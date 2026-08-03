Oyeron un ruido que venía de un canal y cuando vieron qué era reaccionaron para rescatarlo

Una pequeña acción que demuestra que no todo está perdido. Un grupo de vecinos en Colombia armó una cadena humana para rescatar a un perro que había quedado atrapado en un canal. La escena fue registrada en secreto por un joven que pasaba por el lugar, quien compartió el video en TikTok y no tardó en volverse viral, cosechando aplausos por la empatía y solidaridad del grupo.

A principios de esta semana, mientras paseaba a su perro por el barrio El Tintal, en Bogotá, Nicolás Gallardo presenció una muestra espontánea de solidaridad. Al escuchar un alboroto junto a un canal, se acercó y descubrió la escena: un perro había resbalado por una empinada pared de cemento y no podía salir del agua por sus propios medios. Ante la emergencia, los vecinos improvisaron un plan y formaron una cadena humana tomándose de las manos para rescatarlo. Nicolás decidió grabar el heroico gesto sin que se dieran cuenta y compartió el video en TikTok, donde no tardó en volverse viral.

“Instintivamente me acerqué y ahí me di cuenta de la situación”, relató Gallardo al portal The Dodo. Un perro había resbalado por la empinada pared de cemento del canal y no lograba trepar por sus propios medios. Ante la urgencia, la gente ideó un plan improvisado pero altamente efectivo: se tomaron de las manos para formar una cadena humana y así lograr estirarse hasta el animal que estaba en el agua.

Pudieron tomar al perro desde el collar para traerlo a la orilla (Captura: @nicogallartdo)

Desde su posición en la orilla opuesta, Gallardo observó cómo se desarrollaba ante sus ojos esta emotiva colaboración. “No podía hacer nada más, ya que estaba en el otro lado del canal”, contó Gallardo. “Hice lo único que podía hacer: capturar la escena en video para mostrar el acto de empatía que ocurrió en el barrio”, aseguró el creador de contenido, que dejó un clip emotivo para que todos los usuarios en redes sociales puedan ver cómo se dio este acto de cooperación y de amor por los animales.

Y al final, sus esfuerzos dieron frutos, ya que quienes formaban la cadena humana lograron levantar al perro y ponerlo a salvo. Por suerte, el perro no parecía estar herido tras su angustiosa experiencia. “Volvió con sus dueños, que son vecinos de la zona”, comentó Gallardo.

El perro salió ileso y todo quedó en una mala experiencia nada más (Captura: @nicogallartdo)

No se sabe si las personas que rescataron al perro saben que sus acciones quedaron registradas en video, pero su hazaña heroica no pasó desapercibida en las redes sociales. El clip de Gallardo ya acumuló miles de reproducciones en TikTok, con numerosos comentarios elogiando a todos los involucrados en el rescate.

“Me devuelve la fe en la humanidad”, escribió un usuario, mientras Gallardo sumó en la publicación: “Necesitamos y queremos más humanos como estos”. “Vieron al más pequeño ayudando”, sostuvo otra usuaria emocionada por la acción de un niño en la escena.