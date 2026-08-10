Frenaron en medio de la calle porque vieron un perro abandonado y cuando se acercaron descubrieron algo que los dejó mudos

Las historias de animales en las redes sociales abundan y muchas de ellas logran causar emoción en los usuarios, ya sea por sus protagonistas como por el desenlace. En este caso, un grupo de rescatistas de la organización Logan’s Legacy 29, en los Estados Unidos, encontró a un perro acostado en medio de una avenida y, cuando se acercaron para ver el motivo, descubrieron que protegía a su hermano menor. Gracias a sus maniobras lograron salvar a ambas mascotas del tránsito.

Cuando Suzette Hall y su amiga Rosario Ortiz salieron a recorrer los barrios bajos de Los Ángeles, se toparon con el tránsito ralentizado en una de las arterias principales. La causa no era un accidente vehicular, sino que dos perros habían tomado parte del trayecto como un sitio de descanso.

Nova y Benji juntos después del rescate (Fuente: Suzette Hall )

Las rescatistas se detuvieron cerca de los animales; uno de ellos era grande y marrón (Nova) y el otro pequeño, similar a la raza caniche toy (Benji). De inmediato comprendieron que estaban perdidos y mostraban signos de cansancio. “Resulta que estos dos habían viajado varios kilómetros juntos. A través de todo, ella se quedó justo a su lado, asegurándose de que estuviera bien”, dijo Hall en su cuenta de Facebook, donde además añadió fotos y videos de la situación.

Según describieron las rescatistas, generó más consternación en ellas ver cómo los conductores pasaban justo delante de las mascotas y nadie se detuvo a ayudarlas. Por esa razón reaccionaron de inmediato, indicaron. Para ello intentaron persuadirlos de caminar hasta el patio de un vecino y allí pudieron meter a Benji en una jaula.

Acto seguido, lograron atrapar a la perra más grande, quien se rindió ante “el hambre” que tenía y cedió para entrar en una jaula al ver que esta contenía alimento.

“Esta dulce niña era tremendamente protectora”, escribió Hall y añadió: “Se quedaba junto a su hermanito, observando cada uno de nuestros movimientos”.

Gracias al aviso que se emitió en las redes sociales, los dueños verdaderos de Nova y Benji llegaron justo a tiempo para reencontrarse con ellos en una veterinaria cercana al lugar en donde fueron rescatados. De acuerdo al relato de Hall, los tutores se mostraron felices y al mismo tiempo preocupados por la salud de sus mascotas, aunque ninguna mostró heridas o signos de debilitamiento.

Los dos perros fueron atrapados en jaulas para poder transportarlos a una veterinaria

“Acababa de llegar a la clínica veterinaria con los dos cuando, de repente, aparecieron sus dueños, desesperados, buscándolos. Los habían estado buscando con urgencia”, informó Hall.

Para los hermanos caninos fue un largo viaje, como lo demostraban sus pelajes sucios y sus patas desgastadas, pero estaban a salvo gracias a que Nova protegió a Benji.

Así llegaron los perros a la veterinaria

Cuando los perros vieron a sus dueños, saltaron a sus brazos. En diálogo con The Dodo, explicaron que sus mascotas se escaparon de casa hacía días y que habían perdido el rastro. Ahora, estos dos traviesos ya se encuentran nuevamente en su hogar.

Nova y Benji inseparables

“No puedo describir el sentimiento de reunirlos con su familia. Ver la cara de sus dueños iluminarse de alivio y ver a estos dos bebés seguros, juntos y finalmente de vuelta donde pertenecían, fue uno de los momentos más grandes. No todos los rescates terminan con un hogar para siempre a través de nosotros. A veces, el mayor rescate de todos es traer a una familia de vuelta junta. No hay nada como un amigo leal... especialmente uno que nunca se aleja de tu lado”, concluyó con su relato la rescatista Suzette Hall.