Cuáles son las cinco cosas que no podés hacer nunca con tu perro, según un veterinario

Los dueños de perros siempre buscan lo mejor para sus mascotas, pero a veces, sin darse cuenta, cometen errores que pueden perjudicar la salud y el bienestar de sus compañeros de cuatro patas. Un veterinario británico conocido como Ben the Vet, famoso por sus consejos en TikTok, compartió recientemente cinco prácticas que hay que evitar con nuestros perros para garantizar su seguridad y felicidad.

1. Evitar darle huesos para masticar

Si bien la cultura popular puede hacernos creer que los huesos son buenos para los perros, la realidad es que pueden causar serios problemas de salud gastrointestinal. “He pasado mucho tiempo retirando fragmentos de hueso del colon de perros”, comenta en el video. Y explica que estos objetos pueden astillarse y provocar obstrucciones intestinales, perforaciones o estreñimiento severo.

Además, masticar huesos duros puede fracturar los dientes del animal, especialmente los premolares superiores. “Es común ver fracturas en los dientes caninos, lo cual es doloroso y puede derivar en infecciones o la necesidad de extraer piezas dentales”, advierte. Es preferible optar por juguetes masticables diseñados específicamente para perros, que son seguros y ayudan a mantener su higiene dental.

2. No dejar que camine sin correa por la calle

El veterinario avisa sobre el peligro de permitir que el perro camine sin correa por la calle. Aunque pueda parecer que el animal está bien entrenado y obedece órdenes, existen riesgos impredecibles en entornos urbanos. “No importa cuán obediente sea el perro, siempre puede distraerse con una ardilla, un gato o un ruido inesperado, como el petardeo de un motor”, explica el veterinario. Además, podrían ocurrir accidentes de tráfico si el perro se lanza a la calle de repente.

Para el veterinario es clave sacar a pasear al perro con correa Foto ilustrativa: PIXABAY

La seguridad del animal y de las personas alrededor debe ser prioridad, y llevarlo con correa es una forma sencilla y efectiva de evitar situaciones peligrosas. El uso de estos objetos de control también permiten tener un mayor control en espacios concurridos y prevenir conflictos con otros perros o personas.

3. No dejarlo solo en un coche

Ben también subraya el peligro de dejar al perro solo dentro de un coche, incluso si es por solo algunos minutos. Aunque parezca que no hay problema si las ventanas están un poco abiertas o si no se planea tardar mucho, el interior del vehículo puede calentarse rápidamente y alcanzar temperaturas peligrosas. “Un coche puede volverse un horno en cuestión de minutos, incluso en días que no parecen tan calurosos”, alerta el veterinario. El golpe de calor en perros puede ser fatal, especialmente al generar daños en órganos vitales.

Lo mejor es dejar al perro en casa cuando se hacen mandados, donde tiene más espacio y está en un ambiente seguro y fresco. Si es necesario llevarlo, es importante asegurarse de que siempre esté acompañado y nunca dejarlo solo en el vehículo.

4. Evitar que suba de peso

Aunque es tentador consentir a la mascota con golosinas y comida en exceso, el sobrepeso puede acarrear serios problemas de salud a largo plazo. “La mayoría de los perros que veo en la clínica tienen sobrepeso u obesidad”, afirma el experto en animales. Un perro con peso adecuado tiene menos probabilidades de desarrollar artritis prematuramente, diabetes, problemas cardíacos y otras enfermedades relacionadas con la obesidad. Para mantener un peso saludable, es importante medir las porciones adecuadas y fomentar el ejercicio regular mediante paseos y juegos.

Un perro sobrealimentado puede presentar distintos tipos de problemas en su salud Foto ilustrativa: PIXABAY

5. Abstenerse de darle carne cruda

Saber qué pueden comer los perros es otro aspecto fundamental en su cuidado. Ben desaconseja dar carne cruda al animal debido al riesgo de infecciones tanto para el perro como para los humanos que conviven con él. Bacterias como Escherichia coli, Campylobacter y salmonella pueden estar presentes en la carne cruda y causar enfermedades graves. “Si el perro come carne cruda y luego lame a las personas, está transmitiendo esos gérmenes”, señala. Esto es especialmente peligroso para niños, adultos mayores o personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Además, los perros pueden sufrir trastornos digestivos y otras complicaciones de salud. Es fundamental garantizar una dieta equilibrada y segura, preferiblemente con alimentos comerciales de calidad o preparados caseros, bajo la supervisión de un veterinario.

LA NACION