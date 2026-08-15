Hay alerta naranja y amarilla por frío extremo, vientos y nevadas para este sábado 15 de agosto: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que se registró un marcado descenso en las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este sábado 15 de agosto continuarán las condiciones adversas y emitió una serie de alertas amarillas por frío extremo, tormentas, vientos fuertes y nevadas para distintas provincias.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por las nevadas —donde rige el aviso de nivel naranja— son los puntos cordilleranos de San Juan y Mendoza. En esas regiones se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 100 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos que pueden provocar reducción de visibilidad y nieve en suspensión.

Las regiones afectadas, este sábado 15

Frente a este panorama, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible. En caso de circular, se aconseja hacerlo con vehículos preparados para el hielo y la nieve, y llevar una pala. También se deben revisar los techos, las canaletas y los desagües; ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono; y contar con alimentos no perecederos, agua potable y el celular cargado.

En ese sentido, el organismo emitió una alerta amarilla por nevadas para el extremo sur de Santa Cruz y la región cordillerana de Neuquén. En esos distritos se esperan nevadas persistentes de variada intensidad y acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, pudiendo ser superadas en forma puntual.

Por otro lado, el organismo que depende del Ministerio de Defensa también emitió una alerta amarilla por vientos, que dirá presente en las provincias de Salta, Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero. Para esas localidades se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 120.

En consonancia, el SMN recomendó: evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir. Además, el alerta amarillo por Zonda está vigente para el cordón oeste de San Juan.

Santa Cruz aún bajo el frío extremo

Por último, el Servicio Meteorológico publicó una advertencia de nivel amarillo por frío extremo que alcanza el oeste de Santa Cruz. Allí se registrarán temperaturas que pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y generar un efecto leve a moderado en la salud.

Ante estas gélidas temperaturas, el organismo aconseja evitar la exposición prolongada en exteriores y, en caso de salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura y tomar abundante líquido.

El tiempo en el AMBA

Para este sábado, el SMN informó que la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 16°C y la mínima, de 12°C. El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada, y durante el mediodía y la tarde puede haber lluvias aisladas, con hasta un 40% de probabilidades.

El clima para el finde en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 17°C y la mínima, de 10°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará nublado y las condiciones adversas permanecerán a lo largo de los días. No se descarta la lluvia acompañada de actividad eléctrica.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 9°C en Catamarca; 18°C y 12°C en Chaco; 12°C y 6°C en Chubut; 12°C y 6°C en Córdoba; 18°C y 12°C en Corrientes; 14°C y 8°C en Entre Ríos; 18°C y 12°C en Formosa; 17°C y 1°C en Jujuy; 12°C y 3°C en La Pampa; 16°C y 5°C en La Rioja; y 14°C y 2°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 20°C y 10°C en Misiones; 12°C y 6°C en Neuquén; 12°C y 3°C en Río Negro; 16°C y 1°C en Salta; 17°C y 2°C en San Juan; 16°C y 6°C en San Luis; 4°C y -2°C en Santa Cruz; 14°C y 9°C en Santa Fe; 16°C y 10°C en Santiago del Estero; 5°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 16°C y 8°C en Tucumán.