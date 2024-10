Por qué jamás deberías dejar a tu perro en el auto

Las altas temperaturas llegaron a la Argentina y es por ello que se replicaron diferentes consejos en las redes sociales para que preserves la salud de tu perro Uno de los errores más habituales es llevar a tu mascota en el auto y dejarla allí sola por un tiempo prolongado: esto podría ser riesgoso y hasta le provocaría la muerte.

Sin importar el clima externo, no deberías olvidar a tu perro dentro del coche. Según diferentes veterinarios, esta práctica, que parece una costumbre, puede terminar con la vida del animal o lastimarlo de forma grave.

Olvidar a tu perro dentro del auto en pleno verano o invierno, podría perjudicar su salud y llevarlo a la muerte (Fuente: Pexels)

Entre los síntomas que pueden manifestar el animal se encuentra la deshidratación y la asfixia. Según remarca el sitio en inglés Addiction Pet Food, a pesar de que en el exterior haga calor o frío, esto puede provocar una fluctuación en su temperatura corporal, ya que al estar dentro del automóvil permanece aislado.

Qué le pasa a mi perro si lo dejo dentro del auto

Muchas personas creen que dejar a sus mascotas dentro del auto es seguro y no las exponen al entorno, en particular durante la primavera y el verano. No obstante, es un acto que podría tener efectos casi irreversibles en su organismo. Así lo explica el sitio RSPCA: “Cuando la temperatura corporal interna de un animal aumenta por encima del rango normal, provoca daños en los tejidos y fallas en los órganos”.

Esto causa un golpe de calor que trae aparejado el sufrimiento severo y los perros “morirán rápidamente si no reciben tratamiento veterinario urgente, especialmente aquellos que son pequeños, jóvenes o viejos, de hocico corto, obesos o con mucho pelo”. En casos con mascotas que sufren de problemas respiratorios o cardíacos, esto resultaría devastador. Algunos estudios arrojaron que tardaría seis minutos en morir dentro de un auto caliente.

Olvidar a tu perro dentro del coche puede provocarle deshidratación y problemas cerebrales (Fuente: Pexels)

Al igual que los humanos, los perros tienen glándulas sudoríparas, pero estas no son eficientes para enfriarlos. Por este motivo jadean para liberar el aire caliente de su cuerpo, pero al estar el interior del auto a una temperatura más alta, ellos nunca lograrán disminuir la hipertermia.

El artículo especializado en mascotas advierte: “Dejar las ventanillas bajadas, estacionar en un lugar a la sombra, teñir los vidrios de las ventanas o dejar agua en el automóvil solo ofrecen una falsa sensación de seguridad”.

Además de la destemplanza del animal, si este no tiene agua para hidratarse, no podrá reemplazar los líquidos corporales perdidos que son esenciales para el buen funcionamiento del organismo. La deshidratación puede conducir a un golpe de calor, por lo que se verían afectados los sistemas cardíaco, respiratorio, gastrointestinal, nervioso y muscular. Inclusive, si se salva al perro de esta situación, de todas formas puede sufrir afecciones en los riñones.

Por último, el daño cerebral es otra causa trágica que perjudicaría la salud de la mascota si logra sobrevivir al golpe de calor, en especial luego de un tratamiento veterinario intensivo.

¿Qué tenés que hacer si encontrás a un perro encerrado en el auto?

Si encontrás a un perro atrapado dentro de un auto, se sugiere que intentes comunicarte con el dueño del vehículo. Si no podés localizar a este, deberías llamar de inmediato a la policía para que ellos puedan actuar de forma rápida y segura.

La mejor alternativa para proteger a tu perro es que se quede en tu casa, con acceso a la sombra, agua fresca y refugio. Si necesitás llevarlo con vos, evitá dejarlo en el auto, es mejor que lo ates bajo un árbol y le proveas de líquido, ya que no se conoce cuántos minutos puede soportar este animal dentro del coche en pleno verano.

LA NACION