La historia de Luciano, el gatito perdido en Nueva York que conquistó a todos y consiguió un nuevo hogar

Las historias de mascotas se vuelven súper virales en redes sociales, sobre todo cuando la vida de estos está atravesada por algún suceso traumático o que haya afectado su desarrollo o bienestar. Este es el caso de Luciano, un felino color naranja que se robó los corazones de todos los usuarios.

Luciano es el nombre de un tierno y llamativo gato atigrado naranja que fue rescatado de las calles de Nueva York, en Estados Unidos. Un grupo de vecinos lo veía constantemente paseándose en soledad por Central Park. Evidentemente y, tras verlo por varios días sin compañía, se supo que no tenía una familia que lo cuidara, por eso rescatistas de la organización sin fines de lucro Paws of Hope NYC lo encontraron y acogieron. Esta agrupación se dedica a rescatar animales y darles una segunda oportunidad, y gracias a ellos, Luciano pudo encontrar un hogar temporal.

Anaranjado y tierno, la vida de Luciano conquistó a Nueva York

Estos tipos de gatos atigrados naranjas, como Luciano, no pertenecen a una raza específica, sino que su distintivo color naranja que resalta entre los demás -sumado a sus patrones atigrados- pueden encontrarse en varias razas. El pelaje anaranjado varía desde tonos claros hasta naranjas profundos y se acompaña de patrones de rayas, manchas o remolinos. Existen variaciones de distinto tipo, como el clásico, el mackerel, el spotted y el ticked. Estos gatos suelen ser conocidos por su amigable y extrovertida personalidad, siendo cariñosos y sociables.

Luciano se volvió uno de los "vecinos" más conocidos de Central Park

Pero una particular forma en su vista es lo que lo catapultó a la fama por su ternura extrema. Luciano tiene una característica muy particular: es bizco. De todas formas, esta peculiaridad no impidió que se adapte y disfrute de su nueva vida que ahora goza gracias al apoyo de las personas que auxilian en la asociación que lo rescató.

El color naranja del pelaje de Luciano es producido por el gen del pigmento feomelanina, y el patrón atigrado es determinado por el gen tabby. La mayoría de los gatos anaranjados son machos, ya que el gen del color naranja está ligado al cromosoma X. Este patrón atigrado naranja puede encontrarse en muchas razas, incluyendo el Gato Doméstico de Pelo Corto, Gato Doméstico de Pelo Largo, Maine Coon, Persa, Americano de Pelo Corto y Exótico de Pelo Corto.

La nueva vida de Luciano en New York: el gatito viral que conquistó a todos por su particularidad física

Por su parte, en su nuevo hogar de acogida, Luciano se desarrolló rápidamente y goza de excelente salud. Su cuidadora celebró su exitosa transición a la vida hogareña. De todas formas, no se confirmó si la casa en la que está viviendo funciona como tránsito, es decir, que sirve como residencia hasta que alguien decida adoptarlo oficialmente, o si ya asumieron al pequeño felino como parte de su familia.

Luciano es un ejemplo perfecto de cómo los esfuerzos de rescate pueden transformar la vida de un animal callejero, proporcionándole amor y un hogar seguro desde cualquier parte del mundo. Este tipo de fundaciones y organizaciones funcionan en todas partes del mundo y abogan por el bienestar de los animales, no solo aquellos en situación de calle, sino también por los que se encuentran en cautiverio para ser reproducidos forzosamente. Ahora, gracias a Paws of Hope NYC, Luciano tiene la oportunidad de vivir felizmente y ser un miembro amado de su nueva familia.

