Los animales de compañía son compañeros leales y queridos por muchos, pero para algunas personas, el contacto con ellos puede desencadenar reacciones alérgicas que van de leves a graves.

Según el Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología (Acaai, por sus siglas en inglés), aproximadamente el 10 por ciento de la población general padece algún tipo de alergia a los animales de compañía. Aunque esta cifra puede parecer insignificante, se cree que el 10 por ciento de las personas que no tienen alergia a las mascotas pueden desarrollarla en algún momento de su vida.

Tener mascotas en casa puede causar alergias (Foto Pexels)

Este tipo de alergias se presentan cuando el sistema inmune de una persona reacciona de forma exagerada a algunas proteínas presentes en la saliva, la caspa e incluso la orina de las mascotas.

Posteriormente, el organismo libera algunas sustancias químicas, como la histamina, que son responsables de síntomas de alergia que van desde estornudos, congestión nasal, enrojecimiento de los ojos, tos, dificultad para respirar y, en los casos más graves, estrechamiento de las vías respiratorias.

Tanto los perros como los gatos tienen proteínas específicas que se conocen como alérgenos. Estas son pequeñas partículas que pueden flotar en el aire y desencadenar reacciones alérgicas en personas sensibles.

La mayor recomendación ante la presencia de mascotas en el hogar es la higiene (Foto Pexels)

En el caso de los felinos domésticos, la proteína se conoce como Fel d1 y está presente en la saliva y las glándulas sebáceas. Esta proteína se disemina al pelo o la caspa durante el acicalamiento. En el caso de los perros, las proteínas pueden ser Can f1, Can f2, Can f4, Can f5 y Can f6, que pueden encontrarse no solo en la saliva, sino también en la caspa o la orina.

Razones de las alergias

Causas genéticas: estudios revelan que las personas con antecedentes familiares de alergias tienen mayor riesgo de desarrollar alergias a la piel y el pelo de perros y gatos.

estudios revelan que las personas con antecedentes familiares de alergias tienen mayor riesgo Tamaño y tipo de pelo: algunas personas pueden ser más susceptibles de padecer alergias a las razas de pelo largo y denso, mientras que otras pueden reaccionar más intensamente a las razas de pelo corto o sin pelo.

algunas personas pueden ser más susceptibles de padecer mientras que otras pueden reaccionar más intensamente a las razas de pelo corto o sin pelo. Higiene: las buenas prácticas de higiene y limpieza son importantes para reducir la exposición a las proteínas, de la saliva y de la piel de las mascotas.

Dormir con animales es una práctica muy común (Foto Pexels)

Esterilización: aunque la esterilización no elimina por completo la producción de estas proteínas, en algunos estudios se observó que los animales esterilizados pueden tener niveles más bajos de estas proteínas.

Más allá de una alergia

Estas alergias pueden tener un impacto negativo en el vínculo entre personas y animales debido a los síntomas y las limitaciones para la convivencia, haciendo que algunas mascotas sean abandonadas e incluso no sean adoptadas. Para evitarlo, se pueden poner en práctica algunas recomendaciones:

Higiene de hogar: que incluya barrer y aspirar todas las zonas de la casa y especialmente aquellas en las que la persona alérgica pasa mucho tiempo.

que incluya y especialmente aquellas en las que la persona alérgica pasa mucho tiempo. Mantener buenos hábitos: como bañar regularmente a los animales de compañía y cepillarlos a diario.

a los animales de compañía y cepillarlos a diario. Ropa de cama: lavar las sábanas, fundas de almohadas y cobijas o mantas con frecuencia para eliminar los alérgenos que puedan haberse depositado en ellas.

con frecuencia para eliminar los alérgenos que puedan haberse depositado en ellas. Razas hipoalergénicas: algunas razas de perros y gatos son consideradas como hipoalergénicas, ya que producen menos proteínas o tienen un tipo de pelo que tiende a retener menos alérgenos.

algunas razas de perros y gatos son consideradas como hipoalergénicas, ya que producen menos proteínas o tienen un tipo de pelo que tiende a retener menos alérgenos. Evitar el contacto directo con la cara: lavarse muy bien las manos después de acariciar a las mascotas y evitar el contacto directo del pelo con los ojos o la boca.

Una buena alternativa

Teniendo en cuenta que las alergias son uno de los principales motivos por los que muchos gatos no son adoptados, Sanofi CHC y la Fundación Adopta, No Compres pusieron en marcha una campaña llamada Adopta tus alergias. Con esto, la que buscan promover la adopción de gatos esterilizados para permitir que todas las personas alérgicas cumplan su sueño de tener un felino como mascota.

Las alergias pueden tener un impacto negativo en el vínculo entre personas y animales debido a los síntomas Foto: Freepick

Según cuenta el doctor Jorge Sánchez, especialista en alergias e inmunología, “es importante abordar las alergias a los gatos, ya que afectan a una parte significativa de la población y pueden causar problemas de salud y bienestar tanto en humanos como en los propios animales. El uso de fármacos para tratar la sintomatología en pacientes alérgicos es una de las alternativas más eficientes para facilitar la adaptación”.

Por Gabriel García