlace de la biografía del Instagram de Patitas Al Rescate (@patitasalrescate).
Desde el refugio recordaron que adoptar implica asumir un compromiso para toda la vida. En el caso de los cachorros, además, es fundamental contar con tiempo, espacio, paciencia y dedicación para acompañarlos durante una etapa clave de su desarrollo. “Los conocimientos que adquieren a esta edad, son fundamentales para su desarrollo en el futuro”, aseguraron.
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