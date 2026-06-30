Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos grises son menos impulsivos, más tranquilos”

Los gatos son una de las mascotas más elegidas en los hogares y, a pesar de convivir con las personas desde hace siglos, siguen sorprendiendo por algunos aspectos de su comportamiento. Su personalidad, muchas veces difícil de interpretar, puede variar según distintos factores, lo que despierta la curiosidad de quienes conviven con ellos. En este contexto, el veterinario Carlos Gutiérrez explicó que ciertos rasgos físicos de los felinos podrían estar relacionados con determinadas tendencias en su forma de actuar.

De acuerdo con el experto, quien comparte contenido en su canal de YouTube (@MascotasyFamiliasFelices), los gatos de color gris suelen presentar algunos rasgos de personalidad que los diferencian de otros felinos. El especialista aclara que, al hablar de gatos grises, se hace referencia a aquellos que poseen el llamado “gen de dilución”, una característica genética que suaviza el color del pelaje y que también puede aparecer en ejemplares de otros tonos.

Según el veterinario Carlos Gutiérrez, así suelen comportarse los gatos grises

Entre los casos más representativos menciona al Azul Ruso, una raza conocida por su pelaje gris uniforme. Según explica, suelen ser gatos tranquilos, sociables, muy apegados a su familia y con una actividad moderada, por lo que disfrutan de la vida dentro del hogar. Además, señala que pueden ser más sensibles al estrés, por lo que recomienda introducir cualquier cambio en su entorno de manera gradual. También destaca al Chartreux o Cartujo, otro gato gris de ojos amarillentos que se caracteriza por su temperamento sereno y por disfrutar tanto de la compañía de las personas.

Pacíficos, analíticos y hogareños: cómo son los gatos grises (Foto: Freepik)

El veterinario también hace referencia a otras razas de pelaje gris: el Británico de pelo corto. Aunque suele mostrarse más independiente, se adapta bien a la presencia de personas nuevas y se distingue por su curiosidad. En tanto, el Korat, de un llamativo gris brillante, se caracteriza por ser más activo que los anteriores, aunque mantiene un fuerte vínculo con su familia y disfruta del contacto con sus cuidadores.

Tranquilos, tímidos y analíticos: cómo son los gatos grises, según el experto

El especialista detalló los rasgos de personalidad que suelen repetirse en estos felinos (Foto: Freepik)

Más allá de la raza, Carlos Gutiérrez sostiene que los gatos grises suelen compartir algunos rasgos de comportamiento. Según explica, en líneas generales tienden a ser animales de temperamento más sereno y reflexivo. “Son menos impulsivos, más tranquilos, no les gusta explorar tanto y que, de forma general, son gatos un poco más tímidos con las personas que entran en casa. Son muy analíticos”, asegura el veterinario.

Sin embargo, el especialista aclara que estas características no deben interpretarse como una regla absoluta. Aunque algunos estudios y observaciones encuentran similitudes entre el color del pelaje y determinados comportamientos, la personalidad de cada gato está influenciada por numerosos factores, como la genética, la socialización, el ambiente en el que crece y las experiencias que vive a lo largo de su vida.