La abandonaron en una caja de cartón, superó un difícil comienzo y ahora busca un hogar: la historia de Luzia

Luzia tiene apenas tres meses y ya atravesó una situación que ningún cachorro debería vivir. La encontraron dentro de una caja de cartón junto a su hermanita Zulia, en medio de las bajas temperaturas de junio. Ese pequeño refugio era todo lo que tenían para protegerse del frío hasta que fueron rescatadas y quedaron al cuidado de Patitas Al Rescate, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, la rehabilitación y la adopción responsable de mascotas en Buenos Aires.

Del frío y el abandono a la búsqueda de un hogar

Luzia fue rescatada junto a su hermanita durante una noche de frío (Foto: Instagram @patitasalrescate)

Cuando fueron encontradas, las dos cachorras atravesaban un delicado cuadro de sarna que había dejado su piel muy lastimada e inflamada. La recuperación demandó semanas de controles veterinarios, tratamientos inyectables, análisis y baños especiales. Pero además de los cuidados médicos, necesitaron algo fundamental para volver a confiar: tiempo, paciencia y mucho cariño.

La cachorra atravesó un severo cuadro de sarna tras ser rescatada (Foto: Instagram @patitasalrescate)

Con el paso de las semanas, Luzia y Zulia lograron dejar atrás aquella etapa. Hoy tienen tres meses, están despulgadas y desparasitadas y se llevan bien con otros animales. Aunque todavía no es posible determinar con certeza qué tamaño tendrán de adultas, ya muestran sus personalidades y esperan una familia que pueda acompañarlas durante todo su crecimiento.

Luzia recibió semanas de cuidados veterinarios para recuperarse

La historia de las hermanitas tomó caminos diferentes. Mientras Zulia ya encontró una familia que la adoptó, Luzia continúa esperando esa oportunidad. Por eso, desde Patitas Al Rescate buscan un hogar responsable que quiera comprometerse con ella para siempre y darle el amor y los cuidados que necesita.

La cachorra logró recuperarse y ahora espera una familia (Foto: Instagram @patitasalrescate)

Tiene tres meses y es muy mimosa: cómo es Luzia

Luzia es una cachorra especialmente mimosa. Le gusta acompañar a las personas y seguirlas por la casa, siempre en busca de compañía. Tiene la energía propia de su edad, pero también disfruta mucho de las caricias y los momentos de tranquilidad.

La organización busca una adopción responsable para Luzia (Foto: Instagram @patitasalrescate)

Cabe destacar que su cuadro de piel fue el más delicado de las dos, aunque actualmente se encuentra mucho mejor. Por indicación dermatológica, todavía necesita realizar durante dos semanas más un baño semanal con un shampoo específico.

Cómo adoptar a Luzia

Quienes quieran darle un hogar a Luzia deben tener en cuenta que, por ser una cachorra, todavía está en una etapa de aprendizaje y necesita tiempo y paciencia. La educación durante estos primeros meses es fundamental para su desarrollo y para la formación de su carácter.

Para iniciar el proceso de adopción responsable, es necesario completar el formulario de preadopción disponible a través del enlace que figura en la biografía de Instagram de Patitas Al Rescate, @patitasalrescate. La organización busca familias dispuestas a asumir el compromiso de acompañar a Luzia durante toda su vida y garantizarle un hogar seguro, cuidado y lleno de afecto.