Estas son las 3 razas de perros más peligrosas para tener en tu casa

Escuchar

La necesidad de tener un animal en un hogar se contrapone con indicaciones de especialistas, quienes señalan que existen tres razas de perros que pueden ser problemáticas y traerte un problema a futuro. De por sí, adoptar no es una tarea sencilla, ni mucho menos. Habrá que estudiar cada caso, qué comodidades se le pueden brindar al animal en un hogar y cómo se llevaría con los demás integrantes de una familia.

Como cada perro es un mundo, algunos veterinarios y especialistas acuden a las redes sociales -donde pueden tener un mayor alcance para ser vistos- en pos de alertar a la población sobre los cuidados y riesgos de cada raza.

Este tópico dio a luz en los últimos días debido a un video de la veterinaria llamada Aletzia Viveros en TikTok, donde hizo una consulta popular a sus colegas de qué perros nunca tendría y a partir de ahí se generó un boom debido a la fuerte viralización que tuvo con 13 millones de reproducciones.

Al analizar los resultados de cada uno de los especialistas consultados, el primer lugar se lo llevó el Bulldog; completaron el podio el Husky y el Pug.

A la hora de desmenuzar cada caso para explicar los motivos, el Bulldog no solamente es conocido por su temperamento, carácter fuerte y fiereza. A su vez, deberá ser educado de muy pequeño para desactivar cualquier conducta inadecuada para vivir en sociedad. Otro punto importante, que se aleja de estos patrones de comportamiento, es que esta raza, según el medio El Heraldo, sufre de enfermedades congénitas como la estenosis pilórica (engrosamiento de la apertura entre el estómago y el intestino delgado) y problemas cardíacos.

Los Bulldogs encabezan el podio de las razas más problemáticas, según la opinión de expertos

En el caso del Husky, su comportamiento es su principal contra. No son dóciles, ni tampoco amigables. Más allá de ser fieles compañeros, esta raza debe ser criada en lugares abiertos, con mucho espacio para su esparcimiento y no, por el contrario, en departamentos o casas que no tengan una amplia salida al exterior.

En caso de decidir adoptarlo, se recomienda acudir a un profesional en comportamiento canino para ir adaptando sus conductas y que no sea una pesadilla para su dueño y los demás integrantes del hogar.

Los perros de raza Husky están vistos de reojo por su comportamiento www.almanimal.com

Para completar el podio, el Pug es un animal que, a priori, parecería ser el indicado para adoptar por su pequeño porte. Sin embargo, sus posibles problemas de salud podrían complicar mucho la ecuación y así traerle un fuerte dolor de cabeza a su dueño, quien deberá estar atento a los síntomas y estar en contacto directo con un veterinario.

Uno de los principales problemas de la raza Pug es su complicación a la hora de respirar. Una consecuencia de esta anomalía (tiene la tráquea más estrecha que otros perros) es que no toleran las altas temperaturas y, por ende, en estaciones como primavera y verano sufren por demás este cambio climático.

El perro de raza Pug sufre complicaciones cardíacas por su anatomía corporal

A su vez, se recomienda hacer controles periódicos con un especialista con el fin de tener controlar algún problema respiratorio que derive en un problema mayor como una afección cardíaca.

LA NACION